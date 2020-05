Uhanalainen lahokaviosammal uhkaa jäädä rakentamisen jalkoihin Vantaan Kivistössä.

Lahokaviosammalta on havaittu runsaasti Kivistön keskusta-alueella, johon on laadittu Puu-Kivistön aloituskorttelien asemakaava. Puu-Kivistöstä on määrä tulla puurakentamiseen perustuva naapurusto. Seudulla kuitenkin kasvaa tiettävästi Suomen runsain lahokaviosammalesiintymä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja sen Vantaan yhdistys jättivät viime vuoden toukokuussa Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen Puu-Kivistön asemakaavasta ja kaavamuutoksesta.

Sittemmin Vantaan kaupunki on teettänyt Faunatica oy:llä koko kaupungin kattavan lahokaviosammaleen esiintymisselvityksen ja suojelusuunnitelman.

Ensin kaupunki pyrki ratkaisemaan pulmallisen tilanteen niin, että se haki ely-keskukselta lupaa Puu-Kivistön aloituskortteleiden sammalesiintymän siirtämiseksi Lippupuistoon. Kaupungin teettämän selvityksen myötä kävi ilmi, että yksittäisten kasvupaikkojen siirto ei sovellu lajille.

Kivistön aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala kertoo, että uhanalaista lahokaviosammalesiintymää ei olla enää siirtämässä rakentamisen tieltä.

”Peruimme tekemämme siirtolupahakemuksen ely-keskukseen. Lahokaviosammalen siirtoa rakentamisen tieltä ei enää tavoitella”, Kujala sanoo.

Kujala kertoo, että kaupungin pyrkimyksenä on nyt enemmänkin ekologinen kompensaatio.

”Pyrkimyksenämme on varmistaa lahokaviosammaleen suotuisa suojelutaso Vantaan muilla alueilla.”

Lahokaviosammalta on Vantaan alueella löydetty 2 483 hehtaarin alueelta, josta noin 40 prosenttia kartoitettiin selvitystä varten. Kartoituksissa painotettiin luonnonsuojelualueita ja suojeltaviksi suunniteltuja alueita, joilta oli aiemmin vain vähän tietoja.

”Tavoitteenamme on, että suunniteltua rakentamista ei tarvitse pysäyttää. Lahokaviosammalta pyritään suojelemaan mahdollisimman hyvin niillä alueilla, joilla se on mahdollista ja joille ei ole kaavoitettu asumista.”

Sama ongelma koskee useita eri asemakaavoja Vantaalla, sillä lahokaviosammalta esiintyy eri puolilla kaupunkia.

Kivistön keskustan lisäksi uhansalaista sammalta esiintyy esimerkiksi Elmon alueella Rekolassa, Rekolanmetsässä Asolassa, Rukinpyöränpuiston alueella Hakunilassa sekä Pohjois-Nikinmäessä Siimapuiston ja Karppipuiston alueilla. Näille kaikille alueille on suunnitteilla rakentamista.

Puu-Kivistön asemakaava odottaa edelleen käsittelyä Helsingin hallinto-oikeudessa.

”Odotamme edelleen, mitä oikeus sanoo. Lähtökohtaisesti suojelusuunnitelma osoittaa sen, että lahokaviosammaleen suotuisa suojelutaso Vantaalla voidaan saavuttaa ja samalla jatkaa kaupungin kehittämistä.”

Lahokaviosammal on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji. Helmikuun lopussa lahokaviosammallöytö pysäytti veneiden talvisäilytyspaikan rakentamisen Helsingin Uutelaan.