Övre Nybackan päärakennus on Vantaan vanhimpia rakennuksia. Kuva: Kuva: VANTAA-SEURA

HS Vantaa uutisoi 27.5. ilmestyneessä lehdessä Vantaa-Seuran talousongelmista koskien Övre Nybackan kotiseututaloa. Övre Nybackaa vuokraava Vantaa-Seura on vaarassa menettää Övre Nybackan, koska koronaepidemia on vienyt sen omat vuokratulot. Vantaa-Seura on vuokrannut Övre Nybackaa edelleen juhlatilaisuuksiin.

Vuokranmaksuongelmien vuoksi Vantaa-Seura haki Vantaan kaupungilta vuokrahyvitystä kahden kuukauden ajalle. Hakemus hylättiin.

Hylkäyspäätöksen teki Vantaan kaupunkiympäristön toimialan talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti , ei Vantaan tilakeskus, kuten aiemmassa jutussa mainittiin. Päätöksen täytäntöönpano on Tilakeskuksen vastuulla.

Talous- ja hallintojohtaja Hohti haluaa selventää, että Vantaa-Seuran vuokrahyvityshakemusta ei hylätty voitollisen tuloksen vuoksi, vaan siksi, että sille on aiemmin myönnetty hyvityksiä ja avustuksia.

”Vantaan vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt tänä vuonna Vantaa-Seuralle 14 500 euroa toiminta-avustusta. Toiminta-avustuksia ei kuitenkaan peritä takaisin, vaikka tapahtumia ei voidakaan koronapandemian vuoksi toteuttaa”, kertoo Hohti.

Hohti kertoo, että hylkäyspäätös tehtiin tasapuolisuuden vuoksi. Hohtin mukaan kaupungin aiemmin Vantaa-Seuralle myöntämien toiminta-avustusten ja vuokrahyvitysten merkittävän kokonaissumman vuoksi lisätuen myöntäminen ei olisi ollut kohtuullista.

”Vuokrahyvitystä haki myös yrityksiä, joille ei ole maksettu mitään tukia, joten oikeudenmukaisuuden vuoksi päädyin siihen tulokseen, että hylkään hakemuksen.”

Hylkäyspäätöksessä huomioitiin myös vuonna 2019 maksetut tuet, joita Vantaa-Seura sai Vantaan kaupungin kulttuuripalveluilta 30 000 euroa. Tästä summasta 15 000 euroa on ollut toiminta-avustusta, 5 000 euroa kohdeavustusta Keskiaikapäiviä varten ja 10 000 euroa markkinointitukea Keskiaikapäivää varten. Viime vuonna Vantaa-Seura sai myös 50 prosentin vuokranalennuksen, koska he olivat remontoineet kotiseututaloa.

Vuonna 2019 maksetut toiminta-avustukset otettiin päätöksessä huomioon, koska Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä oli päättänyt, että ne vaikuttavat yhdistyksille myönnettäviin vuokrahyvityksiin.

Vantaa-Seuralla on asiaan eri näkemys. Vantaa-Seuran toiminnanjohtajan Riina Koiviston mukaan viime vuoden avustukset on käytetty ja tilitetty kaupungille. Niitä ei alun perinkään ollut myönnetty Övre Nybackan vuokria varten, vaan Vantaa-Seuran yleistä toimintaa ja Helsingan keskiaikapäivää varten. Keskiaikapäivä oli kävijämäärältään Vantaan suurin yhden päivän tapahtuma viime vuonna.

”Kyseessä on kaksi eri asiaa. Vantaa-Seuralla on paljon muita aktiviteetteja, joita varten avustukset on maksettu. Tämän vuoden 14 500 euron toiminta-avustuksesta maksetaan muun muassa henkilökunnan palkat. Jos avustuksella pitää maksaa vuokraa, joudumme lomauttamaan henkilökunnan ja yhdistyksen toiminta pysähtyy. Tässä ovat vastakkain talous- ja kulttuuriarvot.”

Koivisto myös sanoo, että koronasta huolimatta Vantaa-Seura järjestää yhä toimintaa.

”Esimerkiksi Keskiaikapäivä on siirretty verkkoon ja voin sanoa, että se aiheuttaa todella paljon työtä.”

Vantaa-Seura julkaisee myös vuosittaista Helsingin Pitäjä – Vantaa -kirjaa, järjestää edelleen historiakävelyitä ja opastuksia.

Övre Nybackan vuokra on aiheuttanut Vantaa-Seuralle hankaluuksia jo vuosia. Vantaa-Seura teki vuokrakulujen vuoksi monta vuotta tappiota. Helpotusta toi Vantaan kaupungin vuodeksi 2019 myöntämä vuokran puolitus. Jo ennen koronaepidemiaa Vantaa-Seura oli yrittänyt neuvotella vuokranalennusta myös tälle vuodelle. Siihen ei kuitenkaan suostuttu.

Vantaa-Seura on vuokrannut päärakennusta vuodesta 2013 lähtien. Vantaan kaupunki osti Övre Nybackan rakennukset vuonna 1980. Päärakennus kunnostettiin ja avattiin kotiseututalona vuonna 1990.