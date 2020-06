Vantaalla ja Espoossa pohdituttaa nyt, millaisiksi lapsimäärät päiväkodeissa elokuussa asettuvat. Espoossa päiväkotipaikkoihin on ollut runsaasti hakijoita.

Kaikki lapset eivät palanneet toukokuussa päiväkotiin.

Kun kouluissa siirryttiin takaisin lähiopetukseen toukokuun puolessa välissä, Espoossa kunnallisissa päiväkodeissa lasten läsnäoloprosentti nousi 73 prosenttiin. Vantaalla läsnäolo jäi 57 prosenttiin.

”Paluu on ollut hitaampaa, kuin mitä olimme odottaneet. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna meillä on nyt 1 500 lasta vähemmän varhaiskasvatuksessa”, sanoo Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen.

Varsinaista selvitystä siitä, miksi joissain perheissä on päätetty pitää lapsi kotona, ei ole Vantaalla tehty. Syitä voi olla monia ja ne ovat joka perheessä vähän erilaiset, Askola-Vehviläinen sanoo.

”Lomautukset ja irtisanomiset ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatukseen ei ole tultu, jos vanhempi on joka tapauksessa kotona. Joissain perheissä taas etätyö on saatettu saada toimimaan niin, että lapsen kanssa on haluttu olla kotona.”

Vantaalla ei läsnäoloprosenteissa eri palveluyksiköiden välillä ole ollut kevään aikana suuria eroja. Maalis–huhtikuussa läsnäolot pyörivät 20 prosentin tuntumassa eri puolilla Vantaata.

”Vuorohoitoyksiköissä läsnäoloprosentit olivat koko ajan jonkin verran korkeammat. Se kertoo siitä, että kriittisten alojen, kuten terveydenhuollon, pelastustoimen ja kauppojen henkilöstöön kuuluvat vanhemmat toivat lapsiaan varhaiskasvatukseen”, Askola-Vehviläinen sanoo.

Myös Espoossa läsnäolot putosivat maalis–huhtikuussa 20 prosentin tuntumaan. Isoin pudotus oli Espoon keskuksen eteläisellä palvelualueella. Siellä läsnäoloprosentti oli maalis–huhtikuun taitteessa 17.

Toukokuun puolessa välissä kunnallisten päiväkotien läsnäoloprosentti Espoossa nousi 73 prosenttiin.

Korkeimmat länsäoloprosentit olivat Espoon keskuksen pohjoisella palvelualueella ja Tapiolassa (78 %) sekä Leppävaaran läntisellä palvelualueella (77 %). Pienin länsäoloprosentti oli Leppävaaran itäisellä palvelualueella. Siellä kunnallisen päivähoidon länsäoloprosentti oli 70.

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila ei halua ottaa kantaa siihen, mistä pienet alueelliset erot voivat johtua. Asiaa ei ole Espoossa selvitetty ja Vantaan Askola-Vehviläisen tavoin hän muistuttaa, että taustalla voi olla monenlaisia syitä.

Nyt Espoon kunnallisissa päiväkodeissa on jonkin verran vähemmän lapsia kuin normaalisti tähän aikaan. Kovin suuresta pudotuksesta ei kuitenkaan ole Mattilan mukaan kyse.

”Luvut laskevat aina keskikesää kohden. Tässä näkyy normaalitilanne. Lapsia on aina poissa jonkin verran ja kesällä on hyvin tavallista, että lapsia jää lomalle.”

Elokuuta on vaikea ennustaa, mutta Mattila ja Askola-Vehviläinen uskovat, että jos uusia suosituksia ei tule, voivat lapsimäärät hyvin palautua syksyllä normaaleiksi.

”Syksyn osalta lapsikatoa ei näyttäisi olevan. Hakijoita on runsaasti ja meillä on paikoin jopa vaikeuksia sijoittaa lapsia sinne, mistä vanhemmat ovat päivähoitopaikkaa toivoneet. Kyllä se näyttää siltä, että ollaan palaamassa normaalia kohti”, Mattila sanoo.

Askola-Vehviläinen arvioi, että mahdollisten suositusten lisäksi myös vanhempien työllisyystilanne vaikuttaa siihen, miten lapset palaavat syksyllä päiväkoteihin.