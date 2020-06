Helsingin Sanomat

Kaivokselan asukkaita harmittaa Vetokannaksen uimarannan jatkuva epäsiisti kunto. Paikalliselle Merja Marttiselle oli viimeinen niitti, kun rannalle oli ilmestynyt maanantain ja tiistain välisenä yönä kasoittain hevosen lantaa.

”Läjiä oli monessa kohdassa. Lisäksi paikan päällä oli kavion jälkiä”, Marttinen selittää näkyä.

Vaikka eläimen uittaminen kuumana kesäpäivänä voi tuntua hyvältä ajatukselta, hevosen uittaminen yleisellä uimarannalla on järjestyslaissa kiellettyä.

”Eikö eläimiä voi käydä uittamassa niille tarkoitetulla paikoilla?”

Vantaan kaupungin kalastusteknikko Markku Tiusanen, joka toimii myös Vantaan uimarantojen uinninvalvonnan esimiehenä, vahvistaa, että hevosen lanta käytiin korjaamassa paikan päältä tiistaina ennen kuin uimavalvojat aloittivat uinninvalvontavuoronsa.

”Lannan määrästä päätellen paikalla on ollut useampi hevonen. Uimavalvonta keräsi yhteensä sitä kolme jätepussillista”, Tiusanen kertoo.

Lisäksi vedestä otettiin ylimääräinen vesinäyte hygieenisen vedenlaadun selvittämiseksi. Tiusasen mukaan tuloksia odotetaan torstaina.

Ulosteet löytyivät Vetokannaksen pohjoisrannalta, joka ei ole yhtä yleisessä käytössä kuin eteläinen ”pääranta”.

Vetokannas on ollut suosittu uimapaikka siitä lähtien, kun se kunnostettiin uimarannaksi vuonna 2012 vanhan soramontun päälle. HS uutisoi silloin, että Länsi-Vantaan uusi ja ainoa uimaranta on saavuttanut suuren suosion. Aurinkoiset kesäpäivät keräävät edelleen paikan päälle sadoittain uimareita.

Ihmisiä nauttimassa kesäpäivästä Vetokannaksen uimarannalla kaksi vuotta sitten.

Marttinen on asunut Kaivokselassa 40 vuotta ja muistaa hyvin, kun monttu muuttui suosituksi uimarannaksi.

Vetokannas on hänelle ja monelle muullekin vantaalaiselle rakas uimapaikka, mutta rannan viimeaikainen kunto on herättänyt hänessä suurta huolta. Uimaranta on mennyt naisen tekemien huomioiden mukaan selvästi törkyisempään kuntoon viimeisten vuosien aikana.

”Tilanne on ihan ryöstäytynyt käsistä. Uimavalvojat joutuvat käyttämään päivittäin useita tunteja ihmisten ruokapakkausten ja eväsjätteiden siivoamiseen. Siellä on nykyään todella törkyistä, mikä on harmi, koska paikka on todella hieno”, Marttinen harmittelee.

Vantaan kaupunki on lisännyt vuosien saatossa jäteastioiden määrää Vetokannaksen uimarannalla. Tiusanen kertoo, että rannalla on tällä hetkellä kaksi pientä syväkeräyssäiliötä ja viisi suurta syväkeräyssäiliötä, mutta silti ihmiset jättävät roskiaan luontoon.

”Kulttuuri, jossa roskat heitetään ikkunasta tai jätetään vilttien viereen, on lisääntynyt. Olemme tihentäneet astioiden tyhjennystä ja nykyisin iltavuoro tyhjentää ruuhkapäivinä roska-astiat vielä kertaalleen. Kyse ei voi olla jäteastioiden kapasiteetin puutteesta.”

Tiusanen kuvailee, että roskaongelmia ilmenee suosittuina kuumina päivinä, kun ihmisiä on rannalla paljon.