Siinä se nyt on, mutta valitettavasti kuolleena.

Hylochares cruentatus eli sepiköiden heimoon kuuluva erittäin harvinainen kovakuoriaislaji halavasepikkä, joka esiintyy maailmassa ainoastaan Suomessa ja siellä vain Vantaalla.

Kuollut kovakuoriainen löytyy vanhan mustuvapajun lahosta rungon seinämästä. Jyrki Muona, kovakuoriaisista kaiken tietävä 70-vuotias professori emeritus, rapsauttaa sen puusta irti varmalla otteella.

Mies tunnistaa puussa elävän kuoriaisen reiät nopeasti.

”Kun on yhdistelmä kapeita litteitä reikiä, joissa on purua ja pyöreitä isompia reikiä, sen on pakko olla halavasepikkä. Mikään muu Suomen kuoriainen ei tee sellaisia”, Muona selittää innostuneesti.

Hän kaivaa heti perään taskustaan pienen lasisen näytepurkin, jonne hän kuolleen kovakuoriaisen pudottaa. Muona muistuttaa, että luonnonsuojelualueella eläinten ja kasvien kerääminen ilman lupaa on aina luonnonsuojelurikos.

”Ne pitää viedä joko poliisille tai johonkin museoon. Ja juuri niin aion tehdä, vien tämän museoon.”

Professori Jyrki Muona löytää kuolleen Halavasepikän ja kuljettaa sen museolle.

Olemme erittäin tiheäksi kasvaneen Mätäojan luonnonsuojelualueella Kaivokselan ja Louhelan liepeillä, jossa liikkuminen on tähän aikaan vuodesta kesäkuussa lähes mahdotonta. Hyönteistieteilijä Muona kertoo, että lähes kaikki hänen tekemänsä tutkimukset on tehty talvella, kun alueella on voinut liikkua helpommin.

Hän pitää aluetta todellisena aarteena.

Mies lähtee tiheästä kasvustosta huolimatta päättävin askelin kohti puuta, josta hän vuonna 2005 löysi eläviä halavasepiköitä Mätäojan alueelta ensimmäistä kertaa. Lajia pidettiin ensin haapasepikkänä, mutta tutkimuksissa selvisi, että kyse on eri lajista.

Puu on puoliksi romahtanut suuri halava, joka on mustuvapajun lisäksi halavasepikälle toinen erittäin tyypillinen elinpaikka. Runko on jo hylätty, mutta toista se oli hyönteisen löytöhetkellä.

Tältä näyttävät halavasepikän reiät. Niitä on rykelmittäin ja reikien koot vaihtelevat suurista pieniin.

”Tämä seinä oli ihan täynnä reikiä. Siellä eli monta sataa kovakuoriaista sinä aikana, kun seurasin tilannetta löytöhetkellä”, Muona sanoo ja koputtaa kävelykepillään puuta, joka on nyt monesta kohtaa murtunut.

Kun halavasepikkä löytyi 15 vuotta sitten, Mätäojan aluetta ei ollut vielä rauhoitettu eikä hyönteisestä tiedetty juuri mitään. Vasta vuonna 2009 laji esiteltiin tieteelle ensimmäistä kertaa omana lajinaan, ja alue rauhoitettiin uuden tiedon valossa.

Aikuinen elävä halavasepikkä kuvattuna ulostuloreikänsä vieressä halavalla.

Yksittäisiä halavasepiköitä on kuitenkin löytynyt jo ennen Vantaan löydöksiä. Aikaisemmin lajia on tavattu Paimiossa 1800-luvulla sekä Mynämäellä 1900-luvun alussa.

Halavasepikkä eriytyi omaksi lajikseen haapasepiköistä (Hylochares populi), kun luonnontieteellisessä keskusmuseossa väitellyt saksalainen Lena Brüstle esitti sen ensi kertaa tieteelle väitöstyönsä yhteydessä. Brüstle oli Jyrki Muonan väitöskirjaopiskelija.

Muonaa ja Brüstlea kiinnosti, miksi tämä laji elää Vantaalla ja ihan väärällä puulajilla verrattuna itäeurooppalaiseen lajiin haapasepiköihin, jotka elävät haavalla ja esiintyvät muun muassa Itä-Suomen Karjalassa. Elintavat ja elinympäristöt poikkesivat toisistaan, ja lisäksi koiraan sukupuolielimissä oli erovaisuuksia.

Mätäojan lisäksi halavasepiköitä esiintyy Vantaalla Pikkujärvellä ja Pitkäjärven Vantaan puoleisessa osassa.

Professori kertoo, että muurahaiset ovat halavasepikän suurin uhka luonnossa.

Muona on Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon eläinyksikön yli-intendentti. Hän on saapunut Mätäojalle kotoaan Karjaalta tekemään vuosittaisen tarkastuksensa. Hän tarkastaa puita, joissa on aikaisempina vuosina esiintynyt äärimmäisen harvinaisen kovakuoriaisen populaatioita.

Muona on tutkinut kovakuoriaisia yli 50 vuotta ja sepiköitä yli 40 vuotta. Hän kiinnostui sepiköiden heimosta ollessaan Yhdysvaltain Kaliforniassa 70-luvulla tekemässä väitöskirjaansa alun perin lyhytsiipisistä, joka hänen onnekseen kariutui.

”Halusin tehdä väitöskirjani lyhytsiipisistä, mutta kaikki yksilöt olivat Washington DC:ssä, eikä niitä lähetetty toiseen osavaltioon.”

Muona paineli Kalifornian yliopiston Davisin kampukselle, jossa hänellä oli silloin jo työpaikka, ja alkoi vetää laatikoita ulos. Sitten hän löysi heimon, jossa ei ollut silloin ainuttakaan nimeä. Se oli sepikät.

”Mä otan sen. Vanha runokin sen sanoo: ’Vapaa on vain umpi hanki.’ Se osoittautui onnekkaaksi. Ne ovat vanhoja laajalle levinneitä.”

Muona on sittemmin tehnyt elämäntyönsä kovakuoriaisten ja erityisesti sepiköiden parissa. Useat tutkimusmatkat Tyynen valtameren saariin, kuten Polynesiaan, Melanesiaan ja Australiaan, ovat tuoneet valtavasti uutta tietoa tieteelle. Ne mahdollistivat myös halavasepikän löytymisen.

Tosiasiassa 70-vuotiaan tutkijan rakkaus syttyi hyönteisiin jo alle 12-vuotiaana, kun hän asui lapsuudenkodissaan Helsingin Kruununhaassa. Mutta se on toinen, hänen omien sanojensa mukaan surullisempi, tarina.

Jyrki Muona pitää Vantaanjoen entistä lasku-uomaa Mätäojaa poikkeuksellisen monimuotoisena paikkana.

Muona tarkastaa puita, jotka hän tuntee kuin omat taskunsa, mutta hiljaiselta näyttää. Hän on viettänyt tutkimustensa parissa Mätäojalla työaikaa yhteensä noin 250 työtuntia ja tähän päälle vielä vapaa-ajalla kuluneet tunnit. Se ei miestä haittaa, sillä luonto on hänen omien sanojensa mukaan suloinen, pehmeä ja kaunis.

”Puissa, joissa halavasepikät lisääntyvät, täytyy olla vaurio – katkennut oksa tai jotain muuta. Tämä liittyy olennaisesti siihen, että kaikki sepiköiden heimon hyönteiset elävät toukkavaiheensa puussa ja syövät sienirihmastoa, jota ihminen ei näe.”

Miten halavasepikän tunnistaa?

Muona selittää, että 5–10 millimetrin mittaisen kuoriaisen tunnistaa sen pitkänomaisesta vartalosta ja tummista peitinsiivistä. Peitinsiipien reunat ja auringonvalossa myös kuoriaisen jalat ovat punaruskean väriset. Tästä kuoriainen sai vuonna 1808 alkuperäisen nimensäkin Hylochares cruentatus,suomeksi puuta rakastava verenpunainen. Muuten hyönteinen on mustansävyinen.

”Kovakuoriaisten kovat osat ovat maailman kovimpia ainesosia. Edes terävää neulaa ei aina pysty työntämään niistä läpi, ja ne säilyvät suotuisissa oloissa satojatuhansia vuosia.”

Mätäojalta löytyy halavasepiköitäkin harvinaisempi kovakuoriaislaji pajusepikkä.

Vaikka reissu Mätäojalla on tuonut vastaan vasta yhden kuolleen halavasepikän, Muona paljastaa tietävänsä, missä kyseistä hyönteistä juoksee solkenaan. Hän ei halua paljastaa apajiaan, ettei laji vaarannu.

”Tiedän kyllä, missä ne ovat, mutta en kerro. Jos lukee halavasepikästä, on helppo tietää, missä se on”, hän myhäilee.

Vuosien 2010 ja 2011 välisenä talvena Mätäojan alueella sattui vahinko, joka saa Muonan edelleen raivostumaan. Vantaan kaupunki kaatoi Mätäojan alueelta puita, jotka olivat lajille merkityksellisiä esiintymispaikkoja. Vahinkoa korjattiin jälkikäteen palauttamalla runkoja maastoon.

”Muun muassa kolme puuta, joissa oli tuhansia sepiköitä, silputtiin.”

Halavasepikkä on nykyisin yksi Vantaan Mätäojan ylpeyden aiheista.

Kun aluetta tarkastelee Vantaan kaupungin karttapalvelusta, alueen päälle on kirjailtu: Erityisesti suojeltavan lajin elinalue. Alueella liikkuessa törmää alati vihreisiin pylväisiin, jotka muistuttavat luonnonsuojelualueesta. Mätäojanlaaksossa elää muun muassa yli 50 lintulajia ja harvinaisia kasveja, kuten tylppälehtiviita, leväkkö ja isohierakka.

Sille on syynsä, miksi tämä puussa viihtyvä kovakuoriainen on asettunut juuri tänne. Laji on sopeutunut lisääntymään tulvivien pienvesien rannoilla kasvavissa puumaisissa pajuissa.

Mätäojan historia on pitkä ja vaiheikas ja halavasepiköille erinomainen elinympäristö. Mätäoja on Vantaanjoen entinen lasku-uoma, joka laski vielä ajanlaskun alun aikoina mereen. Entinen jokimaisema on ajan saatossa vaihtunut purovarren reheväksi kosteikoksi, ja aluetta ei ole juuri raivattu ja siistitty.

”Tällä alueella on hulevesien ulosjuoksentaväylä. Sen takia alue on saanut pysyä tällaisena ja tulvia hyvin pitkänkin ajan. Laji on erikoistunut elämään tämmöisillä paikoilla”, Muona selvittää.

Muona selvittää, että halavasepikät hajottavat vaurioituneita puita.

”Tämä on ollut lähes kymmenen metriä syvä jättiläismäinen jääkauden jälkeinen joki. Sen takia tuossa mitättömän näköisessä vesilätäkössä on nyt kymmenen metriä mutaa.”

Mätäoja jatkuu edelleen Helsingin puolelle saakka, Pitäjänmäkeen, Mätäjokena. Jostakin syystä halavasepikät ja monet muut puuhyönteiset loppuvat kuin seinään Helsingin puolelle mentäessä.

”Helsingistä merelle saakka on todella köyhää ja huonoa joenrantaa. En tiedä, mistä se johtuu, koska linnustossa se ei näy”, Muona pohtii.

Viime vuosikymmeninä nopea kaupungistuminen on muuttanut Mätäojan laakson virkistys- ja suojelualueiksi ja sen reunat lähiöiksi. Muun muassa juuri sen kaatuneen mustuvapajun vierestä, josta kuollut kovakuoriainen löytyi, sijaitsee tuiki tavallinen jalkapallokenttä, ja kauppakeskus Myyrmanni on aivan kivenheiton päässä.

Jyrki Muona on työskennellyt useissa museoissa ja tutkimusasemissa ympäri maailman tutkimustyönsä takia.

Vielä lopuksi, miksi professori kiinnostui lapsena kovakuoriaisista?

”Minulla oli pikkupoikana ongelmia vanhempieni kanssa, myös johtuen yhdestä hirveästä onnettomuudesta, jossa olin. Aloin vierastaa vanhempiani, koska he eivät puhuneet minulle totta. Aloin kulkea luonnossa ja etsiä omaa maailmaa, aivan kuten monet lapset tekevät.”

Aluksi Muona keräsi leppäkerttuja ja hämmästyi eri lajien määrästä. Sitten hän kiinnostui muistakin kovakuoriaisista, joita hän keräsi kokoelmiinsa.

”Menin kaupungin kirjastoon ja etsin Suomen kuoriaisten lajiluettelon. Siellä oli hirveästi kysymysmerkkejä. Päätin, että näitä alan tutkia.”

Linnutkin kiinnostivat nuorta Muonaa, mutta niitä ei voinut ottaa kiinni, mies naureskelee jälkikäteen.