Vantaan Jokiniemessä Tikkurilan aseman lähellä sattui viime joulukuussa nosturionnettomuus, jossa torninosturi kaatui rakenteilla olevan asuinkerrostalon päälle.

Nyt turmasta on kulunut noin puoli vuotta. HS Vantaan lukija ihmettelee sitä, miksi ylimmässä kerroksessa erään asunnon kohdalla ei näyttäisi olevan lainkaan ikkunaa vaan vain betonia. Turma kuitenkin sattui kohdassa, jossa on ikkunarivistöjä. Jääkö tuo asunto siis turman takia kokonaan asuttamatta?

Tuotantojohtaja Riku Pyykönen taloa rakentavasta Pallas Rakennus Etelä-Suomi oy:stä kertoo, että nosturi hajotti rakenteita sivusuunnassa noin kymmenen metrin matkalta.

”Rakenteet on jo korjattu. Ainoastaan muutamia yksittäisiä kohtia on vielä korjaamatta”, hän sanoo ja jatkaa:

”Rakennus tehdään loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaan.”

Lauri Korpisen kadulla sijaitsevan rakennuksen sillä sivulla, missä turma sattui, on todellakin ylimmässä kerroksessa asuntojen ikkunarivistöjä. Niiden keskellä on kohta, jossa on vain betoniseinää parvekkeen takana.

Pyykösen mukaan tuohon kohtaan ei alun perinkään ole ollut tarkoitus tulla ikkunoita. Betoniseinän takana sijaitsee rakennuksen ilmastointikonehuone, josta aukeaa huolto- ja käyntiovet ulos huoltotilaan. Huoltotilaan ei tule parveketta kaiteineen, vaan sen kohta julkisivusta verhoillaan metallisäleiköllä.

Taloon tulee 169 vuokrakotia, ja se valmistuu ensi vuoden alussa.

Alla oleva video näyttää, miltä talo näytti heti turman jälkeen.