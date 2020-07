Tässä kerrostalossa ei tulla näkemään Airbnb-majoittujia. Asuntojen vuokraaminen eteenpäin on kielletty yhtiöjärjestyksessä.

Vantaalle rakennetaan kerrostalo, jossa Airbnb-toiminta on yhtiöjärjestyksessä kielletty.

Talon rakennuttajan JM Suomen mukaan Myyrmäen Tirehtööri-talo saattaa olla koko pääkaupunkiseudun ensimmäinen uusi kerrostalo, jossa Airbnb-toiminta on kokonaan kielletty.

”Tämä on todella harvinaista, en tiedä yhtään muuta kerrostaloa, jossa tällainen päätös olisi tehty”, kertoo JM Suomen asiakkuuspäällikkö Nina Välimäki.

Myöskään Rakennusteollisuus RT:ssä ei ole kuultu vastaavista rakennushankkeista edes koko Suomen alueella.

”Kuopiossa eräs yritys on selvitellyt vastaavaa, mutta emme tiedä, onko hanke edennyt. Meidän tietojemme mukaan tämä kerrostalo on tällä hetkellä ainoa laatuaan”, sanoo RT:n viestintäjohtaja Merja Vuoripuro.

Rovaniemelle on myös rakenteilla pienempi viisikerroksinen talo, jossa lyhytaikainen vuokraus aiotaan kieltää.

Myyrmäentien ja Vaskivuorentien kulmaan nouseva Tirehtööri on 16-kerroksinen talo, jossa asuntoja on 121. Tirehtöörin viereen nousee myöhemmin kymmenen muuta kerrostaloa, joista noin puolta koskee sama sääntö.

Talon säännöissä sanotaan, että osakkeenomistaja ei saa ilman yhtiön hallituksen antamaa kirjallista lupaa luovuttaa huoneistoa vuokrauksen johdosta käytettäväksi lyhytaikaisiin vuokrasuhteisiin tai muutoin lyhytaikaiseen majoitustoimintaan rinnastettavaan käyttöön. Myös tupakointi on taloissa kokonaan kielletty.

Välimäen mukaan jälleenvuokrauskieltoon päädyttiin asiakaspalautteen vuoksi.

”Asiakkaat ovat kyselleet, onko meillä tällaista taloa, joten vastaamme nyt tähän pyyntöön.”

Airbnb-kielto ei ole vaikuttanut Välimäen mukaan ainakaan kielteisesti asuntojen varauksiin.

”Onhan päätös tietyssä mielessä markkinointiriski, jos sijoittajat eivät uskalla ostaa asuntoa talosta, mutta asian voi nähdä myös markkinaetuna.”

Aiemmin ennakkomarkkinoinnissa olleista 60 asunnosta on varattu reilusti yli puolet, mikä on Välimäen mukaan kyseisellä alueella hyvä tulos.

”Varausaste on korona-aikaan nähden hyvä, eli varaajat eivät ole säikähtäneet Airbnb-kieltoa.”

Välimäki uskoo, että tulevaisuudessa samanlaisia kieltoja tulee lisää.

”Jos asuntoa vuokrataan vuorokausi kerrallaan, se voi aiheuttaa ylimääräistä melua, kun asukkaat vaihtuvat jatkuvasti. Myös rappukäytävän siisteydestä voi tulla sanomista.”

Tirehtöörin paikalla seisoo vielä Myyrinhalmeen toimistotalo. Uuden kerrostalon on tarkoitus valmistua 2023.

Kerrostalon arvioitu valmistumisaika on alkuvuonna 2023.

Rakennustöitä on viivästyttänyt tontilla olevan vanhan rakennuksen, Myyrinhalmeen toimistotalon, kellarissa oleva muuntamo, jonka siirtäminen on osoittautunut arvioitua työläämmäksi. Korttelin rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä syksynä.

Lue lisää: Asukkaat ihmettelevät, miksi kerrostalon purkaminen pysähtyi Vantaalla – Syynä on kellarissa oleva ”viritys” menneiltä ajoilta, jota ilman osa Myyrmäkeä pimenisi