Kuusijärvi on erityisesti lapsiperheiden ja eläkeläisten suosiossa.

Vantaan Kuusijärvellä käy parhaimmillaan uimassa tuhat ihmistä päivässä. Uimareiden mukana veteen päätyy myös epäpuhtauksia, kuten kemikaaleja, likaa ja roskia.

Kasvavat kävijämäärät kuormittavat humuspitoista järveä, jonka vedenlaatu on vaihtelevaa. Pohjan möyhiminen saa hiekan ja ravinteet nousemaan pintaan, mikä samentaa vettä ja pahentaa sinileväongelmaa.

Suodatinarkku on kolme metriä pitkä ja metrin leveä.

Vantaan kaupunki lähti ratkaisemaan ongelmaa laiturin alle asennetulla biosuodattamolla. Kolme metriä pitkä suodatinarkku pitää sisällään biohiilihiekkasäkkejä, ja laitteen päässä oleva pumppu imee vettä suodattimeen.

Vastaavia suodatinratkaisuja on aiemmin käytetty myös kaupungin katuvesien puhdistamisessa. Hulevedet kulkivat suodattimien kautta ennen laskeutumistaan Vantaanjokeen.

Biosuodattimia testattiin Kuusijärvellä ensimmäisen kerran viime vuonna. Kesän aikana puhdistettiin yhteensä 976 300 litraa vettä.

Vantaan kaupungin suunnitteluinsinööri Antti Auvisen mukaan suodatettavasta vedestä saatiin poistettua noin viidesosa ravinteista ja kolmasosa kiintoaineksesta eli esimerkiksi hiekasta.

”Tulokset olivat hyviä, joten suodatinta päätettiin hyödyntää myös tänä kesänä.”

Koko järven vedenlaatuun vaikuttavaan laitteeseen satsaaminen ei kuitenkaan vielä viime kesän testien perusteella osoittautunut kannattavaksi.

Kuusijärvi on suosittu virkistysalue, sillä Vantaalla on vain vähän virallisia uimapaikkoja. Pienen ja matalan järven vesi on tummaa ja humuspitoista. Vesi vaihtuu hitaasti, ja valuma-alueelta tulevat ravinteet laskeutuvat järveen.

”Parisataa vuorokautta kestää, että Kuusijärven vesi vaihtuu”, Auvinen kertoo.

Laiturin alle asennettu suodatin on nyt toista kesää käytössä.

Veden puhdistaminen hidastaa sinilevän lisääntymistä, sillä se vähentää ravinteiden määrää järvessä. Auvisen mukaan suodattimella pyritään parantamaan vedenlaatua ja näin ennakoimaan sitä, ettei uimista tarvitsisi kieltää levän vuoksi kokonaan. Laite on käytössä toukokuusta syyskuuhun eli kesän korkeimpien kävijäpiikkien ajan.

Uimarit pystyvät vaikuttamaan järven kuormitukseen kuitenkin myös omalla käyttäytymisellään.

”Peseytyminen ennen uimaan menemistä ja vessassa asioiminen vähentävät epäpuhtauksia vedessä. Roskat täytyy heittää roskakoriin myös kauempana rannalla, jotta ne eivät kulkeudu tuulen mukana vesistöön”, Auvinen ohjeistaa.

