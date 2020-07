Petikonhuipun täyttömäkeä on kasattu vuodesta 1989 alkaen, ja nyt sen huippu kohoaa yli 100 metriin merenpinnasta.

Länsi-Vantaan Petikossa on salainen luontoparatiisi, josta vain harvat tietävät ja jonne vain harvat pääsevät. Kyse on täyttömäestä, jonka on tarkoitus olla jonain päivänä kaikille ihmisille avoin virkistymispaikka.

Suunnitelmat virkistysalueesta ovat tosin vuosi vuodelta siirtyneet, sillä mäki ei ole vielä valmis.

Kuorma-autoja saapuu pitkin Pyymosantietä mäelle, joka kohoaa vähitellen kohti korkeuksia. Ne ajavat Petikonhuipun täyttömäelle, joka on nyt korkeampi kuin Helsingissä sijaitseva Malminkartanonhuippu, joka tunnetaan myös suosituista kuntoportaistaan.

Tällä hetkellä Petikonhuippu kohoaa 105 metrin korkeuteen merenpinnasta, mikä tekee siitä Vantaan korkeimman yksittäisen paikan. Mäen ympärillä vihertää Petikon luonnonsuojelualue, jossa ihmiset käyvät ulkoilemassa ympäri vuoden.

Petikonhuippu on tällä hetkellä Vantaan täyttömäistä ainoa käytössä oleva.

Kuorma-auto huristaa pitkin täyttömällä kulkevaa hiekkatietä.

Nyt täyttömäki on aidattu yksityisalue turvallisuussyistä. Sitä pidetään arkisin auki vain kuormille, jotka tuovat maata lisää. Petikonhuippua täytetään edelleen, ja siellä on raskaita maansiirtokoneita, joiden läheisyydessä ei välttämättä olisi turvallista liikkua. Lisäksi alueelle ei haluta ilkivaltaa.

Ainakun Vantaata rakennetaan, työmaalla syntyy ylimääräistä maa-ainesta. Tätä maa- ja kallioainesta kuorma-autot kuskaavat täyttömäkeen, maanläjitykseen.

Täyttömäen muodostuminen on siis täysin riippuvainen siitä, kuinka paljon Vantaalla rakennetaan ja kuinka paljon puhdasta ylijäämämaata syntyy. Sen vuoksi täyttömäen valmistumispäivää ei voida ennustaa, koska on vaikeaa arvioida, kuinka paljon maata minäkin päivänä tuodaan.

Vantaan kaupungin rakennusmestari Jukka Leino.

Ylijäämämaata on ajettu Petikkoon vuodesta 1989 alkaen. Vantaan kaupungin vastaava rakennusmestari Jukka Leino kertoo, että parhaimpana päivänä mäelle ajettiin yhden vuorokauden aikana 1 024 yksittäistä lastia maa-ainesta. Vähimmillään niitä on ajettu kolme.

Leino on vastannut täyttömäen toiminnasta vuodesta 2003 alkaen. Häntä on kiinnostanut maanrakennus pienestä pojasta lähtien. Hän osoittaa suurta monttua, johon tällä hetkellä kaikki kuormat ohjataan.

”Tuo kuoppa pitäisi täyttää seuraavaksi, ja sen jälkeen voidaan siirtyä taas seuraavaan tasoon”, hän selvittää.

Kuvassa näkyvät täyttömäen reunassa kulkevat tasot.

Täyttömäkeä tehdään laakeasti, kerros kerrallaan. Kerrosten välissä kulkee hiekkateitä, joita pitkin pystyy ajamaan esimerkiksi autolla helposti.

Täyttömäen alue on yhteensä noin 80 hehtaaria eikä näytä kaukaa katsottuna kovin ihmeelliseltä. Vasta mäen huipulla huomaa, kuinka korkealla ollaan. Lentokoneesta tai ylhäältä otetussa valokuvassa mäen näkee helposti.

Huipulta näkymä on kauas Vuosaaren sataman nostureille saakka. Helsinki-Vantaan lentoaseman pihalla seisovat lentokoneet näkyvät tarkasti, ja pohjoiseen katsottaessa metsämaisema jatkuu silmänkantamattomiin.

”Mäkeä saisi täyttää 117 metriin saakka, mutta tuskin tätä niin korkealle tullaan ikinä tekemään. Huipusta ei ole mitään järkeä tehdä terävää.”

Täyttömäessä on vielä useita tyhjiä luiskia, jotka voidaan täyttää maa-aineksella.

Vuonna 2007 Petikonhuippua laajennettiin. Täyttömäen maanvastaanottopaikalle saatiin lisäaikaa, kun Helsingistä tulevia massoja ei vuoden 2011 jälkeen otettu vastaan. Tämän takia mäessä kasvaa Vantaan kasvustolle erikoisia lajeja, jotka ovat vuosia sitten saapuneet Helsingistä maa-aineksen mukana.

Täyttömäen ympärillä kasvaa metsää.

Nykyisin alueelle tuodaan maa-ainesta pääasiassa vain Vantaalta. Leino kertoo, että Helsingin kuljetukset lopetettiin, koska mäki täyttyi liian nopeasti. Kaupungeilla on toisinaan ongelmia löytää hyviä kohteita, jonne joutomaata voisi kerätä. Petikko on ollut tähän tarkoitukseen Vantaan kaupungille täydellinen.

Petikonhuippu on Leinon mukaan ainutlaatuinen luontokohde. Luonnonkasvit ovat ottaneet hylätystä joutomaasta vallan, ja siellä on niin monimuotoinen eliöstö ja kasvillisuus, että tutkijat ja luonnosta kiinnostuneet retkeilijät haluavat tulla alueelle ihailemaan sitä vuosittain.

Päivänkakkara on valloittanut osan Petikonhuipun korkeimmasta tasanteesta.

Leino saa joskus yhteydenottoja ihmisiltä, jotka tähyilevät tähtiä. Täyttömäki on kaukana kaupungin valoista ja valaisematon. Hämärän tullen tähtitaivas näyttäytyy mäellä upeasti.

Keväisin myös lintubongarit ovat alueen lähettyvillä tuttu näky.

”Täällä näkee, miten luonto ottaa vallan, kun ihminen ei siihen koske. Kaikki täyttömäellä olevat kasvit ovat tulleet maan mukana tai maa-aineksessa olleista siemenistä.”

Mies näyttää maa-alueen, joka on saanut rehottaa sellaisenaan yli kaksikymmentä vuotta. Siinä kasvaa sekaisin monenlaisia kukkia, pensaita, puita ja heiniä. Mikään laji ei ole ottanut alueesta yliotetta.

Kasviloistoa heinäkuun lopussa.

Joskus alueella järjestetään yksityisiä luontoretkiä, jolloin täyttömäen luonnosta kiinnostuneet pääsevät vierailemaan alueelle.

”Alkuperäinen ajatus oli, että mäestä saataisiin jonakin päivänä kaikille avoin virkistysalue. Aika-arviota on mahdoton sanoa, mutta uskon, että kyse suunnilleen kymmenestä vuodesta.”

Mitä täyttömäelle sitten tapahtuu, kun se on valmis?

Vantaan kaupungin tekemän yleissuunnitelman mukaan täyttömäki voisi toimia tulevaisuudessa ensisijaisesti virkistys- ja retkeilyalueena kaupunkilaisille. Mahdollisia muita toimintoja olisivat muun muassa alamäkiajo ja riippuliito sekä frisbeegolf. Talvitoiminta liittyisi pulkkamäkiin ja hiihtolatuihin. HS uutisoi aikaisemmin, että täyttömäkeen suunniteltiin myös pääkaupunkiseudun suurinta laskettelukeskusta.

Rakennusmestari Leino kertoo, että Petikonhuippuun on mietitty kuntoportaita, aivan kuten Malminkartanon täyttömäelle, mutta aika ei ole vielä oikea.

”Niistä voisi tulla aika pitkät portaat”, Leino kertoo ja nauraa.