Kun Myyrmäestä kotoisin oleva tubettajakaksikko MolyBros julkaisi ensimmäisen nuorten pukeutumiseen keskittyvän videon, heidän Youtube-kanavansa oli lähellä räjähtää suosiosta.

Tilaajia tuli nopeasti kymmeniä tuhansia, eikä paluuta tavalliseen arkeen enää ollut.

Keitä ovat MolyBros-nimen takana toimivat 18-vuotiaat Abdirahman Keinaan ja Ibrahim Manza, joiden videoita katsotaan nyt ympäri Suomen?

Keinaan saapuu rennoin askelin kauppakeskus Myyrmanniin, joka on hänelle kuin toinen koti. Manza, eli tutummin Iba, saapuu paikan päälle hetkeä myöhemmin.

Keinaanilla on jalassaan kustomoidut farkut, joita koristavat Finias ja Ferb -animaatiosarjassa esiintyvät hahmot, kuten nokkaeläin Perry. Manzan jalassa on ystävän tekemät revityt farkut. Vaatetus on tälle kaksikolle hauska puheenaihe.

Keinaan ja Manza käyvät usein kauppakeskus Myyrmannissa.

Myyrmäki on paikka, jossa kaverukset ovat kasvaneet koko ikänsä. Täällä he saavat myös olla rauhassa fanien katseilta – ainakin paremmin kuin muualla. Nurkan takana pieni poika salakuvaa heitä, ja pian tyttöjoukko juoksee nuorten miesten luokse yhteiskuvan toivossa. Sama toistuu monta kertaa päivän aikana.

”Minne tahansa menemme, joku aina tunnistaa meidät. Se on nykyään ihan perus”, Keinaan sanoo ja jatkaa:

”Tänne voi tulla oudoissa vaatteissa hakemaan kaupasta limua, koska täällä saa olla oma itsensä. Jengi tietää meidät jo, eikä ketään kiinnosta.”

Abdirahman Keinaan on asunut koko elämänsä Myyrmäessä ja pitää siitä, että siellä kenenkään ei tarvitse olla yksin.

Keinaan ja Manza kuvaavat videoita, joissa he haastattelevat ihmisiä julkisilla paikoilla. Paljon sun outfit maksaa on kaksikon suosituin videosarja. Sarjan ensimmäistä videota on nyt katsottu Youtubessa yli 750 000 kertaa.

Juuri tuo video teki MolyBrosista kertaheitolla suositun vuosi sitten. Videolla Helsingin keskustassa hengailevat nuoret kertovat Keinaanille ja Manzalle, kuinka paljon vaatteisiin on kulunut rahaa. Vastaukset vaihtelevat euroista tuhansiin.

Keinaanin ja Manzan mielestä summat ovat joskus aivan järjettömiä ja siksi niistä tulee hauskaa viihdettä.

”Jengiä selvästi kiinnostaa, mihin nuoret käyttävät rahansa. Näimme kerran lapsen, joka oli käyttänyt kenkiin yli 3 000 euroa. Huh huh!”

Kaverukset kertovat, että sarjan ensimmäisen videon jälkeen kanavalle tuli jopa 10 000 tilaajaa päivässä. Nyt on ollut tasaisempaa, ja tilaajia on yhteensä 75 000.

”Me tykkäämme pukeutua. Mietimme nykyään vähän tarkemmin, mitä laitamme päälle. Jengi tarkkailee meitä niin paljon. Joku kysyy aina, mistä vaatteet on hankittu.”

MolyBros sijoittuu 75 tuhannella tilaajallaan suomalaistubettajien suosituimman sadan joukkoon.

Kaverukset kantavat aina pientä kameraa mukanaan siltä varalta, että jotakin hauskaa sattuisi tapahtumaan. Heistä on mukavaa kuvata videoita muiden ihmisten kanssa ja haastatella toisia, koska heidän mielestään jokaisella voi olla jotakin hauskaa kerrottavanaan. Joskus he kuvaavat vain ”omaa sekoiluaan”, mikä tarkoittaa esimerkiksi Tiktok-sovellukseen kuvattavia tanssivideoita.

Keinaan ja Manza kuvaavat ja editoivat videonsa itse. Lisäksi videoita on mukana tekemässä heidän ystävänsä, joka tekee videoihin musiikit.

Huomiota herättäneen outfit-videonsa jälkeen MolyBros alkoi tehdä lisää samantyyppisiä videoita. Yhdelle videolle he onnistuivat saamaan mukaan jopa poplaulaja Isac Elliotin ja hänen koko bändiporukkansa.

”Kysyimme Ikkeä mukaan. Hän oli skipannut useita haastatteluita, mutta meidän kanssamme hän halusi tehdä yhteistyötä. Se oli iso wow”, Manza sanoo.

Vielä suurempi wow-hetki heille sattui viime vuoden Weekend-festivaalien backstagella. Siellä MolyBros tapasi uransa lopettaneen rap-artisti Cheekin eli Jare Henrik Tiihosen.

”Hän kätteli meitä ja sanoi, että tykkää meidän videoista, ja kehotti meitä jatkamaan samaan malliin.”

Tänä kesänä MolyBrosin on tarkoitus kuvata vielä outfit-kiertue, jonka aikana he käyvät neljässä Suomen eri kaupungissa tutustumassa nuorten pukeutumiskulttuuriin.

Ibrahim Manza kertoo, että videoiden tekemisestä ei kannata ottaa mitään paineita.

MolyBros ei ota videoiden tekemistä liian tosissaan, koska he haluavat pitää videoissa rennon tunnelman. He kuvaavat silloin, kun heistä tuntuu siltä. Joskus tulee useiden kuukausien mittaisia taukoja ja joskus puolestaan monta videota peräkkäin. He eivät jaksa välittää tubettajien suorituspaineista eli paineesta tuottaa jatkuvasti uutta sisältöä faneille.

”Me otamme rennosti!”

Julkisuudella on heidän mukaansa ollut myös ikäviä puolia. Nopea suosionnousu on haitannut esimerkiksi Ibrahim Manzan koulunkäyntiä, koska muut opiskelijat alkoivat juoruilla hänestä koulussa.

Tänä kesänä kaksikko sai ensimmäistä kertaa myös ikävää palautetta. Nuoret tekivät videon, jossa he haastattelivat pelkästään poikia liittyen tyttöjen ulkonäköön. Keinaan ja Manza poistivat videon nopeasti ja pahoittelivat kohua Instagram-tilillään.

Manza ja Keinaan kertovat ymmärtävänsä, että monet nuoret ottavat heistä roolimallia. He antavat nuorimmille seuraajilleen muutaman tärkeän elämänohjeen:

”Älä seuraa pelkästään sitä, mitä muut tekevät. Äläkä pelkää olla oma itsesi. Jos haluat tehdä jotain, tee se nyt, älä huomenna.”

Viimeisin neuvo oli MolyBrosin hyvän ystävän, joka kuoli tänä keväänä, elämänohje, ja siksi on heille erityisen tärkeä. Sen vuoksi hekin ryhtyvät aina tuumasta toimeen.

”On parempi tehdä jotain kuin olla tekemättä mitään”, Keinaan sanoo.

Miten MolyBros alun alkaen syntyi?

Keinaan ja Manza ovat kuin veljekset, sillä he ovat tunteneet lähes koko ikänsä. Keinaan on asunut Myyrmäessä syntymästään saakka ja Manza muutti Myyrmäkeen Kongosta ollessaan neljävuotias.

Heidän on vaikea keksiä toisistaan eroavaisuuksia, sillä heidän ajatusmaailmansa on niin samanlainen. Jos jotain on pakko sanoa, Keinaan on paljon tarkempi kuin Manza. He molemmat keksivät videoihin ideoita ja ovat omien sanojensa mukaan visionäärejä.

Miehet eivät muista tarkasti, milloin ystävyys alkoi, mutta veikkaavat sen lähteneen jalkapallosta.

”Me olemme hengailleet kentällä aina”, Keinaan kertoo ja nauraa.

Videoura sai alkunsa vuonna 2015, kun nuorukaiset ryhtyivät kuvaamaan ensimmäisiä tanssivideoitaan. Hyvä ystävä kuvasi, ja Keinaan ja Manza tanssivat. He julkaisivat videoita Youtubeen Whippers-nimellä. Heillä on tuolta ajalta yksi video tallessa.

”Se on tarkoitettu vain meidän silmillemme”, he sanovat ja muistelevat vuosien takaisia videoitaan huvittuneena.

Tanssivideot loppuivat, mutta Keinaanille jäi videoiden tekemisestä ”hyvä fiilis”. Hän soitti Manzalle kaksi vuotta sitten ja ehdotti, että he alkaisivat tehdä videoita uudestaan hieman erilaisella teemalla kuin aiemmin. Whippers-nimen tilalle piti keksiä nopeasti uusi parempi nimi.

”Me mietimme pitkään nimeä KeinaanIba IbaKeinaan. Sitten keksimme MolyBrosin. Nimi jää jengin päähän jostain syystä helposti.”

MolyBros on odottanut innolla loppukesän kiertuettaan, jossa he kuvaavat videoita Suomen eri kaupungeissa.

Kaverukset ovat päättäneet olla täysin päihteettömiä, ja se on monesta heidän tuttavastaan yllättävää. Monet luulevat, että kaksikko ei esimerkiksi juo alkoholia, koska haluaa pitää yllä itsestään hyvää kuvaa Youtuben takia. Tämä on Keinaanin mukaan harhaluulo. He ovat kiinnostuneita terveellisistä elämäntavoista, ja ne ovat olleet heille aina tärkeitä.

Jalkapallo oli Keinaanille ja Manzalle rakas harrastus siihen asti, kunnes oli tehtävä kiperä päätös: futis vai Youtube? Kaverukset valitsivat jälkimmäisen, mutta käyvät yhä viikoittain pelailemassa.

Myyrmäen urheiluhallin vieressä on uusia urheilukenttiä. Siellä MolyBros viettää usein aikaa kavereidensa kanssa, joskus koripalloa ja joskus jalkapalloa pelaillen.

”Myrtsissä on parasta, että kaikki löytää täältä kavereita. Kesäisin tarvitsee vain tulla kentälle pelaamaan parit pelit, niin kaikki on ihan messissä”, Keinaan selittää innoissaan.

Keinaan ja Manza ihmettelevät ikäviä ennakkoluuloja Myyrmäkeä kohtaan. Miehet kertovat, etteivät ole koskaan kokeneet alueella mitään pelottavaa. Päinvastoin, Myyrmäessä on ollut hyvä kasvaa.

Tällä hetkellä Keinaan opiskelee tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa ammattikoulussa ja Manza opiskelee merkonomiksi.

Jossakin vaiheessa Manza ja Keinaan haluaisivat muuttaa Myyrmäestä Helsinkiin. Mutta eivät vielä.