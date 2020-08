Ensimmäinentie, Toinentie, Kolmastie, ja niin edelleen aina kahdeksanteen asti.

Jollakin teiden nimeämisestä vastaavalla ihmisellä on ollut todella nihkeä päivä, kun hän on aikoinaan miettinyt tiennimiä Tammistoon.

Sen sijaan, että tiennimien suunnittelija olisi ottanut inspiraatiota esimerkiksi ympäröivästä pelto­maisemasta, on hän kylmästi nimennyt tiet numero­järjestyksessä.

Ensimmäinentie

Toinentie

Kolmastie

Neljästie

Kuka tämä mystinen tien­nimeäjä oli, sitä ei tiedetä.

”Tammiston omakoti­taloalueelle on rakennettu ensimmäinen talo vuonna 1937. Se on nykyisin osoitteessa Toinentie 6”, kertoo kaupungin alue­arkkitehti ja nimistö­asioiden vastaava Timo Kallaluoto.

Tien nimi tuskin oli vielä silloin 2. tie, kuten se aiemmin kirjoitettiin. 2. tie esiintyy kaupungin tielauta­kunnan dokumenteissa ensimmäisen kerran vuonna 1953.

Se tiedetään, että asuin­alue on rakennettu vanhan peltotien eli nykyisen Tammi­mäentien vieressä olleelle pellolle.

”Tilat on lohkottu 1938–1939 Veromiehenkylän Storbäskin tilasta”, kertoo Kallaluoto.

Alue ei ole koskaan ollut kaupungin omistuksessa, paitsi katujen osalta, jotka on lunastettu kaupungille asema­kaavan myötä.

On mahdollista, että tiennimi­suunnittelija on saanut inspiraatiota Helsingin linjoista. Linjat, kuten Ensimmäinen Linja, vahvistettiin Kallion jako­suunnitelmassa jo vuonna 1887. Nykyisin Ensimmäisen Linjan nimi tunnetaan muodossa Ensi linja. Helsinkiin numeroidut linjat tulivat ilmeisesti Pietarista, jossa numeroituja linjoja on ollut jo 1700-luvulta lähtien.

Viidestie

Kuudestie

Seitsemästie

Kahdeksastie

Aluksi Tammiston tiet tunnettiin vain numeroilla 1.–8. tie. Kallaluodon mukaan opas­kartassa vuodelta 1979 tiet löytyvät jo kirjoitettuna tyyliin Ensimmäinen tie – Kahdeksas tie. Asemakaavaan tiet vahvistettiin vuonna 1996.

”Nimien tarkistus oikea­kieliseen muotoon tapahtui vuonna 2013. Silloin Ensimmäisestä tiestä tuli Ensimmäinentie, Första vägen ja niin edelleen, Kahdeksastie, Åttonde vägen”, kertoo Kallaluoto.

Nykyisessä suomen­kielisessä kirjoitus­muodossaan tiennimet ovatkin yllättäen harvinaisia.

”Järjestys­lukuina, kuten Ensimmäinentie, teitä ei ole missään muualla kuin Vantaan Tammistossa”, sanoo Kotimaisten kielten keskuksen nimistön­huoltaja Tiina Manni-Lindqvist.

Ykköstie löytyy Espoosta, ja Kakkos­teitä on monessakin paikassa. Kolmos­teitä on peräti seitsemän. Mutta Suomesta löytyy vain yksi Ensimmäinentie, ja se on Vantaalla.

Haluatko tietää jonkun Vantaan tiennimen historian? Laita meille sähköpostia osoitteeseen jonna.hovi-horkan@hs.fi, niin selvitämme asian.