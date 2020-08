Vankila vai päiväkoti? Kaivokselan uuden päiväkodin arkkitehtuuri on pelkistettyä.

Fort Knox. The Hunger Games -elokuvan Hall of Justice. Natsibunkkeri.

Näillä sanoilla ihmiset kuvailevat Facebookin Arkkitehtuurikapina-sivulla Vantaan Kaivokselan uutta päiväkotia. Harmaa pieni-ikkunainen rakennus ei istu ihmisten mielikuviin viihtyisästä päiväkodista.

Eräs äiti kommentoi kuvaa näin: ”Lapsi on kyllä käyttäytynyt todella huonosti, kun joudutaan viemään tällaiseen päiväk....siis vankilaan!”

Toinen kommentoija arvelee rakennuksen olevan väärässä maassa: ”Onko tämä Pohjois-Koreassa raja-aseman henkilökunnan lapsille tarkoitettu?”

Päiväkodin on suunnitellut arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama oy. Rakennuksen pääsuunnittelija, arkkitehti Arto Aho, sanoo, että Vantaan kaupungin ohjeistus rakennuksen suunnittelussa oli ”aika vahvaa”.

”Suunnitelmissa oli alun perin erilainen rakennus, mutta voimakas kustannustekninen paine ja vaikeasti rakennettava tontti johtivat pelkistettyyn rakennusmuotoon. Tilaajan toiveita pitää täyttää.”

Alkuvaiheessa kaupungille tehdyissä luonnoksissa rakennuksen katto oli kaksiharjainen ja siinä oli ullakko. Kustannussyistä Vantaan kaupunki ei kuitenkaan halunnut ullakkoa, joten se jätettiin pois, samoin kuin kaksi harjaa.

Ilman erikoista kattoa jäljelle jää harmaa kuutio.

Eräs kommentoija tiivistää Facebookissa: ”Kyllä monet vankilat ovat tuohon verrattuna kaunottaria!”

Rakennuksen luonnosvaiheessa päiväkotiin kaavailtiin harjakattoa.

Rakennuksen arkkitehtuuria pilkataan surutta verkossa.

Ahon mukaan talosta tehtiin laatikkomainen, jotta se sopii alueella olevien 60–70-lukujen asuintalojen tyyliin.

”Ympäröivät talot ovat aikansa tuotteita, pitkiä suorakaidelaatikoita, ja halusimme, että uusi rakennus sopii ympäristöön.”

Samasta syystä arkkitehtitoimisto valitsi talon väriksi harmaan. Uuden päiväkodin vieressä oleva vanha päiväkoti on väritykseltään harmaa ja ruskea. Ikkunoiden lasipinta-alaa taas ei haluttu kasvattaa energia- ja kustannusteknisistä syistä. Ikkunoissa olevat ”kalterit” on asennettu turvallisuussyistä.

Vantaan kaupungin hankesuunnittelupäällikön Ifa Kytösahon mukaan uuden päiväkodin rakentaminen oli haasteellista, sillä hankala ja pieni tontti toi suunnitteluun ongelmia ja lisäkuluja.

”Saviselle rinnetontille rakentaminen on kallista, joten kaikessa muussa on haettu optimaalisia ratkaisuja.”

Optimaalisista ratkaisuista huolimatta päiväkodin tavoitehinta nousi suunnitteluvaiheessa. Alkuperäistä budjettia korotettiin lähes 800 000 eurolla, ja lopullinen budjetti oli 7,3 miljoonaa euroa. Tarkkoja toteutuneita loppukustannustietoja Kytösaho ei osaa vielä sanoa, mutta arvioi, että budjetti alitetaan selkeästi.

Kytösahon mukaan ulkonäköongelma johtuu osittain kuvakulmasta.

”Rakennus on eri näköinen eri suuntiin: sillä on sulkeutuvampi ’selkä’ ja avautuvampi ’maha’. Tämä näkyy myös materiaalivalinnoissa, selkäpuolella on betonia ja mahapuolella puuta.”

Päiväkodin sisäpiha on värikkäämpi kuin tielle näkyvä etupiha.

Jos kuvan ottaa pihalta, jossa päiväkodin seinä on maalattu punaiseksi, rakennus ei näytä yhtä luotaantyöntävältä.

Kytösahon mielestä uusi ja vanha päiväkoti muodostavat yhdessä kauniin kokonaisuuden.

”Minusta uusi päiväkotilaajennus niveltyy aika viehättävällä tavalla kiinni vanhaan päiväkotiin.”

Tieltä päin rakennusta katsova ei kuitenkaan näe värikästä sisäpihaa vaan harmaan rakennuksen, jossa on kalteri-ikkunat, ja voi helposti päätyä erään erkkokommentoijan kanssa samaan johtopäätökseen:

”Minun käy kyllä nyt oikeasti vähän sääliksi niitä pieniä ihmisiä, jotka joutuvat viettämään tuollaisessa ankeudessa elämänsä ensimmäiset vuodet.”