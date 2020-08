Vantaan Kaivokselan uuden päiväkodin ulkomuoto puhuttaa ihmisiä verkossa. Helsingin Sanomien tiistaina julkaistussa jutussa kerrottiin, kuinka Facebookin Arkkitehtuurikapina-sivulla suomitaan rakennusta.

Rakennukselle löytyi nopeasti myös puolustajia, joista monet olivat sitä mieltä, että hemmotellut suomalaiset narisevat turhasta. Monet myös kommentoivat, että talon ulkonäkö on toissijainen asia. Tärkeintä on toiminnallisuus.

Mutta, mitä mieltä rakennuksesta ovat ammattilaiset, pitkän linjan arkkitehdit Osmo Lappo ja Panu Kaila?

Emeritusprofessori Osmo Lappo, 92, tunnetaan yhtenä betonibrutalismin isistä, sillä hänen kynästään on lähtöisin monia betonirakennuksia. Tunnetuin niistä lienee Museoviraston suojelema Vekaranjärven varuskuntakasarmi.

Panu Kaila, 81, taas tunnetaan talotohtorina, samannimisen kirjan ja lehtipalstan ansiosta. Kaila on tunnettu perinnerakentamisen puolustaja.

Betonirakennuksistaan tunnettu Lappo pitää yllättäen Kaivokselan päiväkotia epäonnistuneena.

”Kansa on oikeassa, julkisivu ei ole kutsuva. Rakennus on massoittelultaan, aukoitukseltaan ja materiaaleiltaan epäonnistunut. Selittelyt eivät auta”, sanoo Osmo Lappo.

Lapon mielestä ajattelutapa, jossa nykyajan uusia rakennuksia sopeutetaan 1960-luvun harmaaseen ja laatikkomaiseen arkkitehtuuriin, on väärä.

”Täydennysrakentamisella pitäisi päinvastoin saada piristystä ympäristöön, ei lisätä sitä harmaudella.”

Lapon mielestä Vantaan kaupungin säästäminen harmailla elementtitaloalueilla on säästämistä väärässä paikassa. Näiden alueiden uudisrakentamiseen pitäisi satsata kenties muita alueita enemmän, että niistä saataisiin viihtyisiä.

Panu Kaila on samoilla linjoilla Lapon kanssa. Hänen mielestään rakennus on ”säästetty hengettömäksi”. Kailan mielestä rakennusta ei ole tarpeen saada sopimaan ympäristöön, pikemminkin siihen pitäisi hakea kontrastia.

Päiväkodin sisäpiha on värikkäämpi kuin tielle näkyvä etupiha.

”Jos joutuu asumaan harmaassa talossa, olisi mukava, että päiväkoti tai koulu olisi värikäs.”

Se, että talon sisäpiha on värikäs, ei Osmo Lapon mielestä pelasta rakennusta.

”Koko talo olisi pitänyt tehdä, kuten sisäpuoli. Ensivaikutelma on ratkaiseva. On sisäpuolella mitä tahansa, se ei auta. Ihminen jäsennöi ensivaikutelman avulla.”

Vaihtelevampaa ilmettä päiväkotiin olisi Panu Kailan mielestä saanut pienillä muutoksilla, kuten värillä ja räystäillä. Kailan mukaan esimerkkiä voisi ottaa vaikkapa Helsingin Östersundomissa olevasta Sakarinmäen koulusta, joka on muodoltaan myös laatikkomainen mutta näyttää tyystin erilaiselta, koska se on maalattu punaiseksi ja keltaiseksi.

”Räystäät taas paitsi pehmentäisivät ulkonäköä myös estäisivät sadejuovia ja toisivat varjoa.”

Värikäs maalaus tekee Sakarinmäen päiväkodista ja koulusta täysin erinäköisen verrattuna Kaivokselan päiväkotiin, vaikka molempien tyyli on laatikkomainen.

Se, että talon tylyä ulkoasua puolustellaan sen toiminnallisuudella, on Kailan mielestä asian vierestä puhumista.

”On hyvä, että rakennus on toiminnallinen, mutta ei sillä ole mitään tekemistä ulkoasun kanssa. Kyllä ulkonäköä voi arvostella, sehän rakennuksesta näkyy ensimmäisenä muille.”

Päiväkodin ikkunat ovat kapeat ja korkeat.

Pienet ikkunat eivät Kailaa häiritse, sillä hän ei ole suurten lasi-ikkunoiden ystävä.

”Suomessa on talvella pimeää, ja kun valot laittaa päälle, näkyy kaikki. Talon pitää antaa turvaa sen sijaan, että joutuu koko ajan olemaan esillä.”

Vaikka Osmo Lappo on itse aikanaan suunnitellut koko joukon betonirakennuksia, hän on sitä mieltä, että niille on paikkansa. Ja se ei ole päiväkoti.

”En itse olisi aikanaan uskaltanut tehdä päiväkotia betonista. Puolustusvoimien rakennukseen se sopii. Se on vähän toisenlainen ympäristö, kun tehdään sotilaille kuin se, että tehdään päiväkoti lapsille.”

