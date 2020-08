Martinlaaksosta Tammistoon ajanut Tom Svennevig kaataa jätesäkillisen muovipulloja ja tölkkejä suureen pyöreään aukkoon ja sulkee sen luukun.

Palautusautomaatti alkaa rouskuttaa säkin sisältöä. Pian luukun saa jo avata ja kipata toisen säkillisen pakkauksia laitteen kitaan.

Vantaan Tammiston K-Citymarketissa voi nyt palauttaa pullot ja tölkit koskematta niihin. Tomra R1 -palautusautomaatti nielaisee kerralla yhteensä yli sata muovipulloa ja tölkkiä. Lasipulloja se ei hyväksy, vaan ne täytyy viedä toisiin automaatteihin.

Laite otettiin Tammistossa käyttöön elokuun alkupuolella, joten siitä on kertynyt kokemusta muutaman viikon ajalta. Kaupan henkilökunta on jo ehtinyt ristiä sen ”Pesukoneeksi”. Laitteen valmistaja Tomra kertoo automaatin olevan jopa viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset pullonpalautusautomaatit.

Uuden laitteen näytöltä voi seurata, miten pullojen ja tölkkien palautus edistyy. Se kertoo myös palautukseen kuluvan ajan.

K-Citymarket Tammiston kauppias Kimmo Sivonen kertoo, ettei mistään teknisestä uudistuksesta ole hänen urallaan tullut asiakkailta yhtä paljon palautetta. Asiakkaat ovat kirjoittaneet jo toista sataa kiittelevää viestiä niin kaupan omaan asiakaspalautejärjestelmään kuin sosiaalisen mediaan eli kaupan Facebook-sivuille ja Instagram-tilille. Lisäksi palautetta on tullut suoraan myymälässä.

”Suurin keksintö jälkeen mikroaaltouunin”, Sivonen siteeraa erästä palautteenantajaa.

Laite on hänen mukaansa toiminut moitteetta. Tammiston K-Citymarket on uusinut myös muut pullonpalautusautomaattinsa. Aiemmin harmia on saattanut tuottaa se, jos pullosäiliö on täyttynyt. Nyt pullot siirtyvät automaattisesti toiseen säiliöön, jos yksi ehtii täyttyä.

Sivonen innostui uudenlaisesta palautusautomaatista messuilla Saksassa tämän vuoden helmikuussa. Hän tuumi, että keksintö voisi aidosti helpottaa asiakkaan arkea ja siten houkutella lisää asiakkaita kauppaan.

Myös muut kauppiaat ovat olleet kiinnostuneita automaatista. Maailmalla niitä on jo käytössä Norjassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

”Huhut kertovat, että näitä kyllä tulee lisää Suomeen”, Sivonen sanoo.

