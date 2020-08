Tänä vuonna peruuntuivat monet kesähäät, mutta syyskuun 18. päivän Hääyö-tapahtumassa vihitään taas pareja niin kauan kuin halukkaita riittää.

”Olemme sitten vaikka loppuyön siellä, jos sattuukin tulemaan todella paljon pareja”, lupailee pappi Terhi Viljanen.

Ensimmäistä Hääyötä vietettiin Tikkurilan Pyhän Laurin kirkossa vuonna 2009, jolloin kirkossa vihittiin lähes sata paria. Sen jälkeen tapahtumia on järjestetty monissa muissakin kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella.

Keväällä ja alkukesästä häitä siirrettiin tavallista enemmän. Kokoontumisrajoitusten vuoksi Vantaalla pohdittiin tarkkaan Hääyön järjestelyitä ja tarvittavia turvatoimia.

Ainakin nyt näyttää siltä, että tapahtuma voidaan järjestää. Viljanen kertoo seurakuntalaisten valmistautuvan tulevaan iltaan odottavaisin ja innokkain mielin.

Peruuntuneet juhlat ja eletyt rankat kuukaudet tekevät tämän vuoden Hääyöstä monille jopa aiempia vuosia tärkeämmän, Viljanen arvelee. Avioliiton solmiminen kun on monille yksi suurimmista juhlista.

Vantaan Hääyössä vihille voi astella ilman ajanvarausta, joten vihittävien parien määrää on vaikea arvioida. Tavallisesti Hääyöhön on osallistunut noin kymmenestä neljäänkymmeneen paria, ja tänä vuonna kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut jo jonkin verran.

”Uskon, että kyllä sinne on pareja tulossa”, Viljanen sanoo.

Koronaepidemia on toki tuonut tapahtuman suunnitteluun omat haasteensa. Esimerkiksi vihkiäisten ”etkot”, joissa on tavallisesti tarjottu hääpareille ja vieraille kakkukahvit, on nyt rajattu vain vihittäville pareille ja heidän lapsilleen.

Tapahtumassa on käytössä runsaasti käsidesiä. Turvavälien pitämisen Viljanen uskoo sujuvan ongelmitta, sillä Pyhän Laurin kirkossa on tilaa yli viidellesadalle kirkkovieraalle.

”Paikalle voi tulla, kun on mukana puoliso, sormukset, esteettömyystodistus ja henkilöllisyystodistukset. Niillä pärjää”, Viljanen summaa.

Hääyö Vantaan Pyhän Laurin kirkossa (Kirkkotie 45) perjantaina 18. syyskuuta. Vihkiaikojen jako alkaa kappelilla kello 18.