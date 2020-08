Tänä kesänä Tikkurilassa asuva Jyrki Happo törmäsi taas jokavuotiseen näkyyn. Kotikadun varrella huomioväreihin pukeutuneet hahmot ruiskuttivat maahan kiisteltyä torjunta-ainetta, glyfosaattipohjaista Roundupia.

Aineen turvallisuus on ollut viime vuosina julkisen kiistelyn aihe. Itävalta on jo kieltänyt aineen käytön, Saksa kaavailee kieltoa vuodelle 2023. Yhdysvalloissa tuotetta valmistavaa Monsantoa ja sen omistajaa, saksalaista kemikaalijättiä Bayeria vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja.

Happo on harmissaan siitä, että kaupunki on päättänyt julkisesta keskustelusta huolimatta turvautua juuri tämän torjunta-aineen käyttöön.

”Mielestäni niitä ei tarvitsisi käyttää ollenkaan”, hän toteaa HS:lle.

Happo vertaa glyfosaatin käyttöä kivihiileen: se on muita vaihtoehtoja helpompi tapa, mutta haitallisempi ympäristölle. Paras tilanne Hapon mielestä olisi aurinkovoimalla ladattavien sähkötrimmereiden käyttö.

Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on kieltänyt glyfosaattia sisältävien valmisteiden käytön päällystetyillä tai kivetyillä aluilla, leikkipaikoilla ja -puistoissa sekä päiväkotien ja koulujen pihoilla. Muutoinkin ainetta on käytettävä julkisilla paikoilla erityisen varoen.

Roundupin käyttö ei siis ole suoranaisesti kiellettyä, vaan ainetta voivat ostaa ja käyttää täysin laillisesti kotipuutarhuritkin.

Vantaan kaupunkiympäristön toimialalta kerrotaan HS:lle glyfosaattipohjaisten torjunta-aineiden olevan käytössä liikenneviheralueilla, käytännössä esimerkiksi juuri liikennemerkkien läheisyydessä.

Näiltä alueilta rikkaruohoja ei kannata kitkeä käsin, mutta näkyvyyttä haittaavien kasvien kasvu on silti estettävä jotenkin. Lisäksi punkit viihtyvät pitkiksi ehtineissä heinikoissa.

Liikennevirhealueiden lisäksi glyfosaattipohjaisia torjunta-aineita käytetään myös puistoissa, joissa esiintyy jättiukonputkea. Kaupunki kertoo, että aineet ovat tällä hetkellä ainoa toimiva keino jättiukonputken torjuntaan.

Kaupungin mukaan glyfosaattia käytetään Vantaalla kuitenkin vähän, ja käyttöä pyritään vähentämään entisestään.