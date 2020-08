Vantaalle valmistunut kerrostalo on herättänyt hämmennystä.

Facebookin Vantaan Puskaradio -ryhmässä kohistaan.

Koivuhakaan Peltolantielle on äskettäin valmistunut uusi kerrostalo, jonka katolle on rakennettu erikoinen neliö. Mikä se on?

Facebookissa häkkyrää arvuutellaan kilpaa.

”Ulkovessa”, arvelee yksi kommentoija.

”Hirsipuu/häpeäpaalu tottelemattomille asukkaille”, veikkaa toinen.

”Tupakointihäkki”, arvaa kolmas.

Lisäksi rakennelman spekuloidaan olevan tuulisoitin, majakka sekä antenni.

Keskustelun Puskaradio-ryhmässä aloitti vantaalainen Riikka Nummivaara.

”Asun rakennuksen lähellä ja kävelen ohi melkein joka päivä. Pitkän aikaa ihmettelin, että mikä se häkkyrä oikein on”, Nummivaara kertoo.

Hän itse arveli aluksi, että kyseessä on jonkinlainen ulkohissi.

”Se oli niin kummallinen.”

Rakennusvaiheessa kuutio näytti hyvin erikoiselta.

Vantaan Torniheikki -kerrostalon rakennusurakoitsijana toimineen Varte Oy:n laatu- ja työturvallisuuspäällikkö Jyri Seppänen tietää vastauksen.

Alun perin kerrostalo suunniteltiin Seppäsen mukaan myyntikohteeksi yksityisasukkaille. Suunnitteluvaiheessa julkisivuun suunniteltiin kattotasossa oleva uloke.

Ulokkeen kohdalle hahmoteltiin asukkaille yhteiskäyttöön saunaosasto. Ulokkeen sisälle jäävän tilan suunniteltiin toimivan vilvoitteluterassina.

Ennen toteutusta kohde vaihtui Seppäsen mukaan sijoittajakohteeksi ja loppukäyttö vuokrakohteeksi. Siinä vaiheessa myös tilakäyttö muuttui rakennuksen sisällä.

Entinen saunaosasto muutettiin Seppäsen mukaan ilmanvaihdon konehuoneeksi. Uloke jäi kulissiksi.

Oikea vastaus siis siihen, mikä ihme neliömäinen häkkyrä oikein on: Ei mikään.