Main ContentPlaceholder

Vantaa | HS Vantaa

Lentoaseman takana on piilossa kirkkaita mutta vaarallisia lampia, joissa uidaan ja sukelletaan salaa – ”Sitä, joka levitti tietoa paikasta, ei katsottu suopeasti”

Lentokentän ja Ruskeasannan hautausmaan välillä on monttuja, joita on jo vuosia käytetty yhtä aikaa uima- ja kaatopaikkoina. Kukaan ei tiedä, mitä kaikkea pinnan alla on.

Facebook Twitter Email Kopioi linkki Tallenna Jaa Facebook Twitter Email Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Vanha kaivoskuoppa on kaunis, mutta vaarallinen uimapaikka ihmisten välinpitämättömyyden vuoksi: kuoppaan on heitetty rojua vuosien ajan. Kaupunki ei siksi suosittele siellä uimista.­