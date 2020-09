Kauan odotettu Keravanjoen ylittävä silta on ollut suunnitteilla jopa yli 15 vuotta. Päiväkummun ja Matarin ulkoilualueet yhdistävä silta valmistuu Matarinpuistoon joulukuun lopussa.

Lepakot, simpukat, kalastus, melu, siinä muutamia syitä, miksi Matarinpuiston sillan rakentaminen on viivästynyt yli viisitoista vuotta.

Mutta nyt ongelmat on saatu ratkaistua, ja silta on pitkän odotuksen jälkeen rakennusvaiheessa. Joukontien päässä olevan kevyen liikenteen sillan on tarkoitus olla valmis joulukuuhun mennessä.

Vantaan kaupungin silta-asiantuntija Ville Mikanderin mukaan sillanrakennuksessa ollaan tällä hetkellä siinä vaiheessa, että tukien anturoiden valut on tehty ja sillan teräslohkot asennetaan lokakuun puolella.

”Sillan rakentamisen ympäristövaikutukset pyrittiin minimoimaan, ja siksi päädyttiin rakenneratkaisuun, jossa kantava rakenne valmistetaan konepajalla ja nostoasennetaan sitten paikoilleen tukien varaan.”

Sillan on suunnitellut WSP Finland Oy. Silta on tyypiltään kantavakaiteinen ristikkosilta, jossa on painekyllästetty puukansi. Ristikkorakenne toimii samalla sillan kaiteina. Väriltään silta on kirkkaanpunainen.

”Siitä haluttiin vähän räväkämpi. Ajattelimme, että siitä voisi tulla alueelle eräänlainen maamerkki”, kertoo Mikander.

Sillan ja puistoraittien rakentamisen hinnaksi tulee 659­000 euroa. Tästä sillan osuus on noin 500­000 euroa.

Matarinpuiston sillasta tulee räväkän punainen. Havainnekuva.­

Siltasaaga sai alkunsa jo vuonna 2005, kun Vantaan kaupunki haki ympäristövirastolta lupaa sillan rakentamiseksi. Paikalliset asukkaat lähettivät useita muistutuksia hakemukseen liittyen. Asukkaat pelkäsivät sillan muun muassa tuhoavan jokimaiseman ja tuovan alueelle mopoliikennettä.

Suurimmaksi ongelmaksi muodostui se, että kaikki silta-alueen maat eivät kuuluneet Vantaan kaupungille. Tästä syystä hanke meni jäihin kymmeneksi vuodeksi. Vantaan kaupunki hankki maat omistukseensa, ja vuonna 2016 kaupunki sai aluehallintovirastolta luvan sillan rakentamiseen.

Jälleen sillan rakentaminen jämähti, sillä nyt sillan vesiluvasta valitettiin. Valittaja oli huolissaan sillan vaikutuksista alueen lintuihin, lepakoihin ja simpukoihin. Valituksessa arveltiin sillan valaistuksen häiritsevän lepakoita.

Vantaan ympäristökeskus ei kuitenkaan ollut asiasta samaa mieltä. Sen antaman lausunnon mukaan kevyen liikenteen silta ei aiheuta lepakoille haittaa: se ei hävitä eikä heikennä lepakoiden levähdys-, lisääntymis-, tai ruokailuympäristöä tai haittaa lentoratoja.

”Valosaasteen minimoimiseksi ulkoilureitin valaistukseen suunniteltiin hiljaisimpiin liikkumisaikoihin painottuva, enimmillään 60 prosentin himmennys”, kertoo Vantaan kaupungin puistosuunnittelupäällikkö Heidi Burjam.

Ympäristökeskuksen mukaan sillat voivat jopa hyödyttää lepakoita tarjoamalla niille sopivia päiväpiilopaikkoja. Myöskään linnuille ei sillasta katsottu olevan haittaa.

Sillan rakennustyöt ovat vielä vaiheessa, ja valmista pitäisi olla joulukuussa.­

Sen sijaan simpukoista tuli nyt ongelma. Vantaan- ja Keravanjoessa vuollejokisimpukoita on runsaasti, mutta EU-alueella se on uhanalainen ja hyvin harvinainen.

”Simpukka on EU-direktiivin nojalla suojeltu. Ne piti sukeltaa pois ja siirtää ennen kuin sillan rakentaminen voitiin aloittaa”, kertoo Ville Mikander.

Rauhoitettujen simpukoiden siirto tehtiin kesäkuussa, jolloin ne siirrettiin turvaan joen yläjuoksulle. Siirto täytyy tehdä vain vähän ennen rakennustöiden aloitusta, etteivät simpukat ehdi ryömiä takaisin.

”Vesi on niin sameaa, että simpukat täytyi etsiä käsikopelolla”, kertoo Allecon tutkimussukeltaja Juha Syväranta.

Simpukoita siirrettiin noin 18 metrin alueelta ja niitä löytyi alueelta 55 kappaletta.

”Simpukoita olisi voinut olla enemmänkin, se ei ollut mikään simpukoiden Eldorado”, kertoo Syväranta.

Heidi Burjamin mukaan simpukoiden siirron osuus sillan kustannuksista on noin kaksi prosenttia.

Nyt simpukat on siis siirretty, ja joen erottamat Päiväkummun ja Matarin ulkoilualueet yhdistyvät vihdoin. HS:n aiemmassa jutussa Heidi Burjam harmitteli, että silta ei ehtinyt valmistua ennen kuin edellinen puistopäällikkö Aino Leino jäi eläkkeelle. Nyt Leinolle on kuitenkin luvassa iloisia uutisia, sillä ”Iisakinkirkko” on vihdoin valmistumassa.

”Jos korona suo, niin pidämme pienet sillan avajaiset, ja hän saa kyllä kutsun sinne”, lupaa Burjam.