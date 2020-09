Nyt etsitään ääripäitä, kerro, mitkä rakennukset ovat Vantaan kauneimpia ja mitkä rumimpia?

Håkansbölen kartanorakennus on vuodelta 1905. Onko se sinusta kaunis?­

Pistääkö sinua vihaksi jonkun Vantaalla olevan rakennuksen kohdalla? Veronmaksajien rahoja haaskattu tuohonkin rumilukseen! Tai käytkö jossain rakennuksessa säännöllisesti siksi, että haluat nähdä jotakin kaunista?

Kaivokselan päiväkodin ulkomuoto on herättänyt kiivasta keskustelua. Betonirakennus ei ole kaikkien mieleen.­

Kaunis tai ruma rakennus voi olla lähes mikä tahansa, sillä kauneus on katsojan silmässä. Lähes kaikille rumillekin rakennuksille löytyy ihailijansa. Joidenkin mielestä Tikkurilassa sijaitseva bussikuskien ruosteinen taukotilakin on kaunis. Älä kuitenkaan valitse rakennusta siksi, että se on käytännöllinen. Tällä kertaa keskitytään vain siihen, miltä rakennus näyttää.

Kerro HS Vantaalle, mitkä rakennukset ovat Vantaan kauneimpia ja mitkä rumimpia? Vastaa 23.9. mennessä osoitteeseen: jonna.hovi-horkan@hs.fi