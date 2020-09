Sipoonkorpi ulottuu Helsingin, Sipoon ja Vantaan maille. Erityisesti Vantaan puolella sekä vierailijat että alueen asukkaat kärsivät vähäisistä parkkipaikoista ja villistä pysäköinnistä.

Sipoonkorven kävijöiden pysäköinti aiheuttaa päänvaivaa Vantaalla.

Pysäköinti on ollut jo pitkään ongelmallista erityisesti viikonloppuisin, kun kansallispuistoon virtaa viikonlopun viettäjiä. Puistoon on virrannut erityisen paljon ihmisiä koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen kevään takia – Metsähallituksen mukaan Sipoonkorven käyntimäärä oli tammi–heinäkuussa 147 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Käyntimäärien kasvaessa on käynyt entistä selkeämmäksi, että erityisesti Vantaan puoleiset parkkipaikat ovat riittämättömiä kasvaville kävijämäärille.

Sipoonkorven yksi suosituimmista reiteistä, 4,8 kilometrin mittainen Kalkinpolttajanpolun luontopolku, lähtee Vantaan Sotungista.

Kalkinpolttajanpolulle pääsee muun muassa Sotungin Kalkkiuunintieltä. Tien päässä on parkkipaikka, ja muuten tie on yksityistietä. Sen varrella on kaksi pientä parkkipaikkaa.

Se ei kuitenkaan estä monia jättämättä autoaan tien varteen, parkkipaikkojen ulkopuolelle.

Asiasta nousi jälleen kiivasta keskustelua Sipoonkorven Facebook-ryhmässä viime viikonlopun jälkeen, kun yksi ryhmäläisistä kertoi, että usean auton lasissa oli ollut sakkolappu.

Kalkkiuunintien asukkaat hankkivat viime vuonna alueelle aluepysäköintikiellon. Kieltoa valvoo Parkki-Pate. Vuoden alussa Vantaan Sanomat kertoi, että sakkoja oli pahimmillaan jaettu 70 kerralla.

Parkki-Paten toimitusjohtajan Christian Metsärannan mukaan valvontamaksujen määrä on tippunut siitä.

Silti esimerkiksi viime viikonloppuna sakkolappu napsahti hieman yli kahdenkymmenen auton lasiin Kalkkiuunintiellä. Se on nykyisin normaalia enemmän, kertoo Metsäranta.

Asiasta keskustellaan tasaisin väliajoin Sipoonkorven ryhmässä. Osa kokee, että muuta mahdollisuutta parkkeerata ei ole ja että metsässä käymisestä rangaistaan.

Pysäköinti on riesa myös alueen asukkaille, sillä retkeilijät ovat välillä parkkeeranneet autojaan asukkaiden pihoille.

Ongelma on hyvin tiedossa Metsähallituksella.

”Sipoonkorven kävijämäärien kehitys on ollut tosi kova viime vuosina. Mutta kun saamme kansallispuiston, saamme luonnon, emme ympärillä olevaa infraa. Kansallispuistoja perustetaan sinne, missä on hienoa ja tärkeää luontoa, ei sinne, missä on parkkipaikkoja”, sanoo Metsähallituksen puistonjohtaja Harri Karjalainen.

Metsähallitus ei edes mainosta esimerkiksi Luontoon.fi-sivustollaan kahta pientä parkkipaikkaa Kalkkiuunintiellä.

”Siellä on 22 paikkaa. Emme halua, että ihmiset menevät sinne turhaan pyörimään, koska ne täyttyvät hyvin nopeasti. Siitä aiheutuu vain pahaa mieltä”, Karjalainen kertoo.

Kalkkiuunintielle ei Karjalaisen arvion mukaan mahdu enempää pikkuparkkejaan. Tie on paikoin hyvin kapea, ja väärinpysäköidyt autot saattavat johtaa vaaratilanteisiin, jos esimerkiksi pelastusajoneuvot eivät mahdu autojen ohi. Myös alueen asukkailla tulee olla turvallinen pääsy tonteilleen.

Ongelmana on Karjalaisen mukaan osin tietämättömyys muista parkkipaikoista.

”Kuusijärven parkkipaikka on iso, ja Vantaa laajentaa sitä lähivuosina.”

Uuden sillan myötä Kuusijärveltä pääsee helpommin Sipoonkorpeen. Karjalainen mainitsee myös Sipoon puolella olevan Knutersin parkkipaikan, jonne mahtuu yli sata autoa.

”Ihmiset eivät ole aivan vielä löytäneet sitä, tosin saimme sinne kunnon ohjeistukset vasta kesällä”, Karjalainen kertoo.

Miten Sipoonkorpeen sitten pääsisi, jos ei autolla?

Helsingin Rautatientorilta pääsee kerran tunnissa lähtevällä bussilla lähelle suosittua Kalkinpolttajanpolkua. Bussimatka Helsingistä Sotunkiin kestää noin 40 minuuttia, ja bussipysäkiltä on vain muutaman minuutin kävelymatka luontopolulle.

Viikonloppuisin Tikkurilasta ei pääse lainkaan suoralla bussilla Sotunkiin, arkena kerran päivässä. Sen sijaan voi mennä esimerkiksi Hakunilaan, josta voi arkena ottaa taksibussin ja viikonloppuisin esimerkiksi Helsingistä tulevan bussin.