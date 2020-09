Miksi Vantaan ensimmäinen ostari rapistuu? Keskellä Kaivokselaa on aikansa arkkitehtoninen helmi, joka halutaan jyrätä asuntojen tieltä

Vantaalla on useita 1960–1980-luvuilla rakennettuja ostoskeskuksia, jotka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi. Kaupungin ensimmäinen ostoskeskus Kaivokselassa jatkaa yskähdellen, vaikka ympärillä moni sitä uudempi ostari saa lähivuosina väistyä asuintalojen tieltä.

”Ovathan nämä ihan hirveän näköisiä, kun näistä ei pidetä huolta”, huokaa Tuula Palvimo ja viittoo takanaan seisoviinKaivokselan ostoskeskuksen rakennuksiin.

”Aikanaan tämä oli niin vilkas keskus. Oli kaikkea kukkakaupasta pankkiin ja ruokakauppaan.”

18 vuotta Kaivokselassa asunut Palvimo on seurannut lähes 60-vuotiaan ostoskeskuksen vaiheita naapurista käsin. Ostarin nykytila ei ole sen historian loisteliain.

Maali seinissä lohkeilee ja osa liiketiloista on tyhjillään. Carizza-ravintolan näyteikkunat ovat paksun pölyn peitossa. Ravintola lähti tiloista joitakin vuosia sitten, eikä uutta tullut tilalle.

Tuula Palvimon mukaan Kaivokselan ostari on monelle alueella asuvalle edelleen tärkeä. ”Kulmaturisijatkin saavat turista tuossa baarissa. En usko, että kukaan haluaisi tämän tästä lähtevän”, hän sanoo.­

Arkisena keskiviikkoaamuna auki on pari kampaamoa, pizzeria, baari ja autokorjaamo. Yhdessä tyhjältä ensivilkaisulla näyttäneessä liiketilassa työskentelee hieroja.

Väkeä talsii ostarirakennuksen katetun tunnelin läpi harvakseltaan. Moni tuntuu olevan läpikulkumatkalla.

Miten tähän tilanteeseen on päädytty?

”Viimeinen naula arkkuun oli, kun R-kioski lähti tästä viitisen vuotta sitten”, toteaa Caj Juslin A-laatutarvike-autokorjaamon ja -varaosaliikkeen tiskin takaa ostoskeskuksen alakerrassa.

Saman tiskin takaa Juslin on katsellut Kaivokselaa jo 27 vuotta. HS haastatteli häntä täsmälleen samassa paikassa marraskuussa 1993, eli samana vuonna, jona hän oli ostanut liikkeen sen vanhalta yrittäjältä.

”Ennen oli vilkasta”, Juslin sanoi tuolloin.

Caj Juslin luovutti ohjat Kaivokselan ostoskeskuksen yhteydessä toimivasta autokorjaamo–varaosaliikkeestään Ali Rassoulille vuodenvaihteessa. ”Olen pyytänyt Cajta kiireapulaiseksi silloin tällöin”, Rassouli kertoo.­

Alku Kaivokselassa ei ollut ruusuinen: lamavuodet ja viereinen Myyrmäki ostoskeskuksineen nakersivat asiakaskuntaa. Kaivokselan asukaslukukin oli laskusuunnassa.

Lamavuosien jälkeen tunnelma hetkellisesti piristyi. Uusia yrittäjiä tuli vanhojen tilalle ja Kaivokselan asukasluku kääntyi nousuun.

Silti vuosia kestänyt väsytystaistelu asiakkaista näyttää kääntyneen automarkettien voitoksi. Juslin oli onnekas, sillä hänellä ei ollut Myyrmannin ja Flamingon kaltaisissa suurissa ostoskeskuksissa juuri kilpailijoita.

”Autonkorjaushommaa on onneksi riittänyt. Mutta paperikaupat, lastenvaatekaupat ja ruokakaupat tästä ovat kadonneet.”

Viime vuodenvaihteessa Juslin siirtyi syrjään yrityksen johdosta. Nyt autokorjaamoa ja varaosaliikettä luotsaa Ali Rassouli, ja Juslin käy liikkeessä silloin tällöin kiireapulaisena.

Kaivokselan ostoskeskus Vantaalla oli aikakautensa helmi. Kolmen liikerakennuksen muodostama, vuonna 1962 avattu ja vuonna 1965 kokonaisuudessaan valmistunut kokonaisuus oli aikoinaan Vantaan ensimmäinen ostoskeskus ja pääkaupunkiseudun suurimpia ostareita.

Rakennukset ovat arkkitehti Aarne Ehojoen käsialaa. Ostarin lisäksi hänen kynästään syntyivät myös Kaivokselan asuinrakennukset sekä kirkko ja koulu.

Ostoskeskus on sydän, jonka ympärille Kaivokselan 1960-luvun arkkitehtoninen kokonaisuus kietoutuu, sanoo Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Susanna Paavola.

”Jo 1900-luvun alun varhaisissa lähiösuunnitelmissa, esimerkiksi puutarhakaupunkisuunnitelmissa, mietittiin palveluiden sijoittamista asutuksen yhteyteen. Kaivokselan ostoskeskus toteuttaa samaa ajatusmaailmaa”, Paavola sanoo.

Sittemmin Vantaalle on noussut useita suuria kauppakeskittymiä, jotka palvelevat erityisesti autoilijoita. Kaivokselan kaltaisia vanhoja lähiöostareita on runsaasti ympäri kaupunkia. Tyhjentyessään ne ovat houkutteleva vaihtoehto kaupungille, joka etsii kuumeisesti tilaa lisä- ja täydennysrakentamiselle.

Kolmesta rakennuksesta muodostuneen Kaivokselan ostoskeskuksen julkisivu on värikäs. Alkuperäisistä rakennuksista jäljellä on enää kaksi, sillä ostoskeskuksen pohjoispuolen rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 2004.­

Kaivokselan ostari jakaa paikallisten mielipiteitä. Vuonna 2015 toteutettujen asukaskyselyiden mukaan moni piti aluetta tärkeänä ja miellyttävänä paikkana, mutta vähintään yhtä suuri osa oli sitä mieltä, että ostoskeskuksen seutu on epämiellyttävä tai vaatii kehittämistä.

Kyselyjä toteutettiin osana Kaivokselan yleiskaavan muutostyötä. Keväällä 2017 kaupunginhallitus päätti kuitenkin käynnistää yleiskaavan laadinnan koko Vantaan alueelle, minkä seurauksena erillisen yleiskaavan laatiminen Kaivokselaan keskeytettiin.

Uudessa kaupungin yleiskaavaluonnoksessa ostarin seutu on kaavoitettu asuinalueeksi, mutta tarkempia suunnitelmia ei vielä ole julkistettu.

”Paikallisesti merkittävä. Oleellinen osa kaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa.” Näin arvioitiin Kaivokselan ostoskeskusta Vantaan kaupunkisuunnittelun selvityksessä vuonna 2015.

Listauksessa käytiin läpi 27 lähiörakentamisen vauhtikautena eli vuosina 1961–1986 rakennettua ostoskeskusta. Vaikka Kaivoksela, kahdeksan muun ostarin kanssa, luokiteltiin selvityksessä säilyttämisen arvoiseksi, on moni listalle päätynyt ostari sittemmin joutunut purku-uhan alle.

Lue lisää: Vantaa arvioi ostareitaan: Kahdeksan turhaa, yhdeksän helmeä

Keväällä 2019 viereisen Myyrmäen asemakortteleiden suunnittelukilpailun voitti suunnitelma, joka toteutuessaan jyräisi Myyrinpuhoksen ja Isomyyrin kauppakeskukset tornitalojen alta. Näistä myös Isomyyri oli aiemmin luokiteltu kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi.

Toukokuussa kaupunginvaltuusto puolestaan hyväksyi kaavamuutoksen, joka mahdollistaa Kuohukujan ostoskeskuksen purkamisen Myyrmäessä. Tilalle nousisi liikerakennus ja kerrostalo.

Lue lisää: Kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäväksi arvioitu Kuohukujan ostoskeskus Myyrmäessä puretaan

Kun valtuusto hyväksyi Kuohukujan ostarin purkamisen, vasemmistoliiton valtuustoryhmä edellytti, että vielä tämän vaalikauden aikana laadittaisiin suunnitelma Vantaan vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ostoskeskusten suojelusta.

Vanhojen ostoskeskusten suojelun ja säilyttämisen puolesta ovat puhuneet myös Vantaa-Seura ja Vantaan kaupunginmuseo.

Autokorjaamostaan luopunut Caj Juslin päästää idealle onton naurahduksen.

”Kaunis ajatus, mutta miten se toimii markkinataloudessa”, Juslin kysyy.

Hänen mukaansa Kaivokselan ostarin rakennukset omistava taloyhtiö lähestyi kaupunkia jo vuonna 2007 kirjeellä, jossa rakennusten suojelua vastustetaan.

”Jo silloin oli trendi, että ostari rupesi tyhjenemään. Ei kai pelkkä suojelupäätös sitä miksikään muuttaisi.”

Autokorjaamon yläkerrassa sijaitsevan Mine Bar -viihderavintolan pitkäaikainen omistaja Hakan Öngören on hiukan eri linjoilla.

”Nyt ihmiset eivät uskalla aloittaa yritystoimintaa, kun ei tiedetä, mikä on ostarin kohtalo”, Öngören sanoo.

Kun ihmiset eivät tiedä, mikä on ostarin kohtalo, he eivät uskalla aloittaa liiketoimintaa tyhjissä tiloissa, arvelee viihderavintolaa Kaivokselan ostoskeskuksessa 20 vuotta pitänyt Hakan Öngören.­

Öngörenin mukaan pelkän tyhjän talon suojelussa ei olisi järkeä, vaan sinne pitäisi saada palveluita. Niitä peräänkuuluttaa myös kaupunginmuseon rakennustutkija Paavola.

”Toivoisin hirveästi, että näitä rakennuksia voitaisiin kehittää nykytarkoituksiin, kuten kokoontumisiin tai lähiruuan jakeluun. On mietittävä, millä tavoin ne voisivat vastata nykyajan tarpeisiin.”

Kaivokselan ostoskeskus on aikakaudelleen tyypillisesti matala. Rakennukset on ripoteltu tontille väljästi, mutta parkkipaikka on jäänyt nykyajan mittapuulla melko pieneksi.

”On ymmärrettävää, että kun tiivistämispainetta on, nämä paikat nähdään mahdollisuutena rakentaa korkeampaa ja tehokkaampaa asumista”, Paavola sanoo.

Joidenkin Vantaalla lähivuosina purettavien ostoskeskusten tilalle on suunniteltu korkeita kerrostaloja. Myös Kaivokselassa on pohdittu, miten vastaavat rakennukset muuttaisivat alueen katukuvaa.

”Se kyllä katkaisisi asuinaluetta, jos kauppakeskuksen kohdalle tehtäisiin sellainen muurirakenne”, Paavola sanoo.

Kaivokselan pizzeria-ravintola Evinin toinen omistaja Abdurrahim Bakaç on alueen maltillisen kehittämisen kannalla.

”Meidän toivomuksemme on, ettei tätä pureta. Alueen asukasluku on kasvanut ja asiakkaita on kyllä tarpeeksi”, Bakaç sanoo.

Bakaç korostaa ostoskeskuksen merkitystä yhteisönä. Yrittäjät tuntevat toisensa ja asiakkaansa hyvin. Haastattelu keskeytyy pari kertaa, kun Bakaç kiirehtii tervehtimään ohi kulkevia paikallisia.

Kaivokselan ostoskeskuksen Pizzeria Evinin omistaja Abdurrahim Bakaç toivoo, että hän voisi pystyttää viereiseen, tyhjillään olevaan liiketilaan vihanneskaupan.­

”Täällä asuu paljon vanhoja ihmisiä. Joskus minulta käydään kysymässä maitoa, kun lähin maitokauppakin on kotoa katsoen niin kaukana.”

Myös Juslinin autokorjaamoa nykyään luotsaava Ali Rassouli on huomannut, että keskus on monelle tärkeä.

”Moni arvostaa sitä, ettei tarvitse mennä kehän ulkopuolelle. Moni asiakas on käynyt täällä 30–40 vuotta”, sanoo Rassouli ja tervehtii Kannelmäestä ostoksille tullutta Timo Nisulaa.

Nisula kertoo olleensa korjaamon asiakas 10 vuoden ajan. Rassoulin kanssa hän on ehtinyt tulla tutuksi jo puolen vuoden aikana, sillä auto on reistaillut paljon.

”Täällä saa hyvää palvelua hyvään hintaan. Ostari kannattaa ehdottomasti säilyttää. Kannelmäen ostari jo purettiin, ja mukana katosi moni hyvä palvelu”, Nisula sanoo.

Helsingin Kannelmäessä asuva Timo Nisula on huollattanut autoaan Kaivokselassa 10 vuoden ajan. ”Rynttäsin auton keulan ja rekisterikilpi piti kiinnittää uudelleen”, hän kertoo tämänkertaisen käynnin syyksi.­

Vantaalla laaditaan tänä syksynä suunnitelma kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ostoskeskusten suojelusta. Kaivokselan alue on arvotettu maakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Vanhojen ostarien suojelua ajaneet ovat vedonneet kaupunkiin sillä, että esimerkiksi Helsinki on tehnyt suojelukaavan osalle ostoskeskuksistaan. Vantaalla näin ei ole tehty. Valtuusto on päättänyt ostarien purun mahdollistavista kaavamuutoksista tapauskohtaisesti.

”Mitä enemmän ostoskeskuksia poistuu, sitä suuremmaksi voi muodostua tarve suojella jo jäljellä olevia”, arvioi Vantaan kaupungin aluearkkitehti Timo Kallaluoto.

Yksittäisiä asemakaavassa suojeltuja rakennuksia, joskaan ei ostoskeskuksia, on Vantaallakin. Kallaluodon tiedossa ei ole, että kaupunki olisi osallistunut yksityisomistuksessa olevien rakennusten suojelukustannuksiin.

”Kaupungin vastuu näissä on enemmän yhteiskunnallinen. Ymmärtääkseni vastuu ylläpitämisestä ja korjaamisesta kaatuisi omistajalle”, Kallaluoto sanoo.

Se voi vaikeuttaa ostoskeskusten suojelua. Esimerkiksi Kaivokselan ostoskeskuksen kaksi rakennusta ovat eri kiinteistöyhtiöiden omistuksessa.

Osa ostoskeskuksen liiketiloista on ollut tyhjillään jo pitkään.­

Epävarmoista näkymistä huolimatta Bakaç suhtautuu tulevaisuuteen toiveikkaasti. Tärkeintä on, että ravintolan avulla pystyy elättämään oman perheen. Toistaiseksi alueen asiakaskunta on tuntunut uskolliselta.

”Olen ollut tässä yrittäjänä nyt kuusi vuotta. Aion jatkaa samassa paikassa ainakin 14 vuotta”, Bakaç sanoo ja luo merkitsevän katseen kohti Mine Baria ja siellä äsken tavattua Hakan Öngöreniä. Öngören siirtyi syrjään Mine Barin toimitusjohtajan paikalta viime talvena 20 vuoden jälkeen.

Pizzerian toisella puolella toiminut karaokebaari ei selvinnyt koronakeväästä, ja nyt liiketila on tyhjillään. Sen varalle Bakaçilla on jo suunnitelmia. Jos kaikki menee hyvin, lähitulevaisuudessa hän avaa karaokebaarin tilalle vihanneskaupan.