Silloin tällöin eteen tulee tiennimi, josta ei vain tiedä, mitä se tarkoittaa. Joillekin ”valinkauha” on itsestäänselvä sana, toiset eivät ole moisesta koskaan kuulleetkaan. Mistä tiennimi Valinkauhantie tulee?

Valinkauhantie on harvinaisuus: sen toinen pää on Vantaalla ja toinen Espoossa.­

Vantaan reunalla Hämeenkylässä on harvinainen tie nimeltään Valinkauhantie. Sillä voi seisoa toinen jalka Vantaan puolella ja toinen Espoon.

Tällaisia teitä on Espoon kaupungin nimistöntutkija Sami Suvirannan mukaan vain muutamia.

”Jos pääväylät jätetään pois, niin niitä on tämän lisäksi vain kaksi: Vanha Hämeenkyläntie ja Odilammentie.”

Vanha Hämeenkyläntie on luonteeltaan pääkatu ja Odilammentie on pieni metsätie. Näin ollen Valinkauhantie on ainutlaatuinen tapaus, sillä siellä asuintonttien rajan toinen puoli on Espoota ja toinen puoli Vantaata.

Vantaan puolella asuva lukija Hanna Teivainen ihmettelee tielle annettua nimeä: ”Valinkauhantie. Mistä ihmeestä kumpuaa moinen nimi, jonka lähes jokainen vielä kirjoittaa väärin muotoon Vallinkauhantie?”

Vantaan kaupungin aluearkkitehti ja nimistöasioiden vastaava Timo Kallaluoto kertoo nimen tulevan tien muodosta.

”Se on valinkauhan muotoinen. Tien jatkeeksi on Espoon puolelle tulossa myös Valinkauhanpolku.”

Valinkauha on Kielitoimiston sanakirjan mukaan valettavien aineiden sulatuskauha. Esimerkiksi tinan sulattamiseen käytettävää kauhaa voi kutsua valinkauhaksi.

Sanaa käytetään joskus myös kuvaannollisesti. Vähän aikaa sitten HS.fi:ssä julkaistussa Kauhajoki-lehden jutussa kerrottiin, että Etelä-Pohjanmaan sotepalvelut ovat valinkauhassa. Tällä tarkoitetaan sotepalveluiden olevan uudistumassa.

Alue on palstoitettu vuonna 1956. Valinkauhantien vanhimmat talot, Valinkauhantie 4a ja 25, ovat kuitenkin vuodelta 1955, joten palstoja on myyty jo ennen niiden lohkomista. Tiennimi esiintyy kartassa vuonna 1957.

Kallaluodon mukaan Hämevaaran kaikki tiet on nimetty v-alkuisten työvälineiden aihepiiristä. Alueelta löytyy muun muassa Viikatetie, Veitsitie ja Varstatie. Ja sitten: Viittatie. Kenties kaikki v-alkuiset työvälineet oli jo käytetty ja jotain piti keksiä.

”Ehkä he ovat vain avanneet sanakirjan ja katsoneet sieltä, mitä v:n kohdalta löytyy”, arvelee Teivainen.

Toisaalta, onhan viittakin jonkun työväline. Mieleen tulevat ainakin Batman ja Teräsmies. Ja aika harvoin näkee itseään kunnioittavaa velhoa ilman viittaa.

Timo Kallaluodon mukaan viitta ei kuitenkaan tarkoita vaatekappaletta.

”Nimi tarkoittaa tienviittaa. Ruotsiksi tien nimi on Vägvisarvägen.”

Sami Suviranta pitää erikoisena Vantaan ratkaisua nimetä tiet vain v-alkuisilla sanoilla.

”Tällaista alkukirjaimen mukaista tai muuta äänteellistä rajausta ei ole usein harrastettu nimistönsuunnittelussa näin laajassa mitassa, eikä sitä voi oikein pitää malliksi kelpaavana menetelmänä, mutta yhden alueen historiallisena erikoisuutena se toki menettelee.”

Haluatko tietää jonkin Vantaan tiennimen historian? Laita meille sähköpostia osoitteeseen jonna.hovi-horkan@hs.fi, niin selvitämme asian.