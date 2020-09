Bussipysäkkien lasien sarjasärkijä hajotti kymmeniä laseja Länsi-Vantaalla helmikuussa. Nyt, rauhallisen jakson jälkeen, hän on palannut.

Sarjasärkijä on tehnyt paluun Vantaalle, kertoo Länsi-Vantaan alueesta vastaava tiemestari Keijo Juntunen.

HS kertoi helmikuussa, kuinka Länsi-Vantaata piinaa bussipysäkkien lasien sarjasärkijä. Helmikuussa kahden viikon aikana Länsi-Vantaalla oli rikottu 21 lasista bussipysäkkiä. Juntunen kertoi silloin, ettei ollut koskaan nähnyt vastaavaa työssään.

Helmikuisen ilkivallan jälkeen Länsi-Vantaan bussipysäkeillä vallitsi rauha, joka vaikuttaa nyt rikkoutuneen.

Viime viikonlopusta alkaen Länsi-Vantaalla on rikottu 14 pysäkkiä, kertoo Juntunen.

”Tämä viikko on ollut erikoinen jakso tänä vuonna.”

Karkaistu turvalasi murenee rikkoutessaan pieniksi murusiksi, jotka voivat levitä laajalle.­

Joistakin pysäkeistä on rikottu yksi lasi, toisista enemmän. Joissakin tapauksissa kaikki pysäkin lasit on hajotettu. Juntunen on kuullut, että myös Itä-Vantaalla pysäkkien laseja on hajotettu, mutta ei samassa mittakaavassa.

”Jonkinlainen järjestelmällisyys tässä näyttää olevan.”

Sirut voivat aiheuttaa haittaa esimerkiksi eläimille.­

Karkaistuista turvalaseista tulee paitsi paljon sotkua, lasinsirut saattavat myös levitä laajalle ja vahingoittaa koirien tassuja tai pyöränrenkaita, kertoo Juntunen.

Helmikuussa pysäkkejä särkenyttä ihmistä tai ihmisiä ei saatu kiinni.

Nytkään Juntunen ei ole kuullut, että poliisi olisi saanut mitään havaintoja tämän viikon sarjasärkijästä tai -särkijöistä.

”Todennäköisesti pysäkkejä rikotaan yöaikaan, kun on hiljaista. Luulisi, että joku taksi olisi jotain nähnyt, mutta ei.”

Näköhavaintoja tai tuntomerkkejä pysäkkien rikkojasta Länsi-Vantaalla voi ilmoittaa sosisaalisessa mediassa yksityisviestillä Itä-Uudenmaan poliisille tai poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 413 636.

Viime viikonlopun jälkeen pysäkkejä on hajotettu Länsi-Vantaalla taas erikoisen paljon.­

Huoltoyhtiö siivoaa vanhat lasit pois ja laittaa tilalle uudet.­