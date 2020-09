Keskellä vantaalaista metsää on valtava varasto, josta käsin johdetaan aasialaisen ruoan buumia – Sen kautta liki jokainen riisimöykky tulee lautasellesi

Aasialaisiin ruokiin erikoistunut Golden Crop -tukku perustettiin juuri ennen sushibuumin alkua. Sitten kun sushi alkoi maistua kaikille, tukku oli hukkua tilauksiin.

Ensin kuuluu hirmuinen kolina. Perästä tulee kiinankielinen pulina.

Ympärillä on rähjääntyneitä teollisuusrakennuksia ja pusikkoa, ja edessä nököttää suuri valkoinen varasto.

Mustahiuksinen mies ohjaa varaston ovelta autolle ostoskärryä, joka on täynnä peltirasioita. Perässä tulee toinenkin kiinalainen. Keskisyksyn juhla lähestyy, ja sitä varten on ostettu laatikkokaupalla aasialaisia erikoisherkkuja, kuukakkuja.

Mutta myydään tästä vantaalaisesta hallista paljon muutakin kuin koristeellisia kakkupaloja, sillä olemme tutustumassa yhteen Suomen suurimmista aasialaisista tukuista. Vaaralasta rahdataan tälläkin hetkellä riisiä, merilevää, mausteita ja kastikkeita ympäri maan.

Jos olet viime vuosina syönyt aasialaista ruokaa jossain päin Suomea, osa raaka-aineista on todennäköisesti matkannut tämän varaston kautta lautasellesi.

Kun kokkina työskennellyt Chengfu Xu muutti kiinalaisesta Zhejiangin maakunnasta Helsinkiin vuonna 2006, aasialainen ruoka oli jo nousukiidossa Suomessa.

Kiinalaisia ja nepalilaisia ravintoloita löytyi pienistäkin pitäjistä ympäri valtakunnan. Buumistakin puhuttiin varovaisesti, mutta mikään ruoka tai minkään maan keittiö ei varsinaisesti ollut hallitsevassa asemassa.

Vankimman jalansijan oli saanut kiinalainen ruoka. Tiettävästi Suomen ensimmäinen kiinalainen ravintola toimi Hotelli Tornin tiloissa jo 1950-luvulla. Myöhemmin etniset ravintolat levisivät yritteliäiden maahanmuuttajien mukana ympäri maan.

Aasialaisten ravintoloiden kokeilla, kuten Xulla, oli kuitenkin yksi suuri ongelma: Sopivia raaka-aineita oli vaikeaa löytää Suomesta. Tavallisista marketeista löytyi tuskin sushiriisiä eksoottisempia tuotteita, ja erikoisista pakasteista tai tuoretuotteista sai vain haaveilla.

Työskennellessään ruotsalaiselle tukkufirmalle Xu hoksasi, että Suomessa voisi olla tilausta aasialaisia ruoka-aineita myyvälle yritykselle. Sellainen pitäisi perustaa siis itse.

Chengfu Xu sekä hänen kiinalainen tuttunsa Jun Li avasivat Golden Crop -tukun helmikuussa 2012.

Chengfu Xu muutti Suomeen vuonna 2006. Golden Cropia hän oli perustamassa vuonna 2012.­

Nyt tukussa eletään kiireisiä aikoja. Maskiin pukeutunut mies nostelee painavia riisisäkkejä rullakkoon.

Koronatoimenpiteiden vuoksi Golden Cropin myynti tipahti maaliskuussa, mutta vähitellen menekki on taas tasaantunut.

Varasto on suuri. Puolikkaan jalkapallokentän kokoisessa tilassa korkeat hyllyt pullistelevat erikokoisiin pahvilaatikoihin pakattuja tuotteita ja säkkejä.

Ilmassa leijuu vieno mausteen tuoksu, käytävillä rämisevät trukit sekä rullakot.

Jos totta puhutaan, varastossa ei näytä erityisen eksoottiselta. Poissa ovat jännittävät liskot sekä aasialaiselle keittiölle tyypilliset tuoreet yrtit.

Siistiä hallia voisi erehtyä luulemaan Ikean itsepalveluvarastoksi, paitsi että laatikoiden kylkiin on kirjoitettu eriskummallisilla kirjaimilla tuotteiden nimiä: soijakastikkeita, ankeriaskastiketta ja erilaisia mausteita. Lisäksi Golden Cropin varastosta löytyvät muun muassa pannut, astiat, lihat ja kalat.

Myynnissä on yli 2 000 erilaista tuotetta, jotka ovat matkanneet Vantaalle konteissa tai rekkojen kyydeissä yli merten ja mantereiden.

Suurten pakastehuoneiden hurina kuuluu vaimeana. Lisää pakastetilaa on jouduttu vuokraamaan Helsingistä, sillä kaikki tuotteet eivät edes mahdu tänne.

Kaikista eniten varastossa on riisiä.

Golden Cropin hyllyiltä löytyy tuhansia kiloja riisiä. Työntekijä Tarus Justus kerää trukilla ympäri Suomea lähetettäviä riisisäkkejä.­

Riisi on aasialaisen keittiön kulmakivi, sillä sitä syödään Kiinasta Nepaliin ja Intiasta Vietnamiin. Ja riisilaatuja on kymmeniä ja kymmeniä erilaisia, opastaa Golden Cropin talousjohtaja Kejun Li. Riisiä tuodaan tukun varastolle muun muassa Kiinasta, Italiasta, Amerikasta, Kambodžasta ja Thaimaasta.

Varaston takaseinän lavoille on pinottu satoja värikkäitä riisisäkkejä. Yhdessä säkissä on 20 kiloa riisiä. Kuukausittain tukusta lähtee riisiä ympäri Suomen noin 150 000 kiloa. Se on valtava määrä.

Perunakansasta on tulossa riisikansaa.

Riisiä kuluu myös sushiin. Ja sushi on ollut Suomen ruokakentällä todellinen yllättäjä.

Golden Crop myy kymmeniä erilaisia riisilajikkeita. Riisiä tuodaan Suomeen muun muassa Kiinasta, Yhdysvalloista ja Thaimaasta.­

Sushibuffetit valloittivat Suomen ravintolat ja marketit kuin varkain aivan muutamassa vuodessa. Hankalasti valmistettavat ja käsityötä vaativat sushipalat löysivät tiensä suomalaisten suihin niin nopeasti, että Golden Crop -tukku oli jossain vaiheessa hukkua tilauksiin.

Ala on muuttunut muutenkin Golden Cropin perustamisen jälkeen.

”Kun aloitimme kahdeksan vuotta sitten, buffetteja ei juuri ollut”, kertoo omistaja Xu, ja sanoo, että tukkua perustettaessa sushiravintoloita ylipäätään oli olemassa hyvin vähän.

Tukun toiminta laajeni samaa vauhtia, kun aasialainen ruoka valloitti Suomea. Helsinkiin perustettu varasto kävi liian pieneksi vuonna 2018, ja silloin yritys muutti nykyisiin tiloihinsa Vantaalle.

Nyt Golden Crop työllistää 35–36 työntekijää. Vuonna 2019 liikevaihtoa kertyi 17 miljoonaa euroa.

Tukun seitsemän pakettiautoa sekä kolme kuorma-autoa kuljettavat riisiä, pakasteita ja muita aineksia ympäri Suomen maanteitä päivittäin.

Golden Cropin asiakkaina on yli 500 ravintolaa ja ruokakauppaa ympäri Suomea. Mukana on myös suuria ketjuravintoloita. Pohjoisimmat asiakkaat löytyvät Rovaniemeltä. Muutama ravintola tilaa tarvikkeita Virosta, Ranskasta ja Isosta-Britanniasta saakka.

Harvassa ovat siis Suomessa aasialaiset ravintolat, joiden tarjoilemien annosten raaka-aineet eivät olisi peräisin tästä hallista.

Vantaan varastosta lähtee tavara- ja ruokalähetyksiä noin 500 eri kohteeseen ympäri Suomea. Työntekijät Wang Yuefeng (oik.) ja Aklilu Kinfe (vas.) työssään.­

Suomen byrokratia aiheuttaa välillä päänvaivaa aasialaiselle tukkuliikkeelle. Se on varsin ymmärrettävää, sillä myös suomalaiset ravintoloitsijat kritisoivat toisinaan liiallisilta tuntuvia sääntöjä.

Eniten Golden Cropille tuottaa päänvaivaa se, että kaikissa elintarvikkeissa pitää olla tuotetiedot suomeksi ja ruotsiksi, ja lisäksi parasta ennen -päivämääristä ollaan hyvin tarkkoja.

”Jos tarkastuksissa löytyy puutteita, joudumme heittämään kaiken pois”, Kejun Li harmittelee.

Tukkuvaraston kylkeen avattiin vajaa vuosi sitten myymälä, josta kuka tahansa voi ostaa Suomessa hieman erikoisempia tuotteita. Pakastealtaista löytyy erilaisia vihannes- ja lihatäytteisiä nyyttejä, lihaa ja katkarapuja sekä ruoka-aineksia, joita on vaikea edes kuvailla.

Kylmäkaapissa on merkillisiä valkoisia sieniryppäitä, talvimeloneja ja korealaisia päärynöitä. Useimmilla tuotteilla ei ole vielä suomalaista nimeä. Kauas ovat ruuat päätyneet.

Golden Cropin myymälästä löytää eksoottisia herkkuja hyvillä hinnoilla.­

Minkälaiselta vaikuttaa aasialaisen ruuan tulevaisuus Suomessa?

Mikäli Chengfu Xuta on uskominen, aasialainen ruoka vahvistaa asemiaan entisestään.

”Voi seurata, mitä Keski-Euroopassa tapahtuu. Saksa ja Ranska ovat vuosia Suomea edellä tässä”, hän kertoo.

Keski-Euroopassa pienet ja erikoistuneet ravintolat pärjäävät Xun mukaan tällä hetkellä hyvin. Se voisi olla Suomenkin suunta.

”Nythän lähes kaikki aasialaiset ravintolat tarjoilevat melkein samaa ruokaa”, hän sanoo.

Suomen aasialaisissa ravintoloissa tarjoillaan useimmiten hieman tavallista miedompia, suomalaiseen makuun sopivia annoksia. Hurjimmat mausteet saattaisivat saada suomalaisten herkät vatsat sekaisin.

Lisäksi joidenkin perinneruokien, kuten Pekingin ankan, valmistus kestää pitkään.

Helsingin Sanomat uutisoi elokuussa Helsingin kiinalaisista ravintoloista, joissa tarjoillaan kiinalaista ja ”kiinalaista” ruokaa. Kenties suunta voisi olla lähemmäs autenttisia makuelämyksiä?

Lin mukaan monet suomalaiset ovat matkustaneet Aasiassa ja saaneet maistaa aitoja annoksia.

”He tietävät, miltä annoksen kuuluisi maistua, ja toivovat sellaisia kokemuksia myös Suomessa”, hän kertoo.

Chengfu Xu uskoo aasialaisen ruuan tulevaisuuteen Suomessa. Ammattikokkina aikaisemmin työskennellyt Xu pitää itse kiinalaisesta ruuasta.­

Golden Crop -tukulla on suuret suunnitelmat. Seuraavaksi haaveena olisi avata myymälöitä muihinkin kaupunkeihin. Jossain vaiheessa varaston on muutettava suurempiin tiloihin.

Minkälaisesta ruuasta Li ja Xu itse pitävät?

Li kertoo syövänsä pajon sushia, sillä hänen lapsensa rakastavat sitä.

Ammattikokkina aikaisemmin työskennellyt Xu kertoo laittavansa useimmiten kiinalaista ruokaa.

”Sushista en niin välitä, sillä syön mielelläni lämmintä ruokaa”, hän sanoo.