Tatuointistudiota pitävän Anna Niinimäen tapaiset ihmiset ovat harvassa: Tehopakkaus on tähän mennessä keksinyt kakun, osallistunut Masterchef-ohjelmaan ja kokenut konkurssin.

Anna Niinimäen motto on: ’Elä nyt, älä menneessä tai tulevaisuudessa! Jonakin päivänä me kuolemme, mutta kaikkina muina päivinä elämme.’­

Kun laitan Anna Niinimäelle, 36, viestiä onnitellakseni häntä Suomen paras sarjakuvatatuointi -kilpailun toisesta sijasta, vastassa on ensin hiljaisuus.

Sitten Niinimäki vastaa, ettei tietääkseen ole osallistunut mihinkään kisaan.

Hetken kuluttua tulee viesti: ”Katos, nyt löysin tuon, että olen tullut toiseksi. Kukaan ei ollut kertonut minulle, että osallistuin!”

Spiduäijä voitti toisen sijan sarjakuvatatuointikilpailussa.­

Niinimäki ei halua ottaa kisamenetyksestä kunniaa vain itselleen, sillä roikkuvan Hämähäkkimiehen kuva on asiakkaan idea, jonka Niinimäki piirsi puhtaaksi ja tatuoi asiakkaan rinnan alle. Silti, toinen sija kisassa on aikamoinen saavutus ihmiseltä, joka vielä vähän yli vuosi sitten oli tuskin pidellyt tatuointikonetta kädessään.

”Olen aina maalannut ja piirtänyt, joten kun mieheni kysyi viime vuoden toukokuussa, että tekisinkö hänelle pienen tatuoinnin, suostuin heti.”

Homma vei Niinimäen mukanaan. Pian hän oli tatuoinut koko vasemman käsivartensa ja pistänyt pystyyn oman tatuointiliikkeen. Ensimmäiset studioasiakkaat tulivat viime marraskuussa, ja varauskalenteri tälle vuodelle täyttyi hyvää vauhtia. Maaliskuussa tuli koronavirusepidemia ja toiminta tyssäsi kuin seinään.

Mutta Niinimäki ei ole moksiskaan. Hän kuuluu niihin ihmisiin, jotka ilmestyvät pölystä myymään mehua ydinlaskeuman jälkeen. Takapakkeja on tullut ennenkin, mutta Niinimäki uskoo, että kun jotakin tarpeeksi toivoo ja jaksaa yrittää, sen myös saa.

”Ei saa lamaantua, pitää jaksaa yrittää. Minulle on monesti käynyt niin, että yksi asia johtaa toiseen. Eteen on tullut aina uusia ovia, kun toinen on sulkeutunut.”

Ja kun jotakin tehdään Niinimäen maailmassa, se tehdään täysillä.

Lukiossa hän innostui kielistä ja kirjoitti ylioppilaskokeessa seitsemän kieltä. Yliopiston genetiikan opinnot Niinimäki päätti suorittaa nopeasti, ja kahden vuoden jälkeen hän oli gradua vaille valmis.

”Sitten tein vaihto-oppilaana samaa virologian tutkimusprojektiin kuuluvaa koetta vuoden ajan ja totesin, että tämä ei ole minun juttuni.”

” ”Menen aina sieltä, missä aita on korkein.”

Niinimäen itsetuunatut kengät ovat näyttävät.­

Niinimäki vaihtoi lennossa kuntosaliohjaajan töihin ja ryhtyi jumppaamaan urakalla. Eikä puhettakaan, että innostus olisi jäänyt vain harrastamiseen. Muutaman vuoden kuluttua hän nappasi SM-hopeaa fitnesskisoissa.

Kun avopuoliso sanoi, ettei Niinimäki voi hakea Masterchef Suomi -televisio-ohjelmaan, koska ei osaa keittää riisiäkään, Niinimäki haki kuitenkin. Ja pääsi mukaan. Ohjelmassa amatöörikokit kisaavat voitosta.

”Ostin miljoona keittokirjaa ja aloin kokata.”

Voittoa ei tullut, mutta viis siitä, kokemusta tuli. Sen avulla Niinimäki kehitti vähäkalorisen proteiinijuustokakun, jonka hän sai isojen kauppaketjujen hyllyille. Leivonnainen oli kuitenkin hieman aikaansa edellä, proteiinivillitys ei ollut vielä ehtinyt kakkuihin.

”Se hukkui sinne kermakakkujen sekaan. Sitä olisi pitänyt mainostaa eri tavalla.”

Mistä tällainen energia ja draivi tulee?

Niinimäki itse arvelee, että kyseessä on luonteenpiirre.

”Innostun haasteista ja menen aina sieltä, missä aita on korkein. Sisuunnun myös helposti, jos minua epäillään.”

Homma loppuu kuitenkin lyhyeen, jos Niinimäki kokee, ettei asia enää tuo uusia haasteita. Silloin vanha saa jäädä ja tilalle keksitään jotain uutta. Nyt taakse on jäämässä burleskin opettaminen ja esiintyminen, ainakin joksikin aikaa.

”Tuntuu, ettei se enää haasta. Tai ehkä olen vain tullut suuruudenhulluksi ja esiintymisen pitäisi tapahtua Hartwall-areenalla valtavien erikoisefektien kanssa”, Niinimäki sanoo ja nauraa.

Anna Niinimäki on tehnyt tekokakut burleskiesityksiään varten.­

Osa yritteliäisyydestä tulee varmasti geeneistä. Helsingin Sanomissa 5.12.1970 julkaistussa 60-vuotishaastattelussa muuan Walter Wiklund -niminen mies sanoo, että yritteliäisyys on hänen lempisanansa. Wiklund on Niinimäen isä.

Wiklund oli puuhamies, joka ehti elämänsä aikana tehdä kaikenlaista. Hän oli muun muassa yksi Suomen Lions Club -järjestön perustajista. Sen lisäksi hän opetti kauppakorkeakoulussa, oli toimitusjohtajana ja Suomen Thaimaan-pääkonsulina. Sodan aikana Wiklund johti valtion sotalainaobligaatioiden markkinointia yliasiamiehen tittelillä.

Niinimäen äiti taas on taitava piirtäjä, joka olisi voinut toisissa olosuhteissa luoda uraa muotisuunnittelijana.

”Hän voitti ruotsalaisen vaatetehtaan takkisuunnittelukisan, mutta ura kaatui siihen, että hän ei osannut kaavoittaa.”

Geenit tuskin selittävät kuitenkaan kaikkea. Osansa on varmasti ollut myös kotikasvatuksella.

Niinimäen äiti kasvatti tytön yksinhuoltajana, sillä vanhemmat asuivat eri kaupungeissa, vaikka seurustelivatkin. Isä sairastui dementiaan ja kuoli 83-vuotiaana, kun Niinimäki oli kymmenen.

”Äiti on aina ollut kannustava. Hän ei koskaan ole sanonut minulle, etten pysty johonkin.”

” ”Minua suretti enemmän epäonnistuminen kuin rahan menetys.”

Hienointa Niinimäen yritteliäisyydessä on se, että epäonnistumiset eivät lannista häntä kuin hetkellisesti. Pieleen on mennyt monta kertaa, mutta hän uskoo, että kaikesta voi selvitä.

Esimerkiksi isän perinnön turvin perustettu kuntosali ajautui konkurssiin vuonna 2013, ja sen mukana meni kaikki. Samaan aikaan Niinimäki odotti esikoistaan.

”Minua suretti enemmän epäonnistuminen kuin rahan menetys. Mutta mitään ei saa, jos ei uskalla yrittää. Virheistä oppii.”

Myös henkilökohtaisessa elämässä on ollut vastoinkäymisiä. Niinimäki sairastui jo lapsena diabetekseen, ja se on tuonut omat ongelmansa. Pahin tapaus sattui vuonna 2019, kun Niinimäki piikitti itseään unissaan.

”Näin unta, että olin syönyt paljon makeaa ja ääni sanoi, että pistä insuliinia. Ja minä pistin.”

Onneksi mies tuli kotiin aamulla ja huomasi, että jokin oli vialla. Niinimäki oli saanut diabetesshokin ja oli ollut tajuttomana useita tunteja. Seuraavat päivät hän vietti sairaalassa, eikä muista niistä paljoakaan.

”Muisti lähti kuukauden ajalta.”

Anna Niinimäen seuraava tavoite on tulla huippuhyväksi tatuoijaksi.­

Mutta hän selvisi. Kokemus vahvisti Niinimäen halua elää vahvasti nykyhetkeä. Hän ei hän halua tuhlata hetkeäkään asioihin, joita hän ei halua tehdä. Jos jokin ei tunnu enää oikealta, hän keksii jotakin muuta. Sosiaalisen median käyttöä Niinimäki on vähentänyt siellä olevan negatiivisuuden vuoksi.

Hän ei ymmärrä netissä vallalla olevaa tapaa pahoittaa oma mieli toisen puolesta, vaikkei asia ei edes koskisi itseä. Hän toivoo, että ihmiset keskittyisivät enemmän omaan ja läheistensä hyvinvointiin sen sijaan, että levittävät pahaa oloaan muihin.

”Onnelliset ihmiset eivät jaa pahaa, mutta omaan elämäänsä kyllästyneet kyllä osaavat jakaa onnettomuuttaan myös ympärillä oleville.”

Niinimäki ajattelee, että elämä on ainutkertainen eikä kenenkään tulisi tuhlata sitä esimerkiksi väkivaltaisessa parisuhteessa. Pelosta huolimatta pitäisi paeta ja uskoa siihen, että elämä kantaa ja ihmiset auttavat, kun osaa pyytää apua.

”Mottoni voisi olla: ’Elä nyt, älä menneessä tai tulevaisuudessa! Jonakin päivänä me kuolemme, mutta kaikkina muina päivinä elämme.’”

Niinimäki näkee itsensä puuna, jonka juuristo on syvällä maassa ja pää pilvissä.

”Voit tavoitella taivaita, kun juuret ovat visusti maassa.”

Nyt Niinimäestä tavoittelemisen arvoiselta tuntuu yritys pyrkiä erittäin hyväksi tatuoijaksi. Siinä viehättää se, että uutta voi oppia koko ajan.

”En usko, että tatuointimaailmassa voi koskaan olla valmis.”

Niinimäki on lukenut latinaa yläasteelta lähtien. Hänen kädessään on tatuoituna latinaksi: ”caritas omnia mutat” eli ”rakkaus muuttaa kaiken”. Koska antiikin aika ja latinan kieli ovat lähellä Niinimäen sydäntä, oli selvää, että myös tatuointiliikkeelle tuli latinankielinen nimi: Dextera Dei, Jumalan oikea käsi.

”Uskon, että Jumala antaa meille jokaiselle omat voimat ja lahjat toteuttaa tehtäväämme maan päällä. Minulle on annettu luovuus, sitkeys ja taito oppia nopeasti. Tatuoiminen vaatii näitä kaikkia ominaisuuksia.”

Ensi vuonna Niinimäki aikoo osallistua Amsterdamissa järjestettäville tatuointimessuille ja tietysti kilpailla siellä. Ja tavoitteena on, mitenkäs muutenkaan, voittaa. Messuille osallistuu satoja maailman parhaita tatuointitaiteilijoita, mutta se ei Niinimäkeä hetkauta.

”Haluan haastaa heidät ja itseni. Eikä minulla ole mitään menetettävääkään!”