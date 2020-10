Main ContentPlaceholder

Vantaa | HS Vantaa

Tässä on Vantaan parjatuin rakennus – ”Avaruudesta tippuneet möhkäleet ovat asettuneet väärin päin maahan”

Kysyimme vantaalaisilta, mikä on Vantaan kaunein ja rumin rakennus. Nyt he kertovat itse, miksi jokin on rumaa ja jokin kaunista.

Tikkurilassa olevan Dixin ulkoasu närkästytti eniten HS Vantaan lukijoita.­