HS Vantaan lukijat valitsivat Dixin Vantaan rumimmaksi rakennukseksi, arkkitehti kertoo olevansa ylpeä työstään: ”Tällaiselle listalle pääseminen kertoo, että kyseessä on merkittävä rakennus”

Kun HS Vantaan lukijat vastikään valitsivat Vantaan ruminta rakennusta, mainittiin toimisto-, liike- ja matkakeskus Dixi joka kolmannessa vastauksessa.

”Dixi näyttää siltä kuin isot möhkäleet olisivat tippuneet avaruudesta ja asettuneet väärin päin maahan”, kuvailee yksi vastaajista.

Rakennuksen pääsuunnittelija Rainer Mahlamäki Arkkitehtitoimisto Lahdelma ja Mahlamäestä kertoo olevansa rakennuksesta ylpeä, eikä aio menettää yöuniansa palautteen takia.

”Tärkeillä paikoilla olevat rakennukset joutuvat totta kai arvioinnin ja arvostelun kohteeksi. Jos pääsee tällaiselle listalle, niin se kertoo yleensä siitä, että kyseessä on merkittävä rakennus”, Mahlamäki kommentoi.

Rakennusta voikin pitää jonkinlaisena Tikkurilan kiihtyvän kasvun keskipisteenä. Se sijaitsee yhden Suomen vilkkaimman rautatieaseman kyljessä ja ympärille rakennetaan jatkuvasti uutta.

Miten Dixistä sitten tuli sellainen möhkäle, jollaiseksi sitä kyselyn vastauksissa toistuvasti kuvaillaan?

Mahlamäki muistelee piirtäneensä ensimmäisen käsivaraluonnoksen Dixistä vuonna 2010. Vantaan kaupungin ja Dixin toteutuksesta vastaavan YIT Rakennus oy:n puolesta suunnittelu aloitettiin jo tätäkin aikaisemmin.

Dixi edustaa nykyajan hybridirakentamista, jossa samaan rakennukseen sijoitetaan monenlaisia toimintoja. Suunnittelutyö ja toteuttaminen vievät aikaa, minkä lisäksi käyttötarkoitus ja sijainti asettavat suunnittelulle monenlaisia reunaehtoja.

Mahlamäki kertoo, että pitkä ja kapea tontti on määritellyt rakennuksen muodon. Myös Dixin iso koko on vaikuttanut moniin ulkomuotoon vaikuttaviin päätöksiin.

Esimerkiksi ikkunat on piilotettu siten, etteivät ne näy kerroksittain. Tällä tavalla suurelle rakennukselle saadaan Mahlamäen mukaan veistosmaisempi hahmo eikä julkisivu näytä liian monotoniselta.

Lisäksi katto ei horisontista katsottuna muodosta vaakasuoraa linjaa. Jos katto olisi tasainen, rakennus näyttäisi vielä massiivisemmalta.

”Kun on kysymys isosta rakennuksesta, täytyy säilyttää suuret linjat, eikä voi näpertää pienillä asioilla”, Mahlamäki sanoo.

Dixi on liikenteen kannalta oleellisessa solmukohdassa.­

Suunnittelu on kuitenkin ollut pitkälti logististen ratkaisujen etsimistä. On pitänyt miettiä esimerkiksi sitä, kuinka yhteydet liiketiloihin järjestetään tai miten bussit ja ihmiset liikkuvat.

Mahlamäen mielestä on turha kysyä, kuinka paljon lopputulos poikkeaa alkuperäisistä suunnitelmista, sillä suunnittelutyö jatkuu aina rakentamisen ohessa.

”Hyvin harvoin arkkitehdillä on sellainen tilanne, että hän piirtää luonnoksen ja voi sitten todeta, että tämän piirsin ja tämä rakennettiin,” Mahlamäki sanoo.

Dixin kaksi ensimmäistä osaa ovat valmistuneet vuosina 2015 ja 2017. Vaikka ensimmäisestä piirustuksesta on kulunut kymmenen vuotta, kolmas osa on edelleen rakentamatta. Mahlamäki muistuttaakin, että rakennus on edelleen keskeneräinen.

Kesken tai ei, Mahlamäen mielestä keskustelu rakennusten kauneudesta tai rumuudesta ei aina ole kovin hedelmällistä. Kysymyksen asettelu on hänen mukaansa liian yksioikoinen.

”Rumuuden ja kauneuden käsitteet ovat erittäin monimutkaisia. Mikä joskus oli rumaa on tänään kaunista ja päinvastoin”, Mahlamäki toteaa.

Aikakauden arvot vaikuttavat paljon siihen, millaisina rakennukset koetaan. Hän antaa esimerkiksi 1900-luvun alun jugendtalot, joita ei välttämättä osattu aikanaan arvostaa samalla tavalla kuin nykyään. Monet pitivät niitä myös liian korkeina.

Kaikki uusi vaatii Mahlamäen mukaan aina totuttelua. On havaittu, että varsinkin suuria rakennuksia on aluksi vaikea ymmärtää.

Tikkurilan alueen asemakaavoista vastaava aluearkkitehti Ritva Kotilainen ajattelee, että myös itse alueen keskeneräisyys saattaa vaikuttaa kokemukseen Dixistä.

Hän myöntää, että korkea ja sahalaitainen Dixi on tällä hetkellä jonkinlainen ”outolintu” maisemassa.

”Ymmärrän, että jos katsoo vain ulkonäköä, niin sen voi kokea sellaisena vuoristona siinä”, Kotilainen sanoo.

Hän ei ole ollut mukana alueen asemakaavoituksessa silloin kun Dixiä on suunniteltu.

Kaupungin uudistumisen myötä Dixikin istuu tulevaisuudessa todennäköisesti kaupunkirakenteeseen paremmin, vaikka tällä hetkellä se ei vielä pääsisi oikeuksiinsa, Kotilainen arvioi.

Lopullinen vaikutelma selviää Kotilaisen mukaan kuitenkin vasta alueen valmistuttua, kun aukiot, istutukset ja muut rakennukset ovat löytäneet paikkansa.

”Kun ollaan keskeneräisessä kaupunkirakenteessa, on aina vähän arvoitus mitä vaikutuksia uusilla rakennuksilla loppupeleissä on.”

Kotilaisen mielestä Dixin suurta kokoa voi pitää hyvänäkin asiana: kun rakennus näkyy kauas, on sen yhteydessä sijaitsevalle juna-asemalle helpompi suunnistaa.

Hän löytää Dixistä muitakin hyviä puolia, jotka eivät liity pelkästään sen ulkomuotoon.

”Näen sen ihan positiivisena, että se on tuollainen magneetti”, Kotilainen sanoo.

”Siellä on paljon toimintaa ja liikenne on sujuvaa.”