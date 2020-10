Myyrmäen keskeisimmällä paikalla on tyhjä tontti, joka toimii tapahtumapaikkana ja ”metsien miesten” ulkoilmabaarina. Tontin tulevaisuus on edelleen auki.

Myyrmannin montussa on kesäisin järjestetty kulttuuritapahtumia, kuten konsertteja. Tänä kesänä korona peruutti konsertit ja alue on ruohottunut.­

Myyrmannin kauppakeskuksen takana on tyhjä tontti, jota eräs HS Vantaan lukija kuvaili Vantaan rumimmat ja kauneimmat rakennukset -lehtijutussa Myyrmäen roskalaatikoksi. Vantaan verkkosivujen mukaan kyseessä on kuitenkin Myyrmäen monttu -niminen tapahtumapaikka.

Kauniina syyspäivänä Montulla kyllä tapahtuu, mutta ei ehkä ihan Vantaan tarkoittamassa merkityksessä. Montun laidalla ryyppyporukka ottaa kuppia ja ohikulkija heittää roskan Monttuun ohi mennessään.

Monttua kiertävä graffitiseinä repsottaa ja ruoho on kasvanut pitkäksi. Kuten lukija sanoi: ”Käsittämätöntä, että iso keskeisellä paikalla oleva tontti on jätetty tällaiseen käyttöön.”

Tontin tarina palautuu vuoteen 2013, jolloin paikalla ollut ja homevaurioista kärsinyt terveyskeskus purettiin. Tontille piti tulla Prisma ja Myyrmannin laajennusosa.

Hanke kaatui, ja vuonna 2015 Myyrmäki-liike ehdotti, että monttuun voisi perustaa väliaikaisen tapahtumapaikan ja avoimen graffitiseinän. Mallia otettiin Kalasatamaan perustetusta väliaikaisesta konttiaukiosta. Lupa tuli ja pienellä summalla kaupunki siisti montun käyttökuntoon.

”Paikalle tuotiin kolme konttia, jotka toimivat esiintymislavana, varastona ja kahvilana”, kertoo Myyrmäki-liikkeen asukasaktiivi Petteri Niskanen.

” ”On kohtuuton vaatimus, että asukasaktiivit siivoaisivat myös metsien miesten ja koululaisten jättämät roskat.”

Montussa on järjestetty vuosien aikana konsertteja ja tapahtumia. Tuorein konsertti Montulla järjestettiin vuosi sitten syksyllä. Keväällä korona perui konsertit, eikä niitä järjestetty kesälläkään. Myyrmäki-liikkeellä on kaupungin kanssa sopimus, että järjestettyjen tapahtumien jälkeen Myyrmäki-liike hoitaa siivouksen. Kun tapahtumia ei ole järjestetty, ei alueella ole käyty siivoamassakaan.

Niskasen mukaan olisi asiallista, että kaupunki huolehtisi alueen peruskunnossapidosta muina kuin tapahtuma-aikoina.

”On kohtuuton vaatimus, että asukasaktiivit siivoaisivat myös metsien miesten ja koululaisten jättämät roskat.”

Niskasen mukaan läheisen koulun oppilaat laskettelevat toisinaan Monttuun ostoskärryillä tai heittelevät sinne kauppakeskuksen lastauslaiturilta hakemiaan lavoja.

”Ja kun poliisi hätisteli metsien miehet Paalutorilta pois, siirtyivät he tänne. Heille pitäisi osoittaa joku paikka jossakin, missä he voisivat olla. Se on ilmiö, joka ei häviä kieltämällä.”

Kun Myyrmäki-liike aikanaan sai luvan kunnostaa Montun tapahtumapaikaksi, arviona oli, että se saisi toimia alueella viisi vuotta. Nyt viisi vuotta on kulunut, mutta mitään uusia suunnitelmia tontille ei ole tullut.

”Tontille ei ole suunnitelmissa tällä hetkellä mitään hanketta, joten Monttu voi jatkaa vielä toimintaansa”, kertoo Länsi-Vantaan aluearkkitehti Timo Kallaluoto.

Kallaluodon mukaan Myyrmäessä on tällä hetkellä meneillään niin monta muuta hanketta, että Montun kohtalo saa odottaa. Tällä hetkellä rakennustöitä tehdään muun muassa keskustassa Paalutorin luona, Virtakujalla ja Kilterinkujalla. Alueille tulee kerrostaloja.

Entäpä alueelle aikanaan havitellut Prisma? Kiinnostaisiko keskeisellä paikalla oleva tontti nyt, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen?

”Meillä on suuri tarve investoida uusiin kauppapaikkoihin Vantaalla, sillä sinne tulee uusia asukkaita koko ajan. Suunnitelmissa on saada Prisma ainakin Tammistoon, Korsoon, Koivukylään ja Kivistöön. Mutta en poissulje ajatusta Myyrmäestäkään.”

Karjalaisen mukaan asiaa pitää tutkia. Aiemmin Montun tontti oli Karjalaisen mukaan Prismalle liian pieni, mutta nykyiset Prismat ovat aiempaa pienempiä.

”Mutta Monttu ei ole ainoa paikka. Voi olla, että Myyrmannin sisälläkin on tilaa.”