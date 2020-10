Tikkurilan kirkon itsestään selvän oloisen nimen ehdokkuutta Vuoden nimeksi perustellaan sillä, että se sopii hyvin suomalaiseen perinteeseen, jossa kirkkojen nimet kuvaavat sijaintiaan.

Tikkurilan kirkon nimi on ehdolla Vuoden nimeksi. Tikkurilan kirkon nimi on Tikkurilan kirkko.

Vuoden nimi -tunnustus jaetaan Helsingin yliopiston Nimistöntutkimuksen päivillä lokakuun 29. päivä. Palkinto annetaan kuluneen vuoden aikana esillä olleelle nimelle. Palkinnolla ”halutaan nostaa esiin onnistuneita nimivalintoja ja kiinnittää huomiota nimenannon merkitykseen yhteiskunnassa”, kerrotaan ehdokasesittelyn yhteydessä.

Voittaja valitaan äänestyksellä, johon voivat osallistua kaikki Nimistöntutkimuksen päiville osallistuvat.

Tikkurilan uusi kirkko sai uuden nimensä 2. syyskuuta. Nimestä järjestettiin äänestys, johon tuli yli 270 ehdotusta. Ristin pyramidin, Tikkuristin ja KirkkoDixin sijaan Vantaan yhteinen kirkkoneuvosto päätyi kuitenkin turvalliseen Tikkurilan kirkkoon.

Nimistötutkimuksen päivien sivulla nimi saa kehuja.

”Valinta sopii hyvin suomalaiseen nimiperinteeseen, jossa kirkkojen nimet ovat usein neutraaleja, sijaintiaan kuvaavia”, perustellaan ehdokkuutta.

Perusteluissa myös sanotaan, että vaikka ”nimikilpailut voivat parhaimmillaan olla oiva tapa kerätä nimi-ideoita ja kartoittaa kansalaisten nimiin liittyviä mielipiteitä, ei jokaisen julkisen paikan tai tahon nimeä ole tarpeen valita kilpailulla.”

Tikkurilan kirkon lisäksi pääkaupunkiseudulta ovat ehdolla Vuoden nimeksi Tanssin talo Ruoholahdessa, Tuomioistuinvirasto, jonka tilat ovat Vantaalla, ja Espoon Finnoo.

Finnoo on Espoon kaupunginosan Finnon suomenkielinen vastine. Finnosta on vuosikausia käytetty sekaisin nimiä Finnoo ja Suomenoja, mutta selkeyden vuoksi Espoo on päättänyt alkaa häivyttämään Suomenojaa kartalta, tai ainakin virallisesta käytöstä.

”Muutos on tervetullut, sillä kahden nimen käyttö on aiheuttanut sekaannusta. Finnoo on luonteva valinta suomenkieliseksi nimeksi, sillä se on nimivarianteista selvästi vanhempi, eikä Suomenoja ole välttämättä oikea käännösvastine Finnolle”, Vuoden nimi -ehdokkuutta perustellaan.

Aiemmin Vuoden nimi -tunnustuspalkinnon voittanut Tampereen yliopisto vuonna 2017, Helsingi Sõnumid, Maaelu Tulevik ja Pealinnaleht vuonna 2018 ja Helsingin vanhin kadunnimi, Liisankatu, viime vuonna.