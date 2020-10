Vantaalaisessa varastorakennuksessa Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa kuvataan suosittuja tv-ohjelmia, joille on Suomessa vaikea löytää riittävän isoja tiloja.

Vuokrattavia studiotiloja on yhteensä kolme. Suurin on kooltaan 1200 neliömetriä.­

Syyskuun alussa ruoanlaitto-ohjelma Masterchef Suomi alkoi pyöriä televisiossa. Hieman ennen sitä viimeiset sarjassa mukana olleet kilpailijat astuivat viimeistä kertaa ulos studion ovesta.

Ulkona heitä odotti verkkoaidan rajaama parkkipaikka. Mikäli he katsoivat taaksensa, näkivät he ainoastaan luotaantyöntävän harmaan betonirakennuksen. Sellaisen, joka teollisuusalueelle on helppo kuvitella.

Ulkoapäin katsottuna oikeastaan mistään ei voi päätellä, että tämän rakennuksen sisällä tehdään Suomen suosituimpia viihdeohjelmia.

Sillä siinä missä Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa, Vantaan Veromiehessä ennen oli Postin lajittelukeskus, sijaitsee nyt Helsinki Airport Studios. Se on yksi Suomen suurimmista studiotiloista.

Yritys aloitti toimintansa vasta tämän vuoden alussa. Tällä hetkellä tilojen varauskalenteri on ensi vuoden alusta elokuuhun asti täynnä kuutta päivää lukuun ottamatta.

”Kyllä tälle on ollut tilausta”, sanoo Asta Manninen.

Hän on hoitovapaalla sairaanhoitajan työstään ja auttaa toisinaan miestään ja yrityksen toimitusjohtajaa Markku Mannista studiolla.

Nyt hän on tullut esittelemään paikkaa pariskunnan lapsen Veinin kanssa.

Jussi Sibelius (vas.) ja Asta Manninen sylissään hänen ja Markku Mannisen yhteinen lapsi Veini Manninen.­

Mestarikokkien työtasot on kuljetettu pois, mutta paikalla on aikaisin aamulla kääntynyt muutama rekka tuomassa lisää tavaraa seuraavaa tuotantoa varten.

Ohjelman nimeä ei saa vielä paljastaa, sillä se näytetään vasta joulukuussa. Mistään ei voi myöskään toistaiseksi päätellä, mistä on kysymys, sillä rakentaminen on vasta alkutekijöissään.

Valtavassa mustin verhoin vuoratussa tilassa on parisenkymmentä ihmistä työn touhussa. Mustissa kuljetuslaatikoissa on kasapäin sähköjohtoja, ja keskellä huonetta seisoo saksinostin.

Studiotiloja on yhteensä kolme, ja tällä kertaa niistä jokainen on varattu saman tuotannon käyttöön. Suurimman tilan koko on 1 200 neliömetriä ja katon korkeus 11 metriä. Pienemmät tilat ovat 750:n ja 300 neliömetrin kokoisia.

Kaksi pienempää studiota toimivat pian kuvattavan ohjelman lämpiönä ja haastattelutilana.

Suurimman studion kulmassa on ovi, jonka takaa löytyy 2 000 neliömetriä varastotilaa. Hyllyt kohoavat korkealle kattoon, ja niille on pinottu esimerkiksi autonrenkaita.

Tällä hetkellä myös iso osa varastotilasta on vuokrattu nyt rakenteilla olevan tuotannon käyttöön. Varastotilat vuokrataan kuitenkin Valova oy:ltä, joka on niin ikään Markku Mannisen omistama kuljetusyritys.

”Tänne saa lavasteita varastoon, niin ei tarvitse kuljettaa mitään. Ja jos tarvitsee, niin kuljetuspalvelukin on käytettävissä”, Asta Manninen sanoo.

Oikeastaan koko idea Helsinki Airport Studiosin perustamiseen lähti liikkeelle Valovasta.

Valova toimi rakennuksessa jo ennen Helsinki Airport Studiosin perustamista, vierekkäin Postin lajittelukeskuksen kanssa. Valovan asiakkaat ovat pääasiassa show- ja musiikkibisneksen ammattilaisia.

Kuljetus- ja varastointipalveluiden lisäksi yritys vuokraa tilojansa myös artistien käyttöön. Tiloja vuokraavista kansainvälisistä artisteista iso osa aloittaa maailmankiertueensa Suomesta, ja ennen esiintymistään Hartwall-areenan kaltaisilla lavoilla he käyvät harjoittelemassa treenitilassa Vantaalla.

Asiakkaidensa nimiä Manninen ei voi paljastaa.

Kun oli tiedossa, että Postin lajittelukeskus tulisi lähtemään, Manninen ajatteli, että vapautuvia tiloja voisi vuokrata muillekin kuin bändeille. Hän rupesi suunnittelemaan uuden yrityksen perustamista samalla alalla työskentelevien tuttujensa kanssa.

Yksi heistä oli Jussi Sibelius, joka on K-light oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Aluksi mukaan oli tulossa muitakin projektista innostuneita yhteistyökumppaneita, mutta kun kiinteistön omistaja lopulta tarjosi tiloja Manniselle, mukana olivat vain Valova ja K-Light.

Studiotilat pistettiin pystyyn pikavauhtia. Ensin tilasta purettiin hyllyt ja sinne rakennettiin yksi väliseinä. Sen jälkeen seinät maalattiin mustiksi ja tila akustointiin verhoilla. Ilmastointijärjestelmä uusittiin vastaamaan uutta käyttötarkoitusta.

Suurimmilta osin tila täytti kuitenkin monet studiotilan vaatimukset jo valmiiksi.

”Katon pitää kestää ripustamista, ja akustiikan pitää olla hyvä. Ulkopuolelta ei saa tulla melua. Tässähän on lentokenttä ihan vieressä, mutta tänne ei kuulu mitään”, luettelee Sibelius.

Hänen yrityksensä vastaa esimerkiksi valaistus- ja tuotantosuunnittelusta ja auttaa tuotantoja teknisissä asioissa.

Ajatuksena oli, että sekä K-Lightin että Valovan olisi helppo tarjota palveluitaan tiloja vuokraaville tahoille. Esimerkiksi tällä hetkellä Sibelius vastaa nyt tekeillä olevan ohjelman teknisestä suunnittelusta.

Varastotilalle on tarvetta.­

Valtavan varastotilan läpi kävellessä vastaan tulee myös pieni verstas.

Verstaalla työskentelee Sami Ylikahri. Hänen yrityksensä Silver Zombie oy valmistaa tv-tuotantojen lavasteita ja on alivuokrannut tilan Valovalta.

Tällä hetkellä verstaalla tehdään Voice of Finlandin lavasteita. Myös Masterchefin lavasteet valmistuivat täällä. Se oli Ylikahrin mukaan käytännöllistä: valmiita lavasteita ei tarvinnut erikseen kuljettaa minnekään. Lavasteiden rakentamista varten ei tarvinnut myöskään pystyttää väliaikaista työpistettä, mikä olisi ollut hänen mukaansa melko tyypillistä.

Tämänhetkinen tila on toiseksi pienin, jossa Ylikahri on työskennellyt. Tilan koolla ei kuitenkaan ole juuri väliä. Logistiset hankaluudet, kuten tavaroiden turha siirtely paikasta toiseen, ovat vähentyneet huomattavasti.

”Olen yli kymmenen vuotta puhunut tuotantoyhtiöille, että studion, varaston ja pajan pitäisi olla samassa paikassa”, Ylikahri sanoo.

Teatterimaailmassa järjestely on tuttu. Tämä rakennus on kuitenkin Ylikahrin mukaan kaupallisella puolella tv- ja elokuvatuotannoissa Suomen ainoa, jossa järjestely toteutuu.

Vaikka vantaalaiset tilat ovat Suomen mittakaavassa suuret ja logistiikka toimii poikkeuksellisen hyvin, riittää suomalaisilla studiotiloilla työtä siinä, että ne pysyvät ulkomaalaisten tilojen perässä. Tuotantojen koot nimittäin kasvavat jatkuvasti.

Ylikahrin mukaan entisajan isot formaatit, kuten visailuohjelma Bumtsibum, painivat nykyään kokonsa suhteen C-sarjassa.

”Kun tehdään kansainvälisiä formaatteja ja saamme sieltä piirustukset, pääsääntöisesti katsomme ensin, montako metriä kapeampi tila meillä on ja montako metriä meidän pitää puristaa lavastetta kasaan.”

Yksi esimerkki tällaisesta suuresta kansainvälisestä formaatista on All Together Now Suomi, joka kuvattiin vuoden alussa Helsinki Airport Studiosin tiloissa. Se on musiikkiviihdeohjelma, jonka satapäinen tuomaristo koostuu suomalaisista muusikoista. Ohjelman tuotannossa korkea katto oli oleellinen.

Lavastesuunnittelija Sami Ylikahri omistaa yhden Suomen harvoista TV-tuotantoihin lavasteita valmistavista yrityksistä.­

Trusseja eli ripustustelineitä vedetään ketjunostimilla kattoon, ja joku ajaa trukilla tilan halki.

Seuraavaksi kuvattavan ohjelman tunnuksia ei näy edelleenkään missään, mutta päivän loppuun mennessä studion olisi tarkoitus näyttää samalta kuin tv:ssä. Sen jälkeen edessä on ainakin viikon verran valo- ja kuvatilanteiden suunnittelua ja ohjelmointia, Sibelius kertoo.

Kovin montaa kertaa maisema studion sisällä ei ole ehtinyt muuttua, sillä rakenteilla oleva tuotanto on vasta vuoden kolmas. Osa jo tehdyistä sopimuksista peruuntui koronaepidemian takia. Esimerkiksi yhden kansainvälisen elokuvan kuvauksia ei voitu käynnistää, sillä tuotantoon osallistuvat kiinalaiset eivät päässeet tulemaan.

Kolme tuotantoa saattaa kuulostaa pieneltä määrältä. Tilat ovat kuitenkin olleet kovassa käytössä peruuntumisista huolimatta.

”Yksi tuotanto saattaa kestää monta kuukautta. Masterchefiä varten tilaa vuokrattiin kesäkuun alusta syyskuun alkuun. Vastaavasti Helsingin jäähalli saatetaan jotakin keikkaa varten varata vain vaikka kolmeksi päiväksi”, Sibelius selittää.

Myös Helsinki Airport Studiosin tilaa voi toki vuokrata lyhyeksikin ajaksi, vaikka vain päiväksi. Paikassa voisi Asta Mannisen mukaan myös järjestää vaikka keikkoja tai konsertteja tai lennättää droneja.

”Me toivomme, ettei ketään rajautuisi pois. Tänne saa hyvän maun rajoissa tulla kuka tahansa tekemään, mitä haluaa”, hän sanoo.

HS ja All Together Now Suomi -ohjelmaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.

Markku Manninen on perustanut yhden Suomen suurimmista studioista.­

Rakenteilla oleva tuotanto tarvitsee kaiken käytettävissä olevan tilan kattoa myöten.­