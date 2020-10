Vantaalta löytyi jo toinen omituinen kylttiviritelmä. Ylitiemestari toivoo, että rakennuttajat ja kaivutöitä tekevät ilmoittaisivat vahingoista kaupungille eivätkä korjaisi kylttejä itse.

Noin kuukausi sitten Aila-myrsky paljasti Vantaan Hiekkaharjussa vaarallisen virityksen: liikennemerkki roikkui uhkaavasti nippusiteen varassa.

Nyt samanlainen viritelmä löytyi Tikkurilasta. Lukijan HS Vantaalle lähettämässä kuvassa Unikkopolulle osoittava kyltti näyttää uhmaavan painovoimaa. Kylttiä pitää terästolpassa kiinni kiikkerä nippusiteistä ja rautalangantapaisesta askarreltu punos.

”Se oli vielä hölmömmin laitettu kuin Hiekkaharjun merkki”, toteaa Vantaan kaupungin ylitiemestari Erkki Tammisto.

”Tämä kiinnityssysteemi oli erikoinen tapaus, kaiken kaikkiaan asiallinen se ei ollut. Siellä näkyi olevan harjaterästä kieputettu tolpan ympäri ja kiinnitetty nippusiteillä.”

Tikkurilassa Kukkakedon asuinalueella on tänä vuonna uusittu vanhoja kiinteistöjä. Tammiston mukaan työmaa leviää välillä myös kadulle.

”Todennäköisesti siinä on ollut työmaata, jolla jonkun on tullut vahingossa merkkiä kopsautettua, ja se on sitten virityspohjalta korjattu.”

Tammisto toivoo, että rakennuttajat ja kaivutöitä tekevät kohtelisivat kylttejä ja liikennemerkkejä hellästi. Jos vahinko kuitenkin sattuu, kannattaa tolpistaan irronneista kylteistä olla yhteydessä alueen tiemestariin, jotta merkit ja kyltit saadaan kiinnitettyä tukevasti.

Vastaavia merkkikiinnityksiä tulee ylitiemestari Tammiston tietoon harvoin – aina ei edes joka vuosi. Hän uumoilee, että vinkki merkistä on tullut toimitukseen ja suoraan hänelle HS:n aiemman jutun perusteella.

”Meillä on toivomus, että asiointi tapahtuisi kaupungin palautekanavan kautta. Uskoisin, että se on myös nopein tapa saada asia eteenpäin”, Tammisto sanoo.

Tällä kertaa korjaustoimenpiteet saatiin käyntiin nopeasti. Tammisto sai kansalaiselta sähköpostiinsa tiedon Tikkurilan kylttiviritelmästä maanantaina alkuillasta, ja tiistaina iltapäivällä kyltti oli jo vaihdettu uuteen.

