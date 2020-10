Hiekkaharjun vesitornin käyttöönottovaihe on venynyt pidemmälle kuin alun perin arvioitiin. Simonkylän puolella sijaitsevan vanhan tornin purkutyöt siirtyvät todennäköisesti ensi keväälle.

Vantaan Talvikkitien molemmin puolin maisemaa hallitsevat kaksi sienen muotoista vesitornia vain kivenheiton päässä toisistaan.

Toinen niistä, Simonkylän puolella sijaitseva, on rakennettu 1960-luvulla. Hiekkaharjun puolelle rakennettavan uuden vesitornin oli tarkoitus korvata vanha torni jo tämän vuoden puolella, jolloin myös vanhan vesitornin purkamisen oli tarkoitus alkaa.

HS Vantaa kirjoitti asiasta heinäkuun lopulla.

Toisin kuitenkin kävi.

Tämän jutun alussa olevalta videolta voit kurkistaa uuden tornin sisälle.

Uuden vesitornin tiiveyskokeissa eli työvaiheissa, joiden aikana vesitorni täytetään vedellä, on ollut viivettä.

”Uuden tornin kanssa edetään kohti käyttöönottoa, mutta on havaittu pieniä vuotoja, joita korjaillaan. Tämä vaihe on ollut odotettua hitaampi. Olemme käyttöönottovaiheessa, mutta uudessa tornissa se on venynyt pidemmäksi kuin oletimme”, HSY:n projektipäällikkö Arto Mettinen kertoo.

Vantaan Hiekkaharjun uusi vesitorni näyttää ”sienimäisemmältä” kuin edeltäjänsä.­

Miettisen mukaan tiiveyskokeet ja desinfiointi on tehtävä huolella, ennen kuin torni voidaan ottaa käyttöön.

”Se alkaa saman tien, kun katsomme, että tiiveyskokeet ovat siinä vaiheessa, että uskallamme aloittaa klooraamisen. Tiiveyskokeiden vesivuotojen paikkaaminen on hyvin työlästä, ja vuotokohtien etsiminen ja korjaaminen on hidasta. Etenemme yksi kohta kerrallaan”, Mettinen sanoo.

Hänen mukaansa ei vielä tiedetä, missä vaiheessa esimerkiksi desinfiointi alkaa tai kuinka kauan siinä kestää.

”Käyttöönotto on tehtävä äärimmäisen huolellisesti, koska on siinä on huomioitava esimerkiksi hygieniariskit. Teemme toimenpiteitä niin kauan kuin on tarpeen, kunnes olemme täysin varmoja siitä, että vesi on täysin käyttökelpoista käyttöönoton jälkeen.”

Tältä näytti Hiekkaharjun vanha torni heinäkuussa.­

Simonkylän puolella olevan vanhan vesitornin purkamisesta on käyty neuvotteluita. Mettinen arvioi, että vanhan tornin purkutyöt alkavat keväällä, helmikuun ja huhtikuun välisenä aikana.

Mettisen mukaan vantaalaisten ei tarvitse olla huolissaan siitä, lakkaako vedentulo.

”Vedenjakelu on luonnollisesti turvattu. Se ei ole riippuvainen uudesta tornista, eikä ole ollut vuosikausiin. Tikkurilan painepiiri toimii normaalisti, ja vanha torni on osittain käytössä siihen asti, kunnes uusi torni todetaan käyttökelpoiseksi. Siihen lasketaan jakeluun tuleva vesi. Siihen asti pidetään vanhaa tornia vielä rivissä”, Mettinen sanoo.