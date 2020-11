Susihavaintoja on kirjattu Vantaalla viime aikoina erityisesti Länsi-Vantaalla, keväällä susia nähtiin myös idässä. Havaintojen suuri määrä hämmästyttää Vantaan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaa.

Länsi-Vantaalla nähtiin toissa viikolla susi.

Susi oli jolkotellut kevyen liikenteen väylällä Keimolan ja Myllymäen lähellä keskiviikkona 21.10. Sama eläin oli nähty myös Petikossa.

Ainakin melko suurella varmuudella.

”Havaintoja on huomattavasti vaikeampi todentaa, kun ei ole lunta. Länsi-Vantaan sudesta on tehty viisi havaintoa, joista ensimmäinen on tehty 21. lokakuuta. Ainakin yhtä havaintoa pidän hyvin luotettavana, sillä havainnon tekijä on alun perin Pohjois-Pohjanmaalta ja nähnyt susia ennenkin”, sanoo Vantaan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Juhani Laitinen.

Lähimmillään tämä susi, jonka Laitinen epäilee olevan sama yksilö, on nähty viiden metrin päässä toissa sunnuntai-iltana Variston ja Martinlaakson välillä. Länsi-Vantaan susihavainnoista on kirjoittanut aiemmin muun muassa Vantaan Sanomat.

Sosiaalisessa mediassa levisi myös viime viikolla tieto, että Varistonniityn alueella olisi nähty susi keskiviikkoiltana 28. lokakuuta.

Vantaalla on tänä vuonna tehty huomattavan paljon susihavaintoja.

Viime vuonna susihavaintoja oli yksi. Silloin susi oli nähty liikkuvan Itä-Vantaalla, lähellä Sipoonkorpea.

Tänä vuonna havaintoja on kirjattu Laitisen mukaan jo 14.

”Niistä yksi on täysin varmasti ollut susi, koska se on näkynyt riistakamerassa Keimolassa. Toinen varma havainto on susipariskunta huhtikuulta. Havaintopaikan läheltä löytyi tassunjäljet savesta”, kertoo Laitinen.

Ne ovat ainoat havainnot, jotka on pystytty todentamaan.

Havaintoja tulee runsaasti ja kaikki havainnot ovat tervetulleita, painottaa Laitinen. Hän haastattelee havaintojen antajia ja mahdollisuuksien mukaan etsii jälkiä luonnosta tai kameran kuvista. Todistettavat tai uskottavat havainnot kirjataan, kuten edellä mainitut 14. Kaikkein epävarmimpia havaintoja ei kirjata.

”Yksi kertoi nähneensä suden yöllä ja oli itsekin epävarma, oliko se susi. Sitä en kirjannut”, kertoo Laitinen.

” ”Olen vähän hämmästynyt, että voiko näin suuri määrä olla totta.”

Suomessa oli maaliskuussa Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvion mukaan 216−246 sutta.

Kanta on kasvanut: vuosi sitten maaliskuussa susikannan suuruudeksi arvioitiin 185−205 yksilöä. Luke arvioi vuosittaisessa katsauksessaan, että susikanta ei kasva merkittävästi maaliskuuhun 2021 mennessä.

Vantaan suuri susihavaintojen määrä on pohdituttanut riistanhoitoyhdistyksen Laitista.

”Olen vähän hämmästynyt, että voiko näin suuri määrä olla totta. On outoa, että sudet tulevat ihmisten nurkkiin asti. Täällä on toki paljon syötävää, jäniksiä ja peuroja. Luulisi, että salojen jalo asukki pysyisi kuitenkin siellä saloillaan”, Laitinen sanoo.

Sen verran hän kuitenkin uskoo susihavaintoihin, että on perunut tälle viikolle suunnitellun peurajahdin. Laitinen oli menossa sinne mäyräkoiriensa kanssa.

”En halua omaa koiraani laskea maastoon.”

Esimerkiksi Espoossa ei ole tämän vuoden aikana tavattu kuin yksi susi. Bodominjärven lähellä liikkunut susi lopetettiin huhtikuussa. Sen oikea etukäpälä oli vahingoittunut, eikä se pystynyt hankkimaan ravintoaan metsästämällä.

Susihavaintoja viimeisen kahden kuukauden ajalta voi seurata esimerkiksi Luken karttapalvelusta. Siitä näkee, että susihavaintoja on kirjattu Uudellamaalla muun muassa Kirkkonummella syyskuun puolivälissä ja Vihdissä lokakuun alussa.

Jos susi aiheuttaa vahinkoa Suomessa, se kohdistuu kotieläimiin tai lemmikkeihin. Suden ei tiedetä tappaneen tai vahingoittaneen ihmisiä Suomessa 138 vuoteen.

Pienestä kannasta ja ihmiselle melko vaarattomasta käyttäytymisestä huolimatta suomalaisten susipelko on kasvanut viime vuosina. Asia selviää Luken Susilife-hankkeen teettämästä kyselystä, johon vastasi tammi-helmikuussa 2 000 poronhoitoalueen eteläpuolella asuvaa suomalaista.

35 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että suden kohtaaminen pelottaisi heitä paljon. Vuonna 2016 paljon sutta pelkääviä oli vain 21 prosenttia samanlaiseen kyselyyn vastanneista.

Tutkimusten mukaan sudet pyrkivät välttelemään asuttuja alueita. Etelän taajamissa kohdatut sudet ovat todennäköisesti nuoria yksilöitä, joilla ei ole vielä omaa reviiriä. Vantaan tämän vuoden havainnoista ei todennäköisesti ole kyse 14 eri sudesta, vaan muutamasta samalla alueella liikkuvasta, laumasta lähteneestä sudesta.

Pääsääntöisesti susi, oli se yksin tai laumassa, välttää ihmistä.

”Karkuun ei pidä pinkoa, se voi laukaista saalistusrefleksin”, ohjeistaa Laitinen sellaisen tilanteen varalle, jos sattuu törmäämään suteen.

”Kannattaa yrittää vähin äänin siirtyä paikalta pois. Itse en kääntäisi selkää.”