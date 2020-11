Vehkalanmäelle suunnitellaan suuria kunnostustöitä. Niiden innoittaja on erittäin uhanalainen viheryökkönen, jonka elinympäristön Vantaa haluaa pelastaa.

Vehkalanmäellä on tänä vuonna huhkittu useaan otteeseen. Kaupungin eri osastot ja vapaaehtoiset ovat kevään ja kesän aikana siivonneet, kitkeneet ja niittäneet entisen täyttömäen ympäristöä.

Työ on osa suurempaa kunnostuskokonaisuutta. Alueelle on suunnitteilla esimerkiksi luontopolkuja, joiden varrella koululaisryhmät voisivat oppia kasvientunnistusta.

Vehkalanmäen kunnostus on Vantaan ympäristöasiantuntija Tomi Salinin mukaan ensimmäinen kerta, kun Vantaalla elvytetään entisen täyttömäen aluetta näin suuressa mittakaavassa. Ensi vuosikymmenellä Vehkalanmäen suunnitelmaa ja toteutusta saatetaan hyödyntää muillakin vastaavanlaisilla alueilla.

Kunnostustyöt lupaavat hyvää koko Vehkalanmäen luonnolle, mutta etenkin sen harvinaisimmalle asukille viheryökköselle.

”Oikeastaan viheryökkönen on juuri se syy, minkä takia siellä niitä hoitoja ja kunnostamisia tehdään”, Salin sanoo.

Vehkalanmäellä perusteellisia kartoituksia tehnyt Salin on havainnut viheryökköskannan olevan voimakkaassa laskussa. Erittäin uhanalaiseksi luokiteltua yökköstä löytyy Vantaalta tiettävästi vain Vehkalanmäeltä, eikä esiintymiä ole juuri lähialueillakaan.

Viheryökkönen, Calamia tridens, tarvitseekin nyt Vantaan apua. Ruohonvihreä yökkönen on asuinpaikkansa suhteen nirso, mikä on koitua sen kohtaloksi.

Harvinainen yökkönen viihtyy aromaisilla alueilla. Menestyäkseen se tarvitsee kylmät yöt, paahtavan kuumat päivät ja matalaa kasvillisuutta. Vaativaa yökköstä uhkaa nirsoutensa lisäksi myös erilaiset virukset, bakteerit ja jopa homeet.

Vielä vuosituhannen alussa Vehkalanmäeltä saattoi löytyä yhden yön aikana jopa seitsemänkymmentä yökköstä, nyt enää alle puolet siitä, Salin kertoo.

Syynä kannan laskuun on luultavasti yksinkertaisesti se, että ihminen on toimillaan tuhonnut yökkösen elinympäristöt. Ihminen voi kuitenkin myös pelastaa erittäin uhanalaisen lajin. Siinä paras keino on kasvillisuuden niittäminen, Salin sanoo.

Voi toki olla, ettei kanta enää elvy. Nyt on kuitenkin oikea hetki yrittää.

”Emme halua sen häviävän Vantaalta”, Salin sanoo.

Se kun tarkoittaisi sitä, että kaupungin luonto olisi taas yhtä lajia köyhempi.