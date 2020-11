Some riemastui, kun Savossa kielioppinsa saanut mies esitteli murhadekkarin Myyrmäestä – Nyt koko kaupunginosa yrittää auttaa oikoluvussa, mutta tekijä ei taivu

Myyrmäkeläinen Pentti Hokkanen aloitti omakustanteisen kirjaprojektin. Some riemastui, kun hän jakoi otteita tekstistä paikalliseen Facebook-ryhmään. ”Tämä on täysin minun oma projektini. Toki on hienoa, jos myyrmäkeläiset pitävät lukemastaan sitten, kun kirja on saatavilla.”

Viisi vuotta sitten Pentti Hokkanen, 76, päätti toteuttaa unelmansa. Hän julkaisisi kirjan. Sitten toisen, kolmannen ja neljännen.

Kirjoittaminen oli kiehtonut Hokkasta pitkään, mutta ongelmana oli kielenhuolto.

”Olen käynyt vain kansakoulun, senkin 50-luvulla Virtasalmella Savossa. Kielioppi ei silloin kiinnostanut. Päätin kuitenkin viisi vuotta sitten, että ’Pena, nyt otat itseäsi niskasta kiinni’. Rohkaisen ehdottomasti muitakin kokeilemaan samaa. Minäkin olen vanha mies, ja minussa on paljon fyysistä vikaa, mutta kirjoittaminen on antanut paljon virtaa elämään.”

Hokkasen kuun vaihteessa ilmestyvä omakustanne on järjestyksessään jo viides.­

Hokkasen viides omakustanne on nimeltään Henkirikos Myyrmäessä. Dekkarin on tarkoitus ilmestyä marras-joulukuun vaihteessa.

Hän selvitteli aikoinaan suurten suomalaiskustantamojen käytäntöjä. Vastaus oli aina sama: kustantamot kertoivat, että käsikirjoituksia tulee vuosittain vähintään satoja yhtä kustantamoa kohden. Niistä julkaistaan vain murto-osa. Sen vuoksi Hokkanen julkaisee kirjansa itse.

”Itse en ole laittanut kirjojen julkaisuihin rahaa senttiäkään”, Hokkanen kertoo, ja jatkaa:

”Kustannustoimittajat editoivat tekstiä oikeakieliseksi. Minä kirjoitan arkikielellä, joku voisi sanoa, että jopa puhekielellä. Onko kyse enää omasta tekstistäni, jos joku toinen on käytännössä kirjoittanut sen uusiksi? Kuka on ylipäätään määritellyt, että kirjallisuudessa on noudatettava kielioppia?”

Pentti Hokkanen rohkaisee ihmisiä kirjoittamaan, vaikka oma kielenhuolto ei olisikaan huippuluokkaa. Hänen mielestään tärkeintä on tarina.­

Henkirikos Myyrmäessä, kuten muutkin Hokkasen kirjat, julkaistaan Euroopan johtavassa omakustannepalvelussa Books on Demandissa (BoD).

Omakustanteita painattavien yritysten palveluista saa itse valita, mistä haluaa maksaa: painotyön lisäksi voi tilata muun muassa taiton ja apua markkinointiin.

Lukija voi ostaa kirjan e-kirjana tai tilata painetun kirjan, joka lähetetään lukijalle. BoD lähettää kansiin painetut kirjat Saksasta.

Hokkanen päivittää Facebookin Myyrmäki-ryhmään aika ajoin tietoja projektinsa etenemisestä.

”Myyrmäkeen tultaessa, lähellä Louhelantien ja Vaskivuorentien risteystä on vasemmalla puolella Mätäojan ylittävä puinen silta. Myyrmäen puoleisessa päässä oli kaksi hahmoa, toinen makasi maassa vatsallaan, toinen seisoi sen vieressä katsoen liikkumatta makaavaa, jonka ohimosta alkoi pikkuhiljaa valua verta.”

Hokkasen dekkarin alku ei kommentoijien mukaan ole sieltä kaikkein selkokielisimmästä päästä. Moni ryhmässä toivoisi kielen ja sen rakenteiden hiomista.

Ryhmässä dekkarin alkua on kuvailtu muun muassa raskaaksi ja vaikealukuiseksi.

”Teksti on kuin väärinpäin. En pahalla sano, mutta suosittelen käyttämään tekstiä äidinkielen taitajalla. Tärkeintä tietysti itse tarina”, ryhmässä kommentoidaan.

”Kirjoittaja kuitenkin ilmaisee itseänsä varsin kepeästi kuvaillessaan teosta”, toinen kommentoija kannustaa.

Myyrmäkeläisten vastaanotto dekkaria kohtaan on ollut kuitenkin pääosin suopea. Ryhmän kautta Hokkanen on löytänyt vapaaehtoista apua sekä tekstin yhdyssana- että pilkkuvirheiden korjaamiseen.

Facebookin Myyrmäki-ryhmässä Hokkasen dekkari on saanut pääosin positiivista palautetta. Hän on saanut ryhmäläisiltä myös apua yhdyssana- ja pilkkuvirheiden korjaamiseen.­

”Annoin heille sellaiset ohjeet, että yhdyssanoihin ja pilkkuvirheisiin saa ja pitää puuttua, mutta varsinaiseen sisältöön ei kosketa”, Hokkanen kertoo.

Vaikka Hokkanen on saanut apuja tekstinsä korjaamiseen, tekemistä on riittänyt. Hän tekee itse esimerkiksi kirjan etu- ja takakannet alusta loppuun kuvankäsittelyohjelmalla.

Toisaalta hän saa tehdä kaiken itse ja niin omannäköiseksi kuin haluaa.

”Esimerkiksi vaimoni tuskin lukee kirjaa lainkaan, joten tämä on täysin minun oma projektini. Toki on hienoa, jos myyrmäkeläiset pitävät lukemastaan sitten, kun kirja on saatavilla.”

Kävelemme Hokkasen kanssa pitkin Myyrmäkeä. Hän esittelee dekkarin tapahtumapaikkoja. Päädymme Mätäojan ylittävälle kävelysillalle.

Pentti Hokkanen esittelee dekkarinsa tapahtumapaikkoja Myyrmäessä.­

”Dekkarissa kuvattu verityö tapahtuu juuri tällä sillalla. Ruumis siirrettiin tuohon Mätäojan kaislikkoon. Itse asiassa vainajan kuolinsyy on hukkuminen, vaikka surmaaja luulee paniikissa, että päähän osunut isku tappaa uhrin. Sillalla tapahtuu pienimuotoista huumekauppaa, joka johtaa sitten henkirikokseen”, Hokkanen kertoo.

”Ruumisauto oli lähdössä, mutta Laaksonen pysäytti ja kertoi kuljettajalle, että hän haluaa avata ruumispussin ja katsoa vainajaa, tarkemmin sanottuna tämän käsiä sekä kaulan ympärystä.” (Ote Hokkasen kirjasta Henkirikos Myyrmäessä.)

Kirjan henkilöhahmot ovat täysin fiktiivisiä. Tosin kerronnassa on keskeisessä roolissa koira, jolle on vastine myös tosielämässä. Viivi-koira, jonka kuva on kirjan kannessakin, on Hokkasen pojan perheen jo edesmennyt jackrussellinterrieri.

Sille, miksi tapahtumat sijoittuvat juuri Myyrmäkeen, on muutamakin syy. Ensimmäinen niistä on se, että elämä on vienyt syntyperältään savolaista Hokkasta ensin Kymenlaaksoon ja sen jälkeen pääkaupunkiseudulle. Vantaalla hän asui alkuun Korsossa, sen jälkeen Myyrmäessä.

Hokkanen halusi kirjoittaa dekkarin, joka sijoittuu juuri Myyrmäkeen, jota hän pitää eräänlaisena lintukotona. Kuvan taustalla, Jokiuoman puistossa, on taiteilija Johanna Ilvessalon Lintukoto-niminen taideteos.­

”Olen asunut samassa taloyhtiössä 48 vuotta, ja samassa asunnossa 44 vuotta. Olen juuriltani savolainen, mutta kymenlaaksolaisuus on myös jättänyt minuun jäljet. Ajattelen nykyään kuitenkin, että olen ensi sijassa myyrmäkeläinen. En vantaalainen, vaan nimenomaan myyrmäkeläinen.”

Kotiseuturakkauden lisäksi Hokkanen halusi kirjoittaa nimenomaan Myyrmäki-dekkarin, sillä hänen käsityksensä mukaan Myyrmäestä on kirjoitettu hyvin vähän kaunokirjallisuutta.

Sitten Hokkanen paljastaa jotain.

”En itse lue dekkareita lainkaan, en ole koskaan lukenut. En kotimaisia enkä ulkomaisia, genre on minulle täysin vieras. Kuuntelen kyllä äänikirjoja, mutta enimmäkseen elämäkertoja.”

Hän lupaa varovasti, että dekkarissa on kaikesta huolimatta juonenkäänne, jota ei voi ennalta aavistaa.

”Jotain sellaista siinä tapahtuu”, hän myhäilee.