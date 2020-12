Mubarik Osman jakaa vantaalaisille tietoa koronaviruksesta somalin kielellä. Hänen mukaansa on sekä yksilön että kansanterveyden kannalta tärkeää, että mahdollisimman moni saa tietoa omalla äidinkielellään.

Joka viides vantaalainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Siksi myös koronaviruspandemian aikana vantaalaisille on tiedotettu koronavirustilanteesta suomen, ruotsin ja englannin lisäksi esimerkiksi somalin, arabian, venäjän, viron, albanian ja darin kielillä.

Vantaalainen Mubarik Osman on jo kuukausia jakanut tietoa, tukea ja neuvoja koronavirustilanteesta somalikielellä.

Pandemiasta ei ollut tietoakaan, kun Osman vuoden alussa aloitti projektityöntekijänä neljän vantaalaisen maahanmuuttajajärjestön yhteisessä Tsempataan!-hankkeessa.

Maahanmuuttajien perustaman Sahan-seuran pitkäaikaisena aktiivina toimineen Osmanin tarkoitus oli yhdessä hankkeen muiden työntekijöiden kanssa ryhtyä edistämään maahanmuuttajien hyvinvointia ja osallisuutta. Se tapahtuisi esimerkiksi neuvomalla neljällä eri kielellä kysymyksissä toimeentulosta, harrastuksista, koulutuksesta ja asumisesta.

”Korona ei täysin muuttanut työtä, mutta se lisäsi siihen uusia ulottuvuuksia. Uudessa tilanteessa piti keksiä nopeasti uusia tapoja auttaa, ja yksi näistä oli koronatiedottaminen ja valistustyö”, Osman sanoo.

Pandemian aikana hankkeen työntekijät eli Tsempparit ovat varmistaneet, että Vantaan kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) eri kielille käännetyt tiedotteet ja videot löytävät oikeat kohderyhmät.

Lisäksi Tsempparit ovat laatineet omia tiedotteita ja kääntäneet esimerkiksi uutisia eri kielille.

Vantaalaisten yleisimmät äidinkielet kotimaisten kielten lisäksi ovat venäjä, viro, arabia, somali ja albania. Osmanin mukaan on tärkeää, että ihmiset saavat tietoa koronavirustilanteesta omalla äidinkielellään.

”Tällä varmistetaan, että ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta tärkeä tieto tulee varmasti ymmärretyksi. Mielestäni tämä on tärkeä seikka sekä yksilön että kansanterveyden kannalta.”

Vantaalla vieraskielisten osuus väestöstä on suurempi kuin missään muussa Suomen kunnassa. Osmanin mukaan kaupungin ja maahanmuuttajajärjestöjen jo vuosia kestänyt tiivis yhteistyö on ollut koronavirustilanteessa etu.

Kevään poikkeusolojen alkaessa Osmanin työpaikkana toimiva fyysinen neuvontapiste Myyrmäen toimintakeskuksessa suljettiin tartuntariskin vuoksi. Samalla kun neuvonta siirtyi verkon ja puhelimen varaan, alkoi yhteydenottoja tulla yhä enemmän.

”Samalla monien virastojen ja palvelupisteiden ovet laitettiin kiinni. Etuudet, varhaiskasvatushaut ja lääkäriajan varaamiset siirtyivät verkkoon ja verkkopankkitunnusten taakse. Jonkun piti auttaa verkkoasioinnissa.”

Lähineuvonnan puutetta paikattiin videopuheluilla ja työkalulla, jonka avulla neuvoja ja neuvottava pystyivät työskentelemään samalla näytöllä. Hankkeen ryhmätoiminta toteutettiin webinaareilla. Osmanin päivät venyivät toisinaan pitkiksi.

”Vaikka soittoja ja yhteydenottoja tuli koko ajan, yritti niissä tilanteissa venyä itsekin. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja.”

Viime viikkoina mediassa on uutisoitu, että Husin alueella maahanmuuttajataustaisella väestöllä on todettu enemmän koronavirustartuntoja kuin heidän väestöosuutensa on. Tiistaina THL kertoi, että neljäsosa kaikista Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on todettu vieraskielisillä ihmisillä.

Mubarik Osman korostaa, että syyt korkeampiin tartuntalukuihin ovat ennen kaikkea yhteiskunnallisia. Myös niiden muuttaminen vaatii yhteiskunnallista ja poliittista päätöksentekoa.

”Tämä ilmiö ei ole vain Suomessa vaan myös muualla maailmassa. Jos asuu ahtaissa oloissa, perhekoko on suuri eikä ole mahdollisuutta etätyöhön, on suurempi riski sairastua kuin ihmisellä, joka on etätyössä ja asuu väljästi.”

Osmanin mukaan tartuntalukujen uutisointi ilman juurisyiden avaamista johtaa herkästi leimaamiseen ja lisää ennakkoluuloja.

”En allekirjoittaisi väitettä siitä, että vieraskieliset eivät noudattaisi ohjeita. Voi olla, että on tiettyjä yksilöitä, jotka eivät tee niin, mutta heitä on kaikissa ryhmissä. Yleisesti ihmiset ovat olleet vastuullisia.”

Keväällä Mubarik Osmanin neuvontapiste Myyrmäen toimintakeskuksessa suljettiin koronaviruksen vuoksi. Nyt toimintapiste yritetään pitää auki, joskin tiukoin turvatoimin ja ajanvarauksella.­

Uudet, maanantaina voimaan tulleet rajoitustoimet pääkaupunkiseudulla ovat ikäviä mutta Osmanin mukaan ehdottoman tarpeellisia. Sahan-seuran fyysiset tapahtumat ja harrastustoiminta ovat toistaiseksi tauolla.

Hänen neuvontatyönsä toisen aallon aikana jatkuu sekä puhelimitse, verkossa että Myyrmäen toimintakeskuksessa, jossa neuvontapiste toimii nyt ajanvarauksella.

”Nyt kun tilanne on pahentunut, pitää painaa vielä enemmän töitä.”

Tartuntalukujen kasvaessa myös järjestöjen, kaupungin ja viranomaisten yhteistyön tärkeys korostuu entisestään. Ne eivät suinkaan ole ainoita, jotka ovat tehneet tärkeää työtä koronavirusaikana.

”Julkisuudessa jää usein huomiotta, että myös uskonnolliset yhteisöt tekevät tosi hyvää työtä koronavirustilanteessa. Juuri tätä tärkeää valistus- ja tiedotustyötä ne tekevät tälläkin hetkellä.”