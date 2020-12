Suomen ensimmäinen mekaaninen tornikellopeli eli carillon on valmistunut Tikkurilan kirkkoon. Sitten rakentajat tajusivat, että paikka ei olekaan otollinen.

Tikkurilan torilla kävelevät ovat saattaneet viime aikoina kuulla vaimeaa kirkonkellojen soittoa. Ääni tulee Tikkurilan uuden kirkon vierestä kerrostalon ullakolta, missä kirkontorniteknikko Supavit Nummelin istuu toppatakki päällä sekä virittää ja soittaa carillon-tornikellopeliä.

”Ihmisten päät kääntyilevät, kun he yrittävät katsoa, mistä soitto tulee”, kertoo Nummelin, joka on myös rakentanut kellopelin.

Carillon on eri sävelkorkeuksille viritetyistä kelloista koostuva soitin, jota soitetaan mekaanisella koskettimistolla.

Kellopelin rakentaminen on ollut Nummelinin unelmien täyttymys. Neljä vuotta hän suunnitteli ja mietti, miten Suomen ensimmäinen mekaaninen carillon-tornikellopeli olisi parasta toteuttaa. Suunnittelua tarvittiin, sillä kellopelissä on noin 20 000 hienomekaanista osaa. Vaijeria Nummelin osti kilometrin verran.

”Siitä on jäljellä 100 metriä.”

Nummelinin vanhempien olohuone muuttui verstaaksi, kun kellomestari rakensi siellä soittopöytää. Itse kellot teetettiin Nummelinin ohjeiden mukaan yhdessä maailman arvostetuimmassa kellovalimossa Hollannissa. Samassa valimossa on tehty myös Pariisin Notre-Damen toiseksi suurin kello.

Kellopelin valmistukseen osallistui myös joukko vapaaehtoisia, jotka auttoivat Nummelinia muun muassa siirtelemään tarvittavia tavaroita kirkkoon.

Carillon-kellopelin rakentanut Supavit Nummelin säätää vaijereita.­

Kun Tikkurilan kirkon rakennus oli siinä vaiheessa, että kelloja saattoi alkaa asentaa sinne, tuli vastaan yllätys.

”Luulin, että kellot tulisivat kellotorniin, mutta kirkossa ei ole kellotornia lainkaan!” sanoo Nummelin.

Nyt näitä 120 000 euroa maksaneita kelloja ei näe kukaan, sillä ne ovat kirkon vieressä toimistotalon ullakolla. Ullakon edessä on säleikkömäinen muuri, joka ei ainoastaan peitä kelloja vaan myös vaimentaa Nummelinin mukaan kellojen ääniä.

”Pikkukellot eivät kuulu alas asti, vaan niiden ääni hajoaa. Verkko olisi ollut parempi vaihtoehto kuin muuri. Nyt kellot kuuluvat parhaiten kauppakeskus Tikkurin katolle.”

Tämän jutun alussa olevalta videolta voit kuunnella, miltä kellot kuulostavat.

Tikkurilan kirkon Carillon-kellopeliä ei näy edessä olevan ristikkomuurin takaa.­

Tikkurilan kirkkoherra Janne Silvast ei osaa ottaa kantaa kellojen kuuluvuuteen, sillä hän ei ole kuullut kelloja valmistumisen jälkeen.

”Jos ääni ei kuulu, niin täytyy harkita esimerkiksi ääntä ohjaavia levyjä.”

Silvastin mukaan voi olla myös hyvä, jos kellot eivät kuulu liian voimallisesti: lähellä on asuintaloja, joiden asukkaita kellot voisivat häiritä.

Kellotornia kirkossa ei ole Silvastin mukaan teknisistä syistä.

”Kirkossa on puolet vähemmän neliöitä kuin vanhassa, ja kellotilavaraus olisi vienyt tilaa muilta toiminnoilta. Nähtiin paremmaksi, että se rakennetaan viereiseen taloon.”

Itse kellopelin asennuskaan ei mennyt suunnitelmien mukaan. Kelloille annettu tila on ullakkotila, jota ei ollut suunniteltu kellot mielessä. Siellä risteilee ilmastointiputkia ja muita esteitä, joiden olemassaolosta Supavit Nummelin ei vielä suunnitteluvaiheessa tiennyt mitään eikä siksi osannut ottaa niitä huomioon.

”Esimerkiksi soittopöydästä lähtevien vaijerien piti kulkea suoraan kelloihin, mutta ilmastointiputken vuoksi jouduin tekemään niihin ylimääräisen mutkan.”

Soittopeliin ei myöskään ole mahdollista lisätä koskettimia, koska ilmastointiputken pää estää sen.

Haasteista huolimatta näyttää siltä, että Nummelin on onnistunut siinä, missä muut ovat aiemmin epäonnistuneet. Samanlaisia soittopelejä on yritetty rakentaa Suomessa aiemmin esimerkiksi Kouvolassa, mutta siinä ei ole onnistuttu. Jyväskylän Kuokkalan kirkossa on tornikellopeli, mutta se ei ole mekaaninen, vaan digitaalinen.

Nummelin uskoo, että aiemmat epäonnistumiset ovat johtuneet tietotaidon puutteesta.

”Tanskassa, Hollannissa ja Saksassa kellopelejä löytyy joka kadunkulmasta.”

Tulevaisuudessa kellopeliä soittavat Tikkurilan kirkon kanttorit ja muut koulutetut henkilöt. Kanttori Sinikka Honkasen piti tulla kouluttamaan kanttoreita, mutta korona on siirtänyt koulutusta. Honkanen on Suomen ainut koulutuksen saanut kellopelin soittaja. Soittopelin mekaanista puolta kanttoreille opettaa Nummelin.

”Kellopelissä on aina yksi kohta, jossa vaijeri katkeaa. Mutta sen kohdan huomaa vasta käytössä.”

Kellopeliä on tarkoitus soittaa kirkollisina juhlapäivinä, kuten jouluna ja erilaisten toritapahtumien yhteydessä.

”Tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole. Ehkä voisimme myös järjestää erillisiä kirkkokonsertteja ulkona”, kertoo Silvast.

Kellot eivät kuulu itse kirkkosaliin, vaan siellä musiikki hoituu urkujen avulla. Normaalit kutsusoitot hoidetaan sähköisesti samojen kellojen avulla. Muutamiin kelloihin on kiinnitetty dynaamiset vasarat.

Tikkurilan uusi kirkko otetaan käyttöön 24.1.2021. Alun perin suunnitelmissa oli, että carillonia olisi voinut kuulla ensimmäisen kerran virallisesti jouluaattona, mutta koronarajoitusten tiukennettua tilaisuuden järjestäminen on epävarmaa.