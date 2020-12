Katsastuskonttori pani seinälleen kryptisen kelloarvoituksen Vantaalla – Hoksaatko sinä mistä on kyse?

A-Katsastuksen seinällä on Espoon, Vantaan ja Helsingin kellot, jotka näyttävät eri aikoja. Mistä on kyse?

Vantaalainen Ville Konttinen vieraili eilen tiistaina Kaivokselan katsastuskonttorissa. Seinällä vastassa oli hämmentävä näky: Kolme kelloa, jotka kaikki näyttivät hieman eri aikaa.

Yhden kellon alla luki Espoo, toisen Vantaa, ja kolmannen Helsinki.

”Rupesin miettimään loogista selitystä, että mikä tämä homma on”, Konttinen kertoo.

”Ihminen kaipaa aina selitystä, tämä oli niin absurdi.”

Konttinen julkaisi kuvan Facebook-ryhmässä Vantaan puskaradio. Siellä eräs käyttäjä arveli kellojen liittyvän vapaisiin katsastusaikoihin eri kaupungeissa.

Mysteerikellojen arvoituksen osaa ratkaista Kaivokselan A-Katsastuksen esimies Juha Henriksson. Hän on kiinnittänyt kellot seinään.

”Kelloissa on sellainen pointti, että kun itse olen kotoisin Riihimäeltä, niin siellä oli koko ajan kissanhännänvetoa Hyvinkään kanssa. Kellot toimivat vantaalaisena nosteena. Espoo on hieman jäljessä ja Helsinki edellä”, Henriksson selittää.

”Tämä on tällainen leikkimielinen vitsi, että me Vantaalla olemme on time.”

Inspiraationa kelloille toimivat lentokentiltä ja hotelleista tutut kellot eri aikavyöhykkeistä.

Asemalla vierailleen Konttisen kuvasta näkyy, että Vantaan kello on itse asiassa hieman Espoota ja Helsinkiä jäljessä.

Henriksson on asiasta hieman hämmentynyt.

”Joku on sitten siirtänyt sitä. Alun perin laitoin ne itse niin, että Vantaan kello on oikeassa, Espoo jäljessä, ja Helsinki edistää”, hän sanoo.

Konttista kellot lähinnä naurattavat.

”Se oli vähän tuollainen Monthy Python -läppä. Täytyy sanoa, että ihan hyvä.”