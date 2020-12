Main ContentPlaceholder

Keskellä Vantaata on rujo teollisuusalue, josta pian kuulevat kaikki – Sinne nousee kaupungin uusi ydin ja ”rima on tosiaan korkealla”

Vantaalla on karu teollisuuskylä, jonka ympäristöstä on määrä tulla tuhansille asukkaille kaupungin uusi ydin. Kaiken sen keskellä on historialliset Huberin hallit, joihin on visioitu kansainvälistä tunnelmaa ravintolakeskittymineen.

Jännittävän muotoiset Huberilan hallit ovat uuden Huberilan keskellä. Vielä tällä hetkellä alueella on pääasiassa teollisuustoimintaa.­

Jalkojen alla tärisee, kun betoninen pilariperustus uppoaa maahan. Vain sadan metrin päässä toisten perustusten päälle on jo kohonnut kerrostalo, jota varten rakennustyöntekijät nostavat kontista ikkunoita. Mihin tahansa katseensa kääntääkin Veromiehen Huberilassa, näkee keskeneräisiä kerrostaloja. Se ei ole ihme. Veromiehestä kaavaillaan koko Vantaan keskusta.