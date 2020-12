Vantaalla eli silloisessa Helsingin maalaiskunnassa elettiin vielä 1920-luvulla erilaisessa todellisuudessa kuin suurilla tehdaspaikkakunnilla. Tämä kostautui sotien jälkeen, kun päiväkodeista iski huutava pula.

”Eilen aamulla syttyi tulipalo Pispalassa Mäkitie 5:ssä, josta oli vähällä olla valtavat seuraukset. Talo oli kaksikertainen ja alimman kerroksen väki oli poissa kotoa. Kotona oli vain kaksi alaikäistä lasta, joista vanhempikin oli mennyt ulos, jättäen nelivuotisen siskonsa yksin sisälle. Tämä oli saanut jostain tulitikkuja ja ryhtynyt niillä leikkimään, jolloin tuli oli päässyt akkunawerhoihin ja niistä tapettia myöten toisen kerroksen permantotäytteisiin. Ellei apua olisi pian saatu, olisi lapsi tukehtunut savuun ja tuli saanut tuhoisan vallan.”

Näin kirjoitettiin Kansan Lehdessä vuonna 1921. Nykyihmisestä tuntuu uskomattomalta, että nelivuotias jätetään yksin leikkimään tulitikuilla, mutta 1900-luvun alussa lapset olivat usein kotona vain keskenään.

Köyhyys riivasi kansaa.

Niiden onnekkaiden, joilla oli työpaikka, oli käytävä töissä, vaikkei lapsilla olisi ollut hoitajaa.

Historiantutkija Eeva Kotiojan mukaan lapset jätettiin usein huolehtimaan toisistaan. Joskus lapsia saatettiin jopa sitoa kiinni esimerkiksi pöydänjalkoihin päivän ajaksi, etteivät he pääsisi tekemään pahojaan.

”Päivähoitokysymys oli 1920-luvulla ongelma erityisesti kaupungeissa, joissa oli paljon teollisuutta, kuten Tampereella”, Kotioja kertoo.

Vantaalla eli silloisessa Helsingin maalaiskunnassa elettiin vielä 1920-luvulla erilaisessa todellisuudessa kuin suurilla tehdaspaikkakunnilla. Maalaiskunnassa oli vähän päälle 20 000 asukasta ja meno oli kuin maalla, eikä lastenhoito tässä vaiheessa vielä ollut suuri ongelma.

Vuonna 1926 valtionapua saaneiden lastentarhojen joukossa ei ole mainittu yhtään tarhaa Vantaalta.

Tämä muuttui kuitenkin nopeasti. Teollistumisen ja sotien myötä maalaiskunnan väkiluku alkoi kasvaa. Vaikka asukasluku putosi, kun osa asukkaista siirtyi alueliitoksessa vuonna 1946 Helsingille, nousi se pian samaan kuin ennen liitosta. Kun vuonna 1950 Vantaalla asui noin 15 000 ihmistä, kymmenen vuotta myöhemmin asukkaita oli jo noin 42 000.

Tämä johti siihen, että 1950-luvun puolivälissä Vantaallakin lastenhoitopaikoista oli jo huutava pula.

Vantaan kaupungilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mihin tai milloin Vantaan ensimmäinen tarha tai seimi on perustettu.

Seimien hoitopaikat oli tarkoitettu alle kolmevuotiaille ja tarhojen yli kolmevuotiaille. Oletettavasti hoitopaikkoja oli vain muutamia, sillä koko Suomessa toimi 236 lastentarhaa vuonna 1958. Näistä vain 18 oli maalaiskunnissa.

Se tiedetään, että yksi ensimmäisistä päiväkodeista oli Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Tikkurilan osaston päiväkoti. Se aloitti toimintansa joulukuussa 1947 Tikkurilassa silloisen Kuusitien, eli nykyisen Kämmekkäkujan, varrella. Lapsia oli alkuvaiheessa noin 25.

”Sodan jälkeen moni elintarvike ja muukin tarvike oli kortilla ja päiväkodilla oli pulaa erityisesti tekstiileistä. Paikalliset yritykset auttoivat kuitenkin tässä, esimerkiksi Tikkurilan Silkki lahjoitti päiväkodille kankaita”, kertoo Kotioja.

Kotivalo-huvilana tunnetussa rakennuksessa sijainnut päiväkoti siirtyi vuonna 1959 MLL:lta kunnalle. Pian tämän jälkeen päiväkoti siirtyi Mäkitielle eli nykyiselle Orvokkitielle Fagerströmin taloon.

Tämä kaksikerroksinen hirsitalo on rakennettu vuonna 1908, ja se on edelleen pystyssä. Rakennus on toiminut päiväkodin lisäksi asuntona, verotoimistona ja kauppana. Nykyisin talossa toimii kuntoutuskeskus.

Kuninkaalassa Vernissan vieressä Helsinggård-nimisessä rakennuksessa toimi pitkään ruotsinkielinen tarha, joka oli yksi Vantaan vanhimpia. Yksityinen tarha aukaisi ovensa sotien jälkeen. Talo on edelleen pystyssä, mutta päiväkoti on muuttanut viereiseen uudempaan rakennukseen.

Tikkurilassa toimi tämän lisäksi myös ainakin yksi lastenseimi. Tämä seurakunnan ja kunnan kustantama seimi toimi seurakuntakeskuksessa ja se oli tarkoitettu vain alle kolmevuotiaille lapsille.

Vantaalla on todennäköisesti toiminut muitakin tarhoja tai seimiä, mutta koska aiheesta ei ole tehty tutkimusta, niistä ei tiedetä.

Vantaan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Leena-Mari Tornivaara arvelee, ettei tutkimusta ole tehty, koska varhaiskasvatusta on alettu arvostaa vasta viime vuosina.

”On sääli, ettei asioita ole kirjattu ylös. Jos Vantaa haluaa vahvistaa omaa identiteettiään, tässä olisi yksi hyvä kohde.”

Tornivaara toivoo, että joku tutkija innostuisi aiheesta ennen kuin myös 1970-luvun päiväkotihistorian muistitieto katoaa.

”Päiväkotien historia on myös lähiöiden historiaa. Moni päiväkoti on tullut alueelle samaan aikaan, kun lähiöt on perustettu.”

Tornivaaran mukaan monilla jo eläkkeelle jääneillä päiväkodin johtajilla on paljon yhteiskunnallisesti kiinnostavaa tietoa, koska Vantaan varhaiskasvatus on kasvanut Vantaan mukana.

”He ovat nähneet koko kaaren tähän päivään asti: mistä perheet ovat tulleet ja miksi.”

Vantaan ensimmäinen kunnallinen päiväkoti perustettiin Rekolaan. Aiemmin yksityisenä toiminut päiväkoti siirtyi sosiaalilautakunnan hallintoon vuonna 1956. Päiväkoti sijaitsi puutalossa Kustaantiellä.

Ensimmäisenä kunnallisena toimintavuotena uudessa päiväkodissa hoidettiin keskimäärin 14:ää lasta, joiden ikä vaihteli kahden ja seitsemän vuoden välillä.

Rekolan päiväkodin rakennuksessa toimi aikoinaan myös koulu ja myöhemmin poikien lastenkoti. Rakennus purettiin vuonna 1980, ja tontille rakennettiin Rekolan kirkko vuonna 1987.

Rekolan päiväkoti siirtyi saman tien varrelle rakennettuun uuteen päiväkotirakennukseen vuonna 1964. Tämä päiväkoti on nykyisin tyhjillään, ja sen korvasi vuonna 2013 perustettu Kustaantien päiväkoti.

Jos Vantaan kaupungin suunnitelmat toteutuvat, saa Kustaantie pian kunnian sijoittaa varrelleen jo neljännen päiväkodin. Kustaantie 21:een suunnitellaan suurta, 256-paikkaista päiväkotia.

Vantaan vanhin edelleen toiminnassa oleva päiväkoti on Fazerilassa. Makeistehdas Fazerin työntekijöiden lapsille perustettu tarha avasi ovensa Vantaan Vaaralassa jo vuonna 1956. Sitä ennen se oli jo toiminut Helsingissä.

Uusiin tiloihin päiväkoti muutti vuonna 1962. Näissä tiloissa hoidetaan edelleen lapsia.

Vantaan vanhin toiminnassa oleva kunnallinen päiväkoti puolestaan löytyy Kaivokselasta. Sen vuonna 1967 rakennettu osa on edelleen käytössä. Rajakylän päiväkoti on rakennettu samana vuonna, mutta siellä ei ole enää toimintaa ja se odottaa purkamista.

