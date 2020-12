Asiantuntijan mukaan megadolonin hampaat ovat melko yleisiä. Fossiileita kuitenkin väärennetään paljon, minkä takia ostopäätöstä ei kannata tehdä pelkän kuvan perusteella.

Megalodonin hammas on ostettu Yhdysvalloista, jossa on isot fossiilimarkkinat.­

Tori.fi -sivustolle ilmestyi perjantaina erikoinen myynti-ilmoitus. Megalodonin hammas. 12,5 cm korkea. ( Fossiili), kuuluu ilmoituksen otsikko. Hinta on 490 euroa.

Myyjä kertoo ostaneensa fossiilin fossiilikaupasta Yhdysvaltojen Carolinasta. HS:n tavoittama myyjä ei halua kommentoida asiaa muuten kuin, että kyseessä oli aikoinaan heräteostos.

Luonnontieteellisen museon peleontologian asiantuntija Björn Kröger kertoo, että megalodonin hampaat ovat melko yleisiä.

Kyseessä on miljoonia vuosia sitten elänyt hai, joka on nimetty suurien hampaidensa mukaan. Se on myös suurin koskaan elänyt kala.

Hampaiden myymisessä ei ole hänen mukaansa mitään ongelmaa, etenkään, kun fossiili on tuotu Yhdysvalloista ja ostettu kaupasta. Siellä on Krögerin mukaan isot fossiilimarkkinat.

”Itse pidän siitä, että ihmiset keräilevät fossiileja, kunhan ne ovat laillisesti hankittuja.”

Kröger keräilee fossiileja itsekin.

Joissakin maissa laki saattaa kieltää fossiilien kuljettamisen rajan yli, jolloin ulkomailta tilattu fossiili saattaa jäädä tulliin.

Joidenkin harvinaisempien löytöjen kanssa pitää myös olla tarkkana. Jos kyseessä olisi esimerkiksi mammutin hammas, pitäisi varmistua esimerkikisi siitä, ettei se ole jonkin uhanalaisen norsulajin hammas, jota kaupataan salaa.

Näkemättä Kröger ei kuitenkaan ostaisi mitään, sillä kaupan on paljon väärennettyjäkin fossiileja.

”Aitouden varmistamiseksi fossiilia on tutkittava kaikilla aisteilla. Kosketeltava ja haisteltava.”

Megalodonin hampaiden hinnat vaihtelevat paljon niiden koon ja kunnon mukaan. Huonokuntoisen tai pienen hampaan voi saada jopa alle 50 euron hintaan. Torissa myynnissä oleva hammas on kuitenkin hieman keskimääräistä isompi. Sellaisten hinnat saattavat nousta satoihin euroihin.