Länsi-Vantaalle avataan vihdoin koronatestauspaikka – Ilmaantuvuus on Vantaalla huipussaan, mutta länsiosissa ei ole tehty testejä kolmeen viikkoon

Variston näytteenottopaikka suljettiin marraskuun lopussa tilan sisäilmaongelmien takia. Uusi näytteenottopaikka on vihdoin löytynyt Martinlaaksosta.

Vantaan Havukosken koronavirustestauspisteelle muodostui autojono 1. joulukuuta. Vantaalla on vain kaksi testauspaikkaa, ja ne molemmat sijaitsevat Itä-Vantaalla.­

Vantaan kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ovat löytäneet uuden paikan Länsi-Vantaalta koronaviruksen testaukselle.

Länsi-Vantaalla ei ole tällä hetkellä yhtäkään testauspaikkaa. Variston näytteenottopaikka jouduttiin sulkemaan 30. marraskuuta sisäilmaongelmien takia. Testauspaikka sijaitsi Hämeenkylän koulun Variston opetuspisteessä, jonka sisäilmaongelmista on puhuttu jo vuosia.

Kaupunki tiedotti sulkemisen yhteydessä, että se etsii Huslabin kanssa uutta näytteenottopistettä. Länsi-Vantaa on ollut ilman testauspaikkaa lähes kolme viikkoa. Husin ainoat testauspaikat Vantaalla sijaitsevat Peijaksen sairaalassa Asolassa ja Koivukylänväylä 32:ssa Havukoskella.

Molemmat sijaitsevat Koivukylän suuralueella Itä-Vantaalla.

Uusi näytteenottopaikka sijaitsee Laajavuorenkujalla Martinlaaksossa, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö. Näytteenottopaikan rakentaminen alkaa tänään torstaina 17. päivä, ja toiminnan on tarkoitus alkaa viimeistään maanantaina 21. päivä.

”Aina voi tulla tietenkin mutkia matkaan, kun rakennetaan neljässä päivässä”, Aronkytö toteaa.

Rakentamisen lisäksi toiminnan aloittamiseksi pitää myös tehdä muutoksia Husin ajanvarausjärjestelmään. Laajavuorenkujan näytteenottopiste tulee Aronkydön mukaan toimimaan drive-in-periaatteella.

Länsi-Vantaalla sijaitsee muun muassa Vantaan väkirikkain kaupunginosa, Myyrmäki.

Terveysviranomaiset suositus on, että koronaviruksen näytteenottoon mennään joko kävellen tai autolla. Näin testiin hakeutuva pystyy parhaiten välttämään lähikontaktit muihin ihmisiin. Tarve uudelle näytteenottopaikalle on siis ollut ilmeinen Länsi-Vantaalla.

”Tätä on toivottu paljon. Asukkailla on myös toiveiden lisäksi ollut tarve tälle. Niin nopeasti ollaan tehty kuin on pystytty”, Aronkytö sanoo.

Vantaa tiedottaa uudesta näytteenottopaikasta todennäköisesti perjantaina, arvioi Aronkytö.

Näytteenottoon voi hakeutua muidenkin kuntien kuin oman asuinkuntansa alueella. Länsivantaalaisille lähimmät näytteenottopaikat löytyvät tällä hetkellä esimerkiksi kauppakeskus Kaaresta Kannelmäestä ja Oulunkylästä Helsingin puolelta.

HS kertoi keskiviikkona 16. joulukuuta, että koronavirus leviää voimakkaasti Vantaalla.

Helsinkiin ja Espooseen verrattuna Vantaalla oli keskiviikkona suurin koronaviruksen ilmaantuvuus. Se on väkilukuun suhteutettu mittari, joka kertoo tartuntojen määrään 100 000:ta ihmistä kohti 14 vuorokauden aikana. Keskiviikkona ilmaantuvuus oli Vantaalla 263,9. Helsingissä se oli 254,3 ja Espoossa 160,5.

Vantaan tartunnoissa korostuvat nyt kouluista saadut tartunnat. Eniten vantaalaiset saavat silti tartuntoja omasta perhepiiristään, ja kuten muuallakin Suomessa, vieraskieliset korostuvat Vantaan koronavirustartunnoissa. Vieraskielisten osuus on Vantaalla suurempi kuin missään muussa Suomen kunnassa.