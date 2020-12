Main ContentPlaceholder

1980-luvun rahanhimoinen purkuvimma ei antanut armoa Vantaalla – Matalaksi pantiin aarteita, joiden jyrääminen tuntuu nykypäivänä käsittämättömältä

Vantaalla on purettu paljon vanhoja taloja, ja osa niistä aivan aiheesta. Toisinaan talojen arvo on kuitenkin ymmärretty vasta, kun on ollut liian myöhäistä.

Miljoonatalo purettiin vuonna 1982. Taustalla pilkottaa Tikkurilan kirkko, joka koki saman kohtalon vuonna 2018.­