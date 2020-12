Vantaa haluaa myydä suojellun talon asuinkäyttöön. Vantaa-Seuran mielestä Gammelknapas tulisi varata kulttuuritoiminnalle.

Vantaan kaupunki on aikeissa myydä omistamansa Gammelknapaksen talon asuinkäyttöön Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

Vuonna 1922 rakennettu talo on suojeltu, ja se on ollut muutaman vuoden tyhjillään. Viimeisimpänä talossa on ollut vuokralla yksityinen lastenkoti.

Vantaan kaupunki myy talon, koska rakennusta ei kaupungin tekemän korjattavuusselvityksen mukaan mukaan voi nykykunnossaan käyttää, ja sen arvot säilyvät parhaiten asuinkäytössä.

Tilakeskuksen mukaan huonokuntoisten rakennusten ylläpito tulee kaupungille kalliiksi eikä tiloista saada kustannuksia vastaavaa vuokraa. Kaupunki on hakenut asemakaavamuutosta talon tontille.

Vantaan kaupungin asemakaava-arkkitehti Tuuli Huhtala kertoo, että talo vaatii remonttia mutta on korjattavissa.

”Ajatus on myydä kiinteistö ostajalle, joka korjaa suojellun rakennuksen asuinkäyttöön.”

Vantaa-Seura vastustaa talon myymistä asuinkäyttöön, sillä sen mielestä rakennuksen tulisi olla alueen kulttuuritoimintaa edistävässä käytössä.

Vantaa-Seuran puheenjohtaja Andreas Koivisto ihmettelee, miksi kaupunki haluaa luopua ainoasta omistamastaan rakennuksesta Helsingin pitäjän kirkonkylässä.

”Kaupungin strategiassa linjataan, että kaupunki haluaa lisätä vetovoimaa ja tulla tunnetuksi tapahtumien kaupunkina. Kirkonkylässä järjestetään useita kaupungin suurimpia tapahtumia, kuten Helsingan keskiaikapäivät ja BRQ Vantaa Festival. ”

Helsingan keskiaikapäivillä oli viime vuonna 11 000 kävijää ja BRQ Vantaa Festivalilla 2 500.

”Gammelknapas olisi luonteva tukikohta näille ja lukuisille muille Kirkonkylän tapahtumille.”

Tuuli Huhtalan mukaan talon ottaminen kulttuurikäyttöön vaatisi rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen.

”On totta, että alueella olisi kysyntää tuollaiselle talolle, mutta silloin voimaan astuisivat eri säädökset. Rakennukselle kevyin vaihtoehto on, että se on asuinkäytössä, koska silloin rakennukseen ei tarvitse asentaa koneellista ilmanvaihtoa tai tehdä muutoksia palo-osastointiin.”

Talo säilyy suojeltuna, vaikka se myytäisiinkin yksityiselle. Tontin rakennusoikeutta aiotaan vähentää kaavamuutoksen yhteydessä.

Vantaan vanhojen rakennusten inventoinnissa Gammelknapaksen tai Gamla Knapaksen, kuten siihen joissain dokumenteissa viitataan, asuinrakennus on luokiteltu korkeimpaan suojeluluokkaan R1, ja sillä on todettu olevan harvinaisuus-, edustavuus- ja alkuperäisyysarvoja sekä historialliseen kerroksisuuteen liittyviä arvoja.

Gammelknapas rakennettiin vuonna 1922, edellisen tulipalossa tuhoutuneen päärakennuksen tilalle. Kaupungin omistukseen se tuli 1950-luvun alussa. Rakennuksessa on toiminut sosiaali- ja rakennustoimisto, neuvola, vanhain- ja lastenkoti.

Knapaksen tontti, jolla Gammelknapas sijaitsee, jaettiin kahtia jo 1700-luvulla ja viereisellä tontilla on vuonna 1780 rakennettu Nyknapas-niminen rakennus.

Nyknapas on kylän vanhin talo ja se on ollut yksityisomistuksessa vuodesta 2009 alkaen, jolloin kaupunki myi sen.

