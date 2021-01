Möskärin mäenlaskijat hylkäsivät kymmenkunta risaa pulkkaa roskiksen viereen.

Loppiaislaskut Simonkylän Möskärin mäessä päättyivät surkeaan näkyyn. Mäen alle hyljättiin useita pulkkia ja muita laskuvälineitä.

Pulkat torstaina aamupäiväkävelyllään kuvannut Esa Hakulinen kertoo, että kaikki hylätyt pulkat olivat risoja.

”Maassa lojui toistakymmentä pulkkaa, kaikki halki ja osasta puuttui palasia.”

Hakulinen ei pidä luonnon roskaamisesta, mutta on tyytyväinen, että pulkat oli viitsitty edes laittaa roskiksen viereen. Siitä ne toivon mukaan kulkeutuvat oikeaan paikkaan, eivätkä jää lojumaan luontoon.

Esa Hakulinen ei 75-vuotiaana pulkalla laskemisesta enää välitä, mutta moni muu välittää. Möskäri on yksi Vantaan suosituimmista pulkkamäistä. Hakulisen mukaan mäessä käy vilske heti, kun lumi sataa alueelle.

”Loppiaisena mäessä oli hirveästi porukkaa. Autoja oli niin paljon, että osa oli parkkeerattu bussien kääntöpaikalle siten, että bussit eivät päässeet kääntymään kunnolla.”

Asiaton parkkeeraus bussien kääntöpaikalle on aiheuttanut sanomista aiemminkin. Kun Vantaan ensimmäiset kuntoportaat asennettiin alueelle, täyttyi kääntöpaikka autoista.

Alueelle laitettiin sittemmin pysäköintiä ohjaavia ja rajoittavia liikennemerkkejä, jotta pysäköinti tapahtuisi järjestyneemmin ja kierto nopeutuisi. Tästä huolimatta kääntöpaikka täyttyy silloin tällöin vierailijoiden autoista.

Vantaan kaupungin liikenteen alueinsinööri Jarmo Pajunen kertoo, että kaupunki seuraa tilannetta ainakin tämän talven ajan.

”Nyt, kun saadaan kunnon luminen talvi, niin nähdään, miten pysäköintipaikat riittävät laskijoille. Viime talvi oli niin onneton, että laskijoitakaan ei ollut.”

Tällä hetkellä alueelle mahtuu noin 20 autoa. Pysäköintialuetta on mahdollista laajentaa, jos näyttää siltä, että alueella on jatkuvasti täyttä. Hiekkakentän kaakkoispuolella on alue, joka on merkitty asemakaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi, joten siihen on mahdollista tehdä lisää pysäköintipaikkoja.