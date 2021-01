Vantaalainen himovirkkaaja Eija Leeve käyttää korona-ajan tuoman luppoajan hyödyksi. Sukkelasormisen Leeven käsissä kasvomaskin kanssa käytettävä korvansäästäjä syntyy vajaassa puolessa tunnissa.

Ensivilkaisulla tulee mieleen, että siinähän on virkattu takin takatamppi, koristeena käytettävä kaitale, joka on molemmissa päistään kiinni vaatteessa.

Mutta, miksi kukaan haluaisi ostaa kolme sellaista kerrallaan? No ei ehkä haluakaan, mutta tässä ei olekaan kyse takin tampista vaan korvansäästäjästä, aidosta korona-ajan keksinnöstä.

”Koronamaskin nauhat laitetaan napin ympäri ja tamppi tulee niskaan. Näin maskin nauhat eivät paina korvantauksia, selittää korvansäästäjiä virkkaava Eija Leeve.

Korvansäästäjän voi pukea kahdella tavalla: joko niin, että molemmat nauhat menevät korvan alitse tai niin, että toinen menee korvan ylitse ja toinen alitse. Jälkimmäinen tapa sopii, jos käyttää poninhäntää.

Etenkin silmälasien käyttäjät saattavat kärsiä siitä, että maski hiertää korvantaustoja. Korvansäästäjä vähentää hiertymistä ja Leeven kokemuksen mukaan myös silmälasien huurtumista.

”Säästäjä pitää maskin tiukemmin paikoillaan.”

Eija Leeven virkkaamia korvansäästäjiä. Yhden säästäjän tekeminen vie puolisen tuntia.­

Leeve sai idean korvansäästäjiin miniältään Hanna Leeveltä. Tämä oli nähnyt Marttojen nettisivuilla kuvan säästäjästä ja ajatteli, että homma sopisi korona-ajan tylsyyttä valittelevalle ”tehomummille”.

”Ennen kuin kerkesin kissaa sanoa, niitä oli kasapäin valmiina!” kertoo Hanna Leeve.

Aluksi Eija Leeve jakoi säästäjiä lähipiirilleen ja tutuilleen. Kun hän alkoi tarjota säästäjiä kaupassa käydessään satunnaisille vastaantulijoille, päätti Hanna Leeve laittaa niitä myyntiin nettiin. Mahdolliset tulot he sopivat käyttävänsä lastenlasten iloksi.

Kun säästäjiä alettiin tarjota netissä muutama päivä sitten, pompsahti myynti eri tasolle. Nyt vähän ennen joulua aloittanut Eija Leeve on virkannut valmiiksi jo 220 kappaletta säästäjiä. Virkkaustahti on kova: vajaassa puolessa tunnissa Eija Leeve on tehnyt yhden säästäjän nappeineen päivineen.

”Olen vissiin syntynyt virkkuukoukku kädessä. Katselen telkkua ja virkkaan samalla.”

Nyt 72-vuotias Leeve on virkannut teini-ikäisestä asti eikä hän pidä pienten tamppien virkkaamista minään. Pipot ja kaulaliinat syntyvät suitsait, eikä niitä Leeven mukaan edes lasketa kunnon virkkaamiseksi.

”Olen intohimoinen virkkaaja, ja minulla pitää aina olla työ käsissä.”

Eija Leeve on virkannut teini-ikäisestä asti.­

Korvansäästäjien hinta ei päätä huimaa: yksi pari maksaa kaksi euroa ja kolmet saa vitosella. Tärkeintä hommassa ei Hanna Leeven mukaan ole raha, vaan se, että yksin asuva mummi saa mieleistä tekemistä korona-aikaan.

”Normaalisti hänellä on yhdistystouhua, mutta nyt ne kaikki ovat tauolla.”

Eija Leeve aikoo jatkaa korvansäästäjien virkkaamista niin kauan kuin kysyntää riittää.

”Se tuo vaihtelua, kun pitää vain istua sisällä eikä pääse minnekään.”

Koska hinta on minimaalinen, Eija Leeve toivoo, että jos jollakin on ylimääräisiä nappeja lojumassa kotonaan, hän lahjoittaisi ne hänelle.

”Voin antaa tämän vempeleen vaihtokauppana!”