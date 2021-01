Maistuisiko läskisoosi? Tutkijan valinta Vantaan perinneruuaksi on selvä

HS Vantaa etsii Vantaan perinneruokaa. Ruokakulttuuria tutkineen Karoliina Junno-Huikarin mielestä Vantaan perinneruoka voisi olla läskisoosi.

Tamperelaisilla on mustamakkaransa ja lappeenrantalaisilla vetynsä, mutta mikä on vantaalaisten oma perinneruoka?

Viime keväänä tähän asiaan piti saada jonkinlainen selvyys, kun Vantaan elinkeinopalvelut perusti Vantaa menu -työryhmän ja lähti luomaan vantaalaista ruokalistaa yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.

”Lähdimme aluksi siitä, että mikä olisi Vantaan perinneruoka, mutta mitään jälkiä siitä ei löydetty”, kertoo 6Aika – Kasvun ekosysteemit -hankkeen projektiasiantuntija Susanah Aalto.

Aalto kertoo, että menu päädyttiin luomaan vantaalaisuuden ja satokauden perusteella. Mukaan valikoitui vantaalaisten pienyrittäjien tuotteita. Alkuruoka on metsästä poimituista nokkosista tehty keitto. Pääruokavaihtoehtoja on monta, mutta kaikissa niissä on käytetty vantaalaisia tuotteita. Esimerkiksi jälkiruoka, pätkispannacotta, tehdään Fazerin Pätkis-suklaapatukan ylijäämäpaloista.

Menua oli tarkoitus tarjoilla vantaalaisissa ravintoloissa viime toukokuusta juhannukseen saakka. Ikävä kyllä koronavirus sotki suunnitelmat, eikä menua ole edelleenkään ollut tarjolla yhdessäkään vantaalaisessa ravintolassa.

”Olemme ahertaneet ja tehneet niin paljon sen eteen, ja sitten kaikki peruttiin”, huokaisee Aalto.

Hän on toiveikas, että menu voidaan lanseerata Vantaa-päivänä 15.5.2021.

Vaikka menu on hieno kooste vantaalaisten yritysten antimia, perinteinen se ei ole.

Mutta mikä sitten olisi? HS Vantaa kysyi ruoka-alan ihmisiltä, mikä olisi heidän ehdotuksensa Vantaan perinneruoaksi.

Tiina Herrgård ehdottaa perinneruoaksi lohikeittoa.­

Monelle Vantaan perinneruokaa miettivälle mieleen tulee lohi, jota aikoinaan oli runsaasti Vantaanjoessa. Niin tulee myös Kartanonkosken marttojen hallituksen jäsenelle Tiina Herrgårdille.

”Vantaan vaakunassa on lohi, joten tarjoan perinneruoaksi lohikeittoa.”

Keitto sopisi sikälikin perinneruoaksi, että se on yhä monen perheen vakioruokaa. Herrgårdilla on myös ehdotus Vantaan moderniksi perinneruoaksi.

”Tytär ehdotti Cittarin [Citymarketin] susheja. Ostamme niitä tosi usein.”

Siinä mielessä Herrgård on oikeilla jäljillä, että 1980-luvulla Vantaan pitäjänruoiksi nimettiin lohilaatikko, lohikeitto ja lohitäytteinen vol-au-vent. Hienoja valintoja, mutta kuinkahan moni vantaalainen kokkaili 1800-luvulla tai kokkailee nyt vol-au-ventia? Mitä se edes on?

Vantaalaista ruokakulttuuria tutkinut Karoliina Junno-Huikari ei missään nimessä laske vol-au-ventia, eli täytettyä lehtitaikinapaistosta, vantaalaiseksi perinneruoaksi.

”Itsekin jouduin googlettamaan, mitä se on, ja olen kuitenkin aika tietävä ruoka-asioissa. Tuo kuulostaa enemmän komitean päätökseltä kuin asukkaiden arkeen perustuvalta valinnalta.”

Vol-au-vent on lehti- tai voitaikinasta tehty täytetty leivonnainen, kuin suolainen joulutorttu.­

Ylipäätään lohen mainostaminen vantaalaisena perinneruokana on Junno-Huikarin mielestä kaukana todellisuudesta.

”Se on päälle liimattua, keskiaikaisiin kalastusoikeuksiin viittaavaa ruokaperinnettä. Lohi on ollut vain yksi kalalaji lukuisten muiden joukossa, eikä täällä ole mitään erityistä tapaa syödä lohta.”

Jos jokin vantaalainen kala pitäisi valita, se olisi Junno-Huikarin mukaan hauki, koska niitä oli aikoinaan paljon ja kaikki pystyivät kalastamaan niitä vapaasti.

Toinen suosittu kala oli aikoinaan niin Vantaalla kuin muuallakin Suomessa silakka.

”Ennen ostettiin tynnyrillinen suolasilakkaa ja tehtiin siitä vuoden ajan silakkalaatikkoa. Sitten ostettiin uusi tynnyri.”

Karoliina Junno-Huikarin tutkimusten perusteella Vantaan perinneruoka pitäisi olla läskisoosi.­

Vaikka silakkalaatikko oli ehdottomasti suosittu arkiruoka, ei Junno-Huikari valitse sitä omaksi ehdotuksekseen Vantaan perinneruoaksi.

”Tutkimusteni perusteella kaikkein rakkain ruoka vantaalaisille oli läskisoosi.”

Läskisoosia syötiin viime vuosisadalla Junno-Huikarin mukaan Vantaalla usein, jopa viikoittain. Niin myös muualla Suomessa, sillä arkiruoat olivat hyvin samanlaisia kaikkialla maassa. Siinä suhteessa Junno-Huikarin mukaan tilanne ei ole muuttunut mitenkään.

”Samaa ruokaa syödään edelleen kaikkialla Suomessa. Esimerkiksi muutama vuosi sitten ilmiöksi edennyt avokadopasta, sitä syödään kaikkialla.”

Jos Junno-Huikarin pitäisi valita nykyiselle Vantaalle nimikkoruoka, olisi se varsin erilainen kuin perinneruoka, mutta varsin samanlainen kuin Herrgårdin ehdotus.

”Citymarketin sushit. Se on tämän ajan ilmiö. Juuri kävin itselleni ostamassa niitä lounaaksi.”

Samuli Mänttärin ehdotus Vantaan perinneruoaksi on vegemakaronilaatikko.­

Vantaalainen ruokakirjailija Samuli Mänttäri pistäisi ruokaperinteet uusiksi, eikä edes yrittäisi etsiä vantaalaista ruokaa menneisyydestä.

”Vantaa on edelläkävijä ilmastoasioissa, joten se voisi olla sitä myös ruoassa. Vantaan nimikkoruoka voisi olla makaronilaatikko ilman lihaa, Härkiksellä eli härkäpapuvalmisteella tehtynä.”

Samuli Mänttäriltä on juuri ilmestynyt keittokirja Kotona saa parempaa, joka keskittyy ekologisiin ruokiin. Mänttäri on myös tehnyt kirjat Korsolainen kotiruoka ja Korsolainen jälkiruoka.

Mänttäri haluaisi vantaalaisen ruoan olevan vähemmän maapalloa kuluttavaa.

”Yleensä perinneruoissa, kuten läskisoosissa, on paljon lihaa ja rasvaa. Mutta maailman täytyy muuttua. Melkein kaikkia arkiruokia voi tehdä ilman lihaa.”

Minkä sinun mielestäsi pitäisi olla Vantaan perinneruoka? Lähetä ehdotuksesi viimeistään sunnuntaina 24.1. osoitteeseen jonna.hovi-horkan@hs.fi.