Osa Vantaan Koivutorilla asioivista ihmisistä ei noudata liikennesääntöjä. Liikkeiden luokse saatetaan ajaa jalkakäytävän kautta, ja toriaukiolla kaahaillaan.

Vantaan Koivukylässä sijaitsee ostoskeskus, jolle ajavista asiakkaista osa kieltäytyy sitkeästi noudattamasta liikennesääntöjä.

Kyseessä on ostoskeskus Koivutori, jonka edustalla pörräävä liikenne on muodostunut murheenkryyniksi niin alueen asukkaille kuin Vantaan kaupungillekin.

Ongelmat ilmenevät Koivutorilla kahdessa erillisessä kohdassa.

Ensimmäinen ongelma liittyy ostoskeskuksen Kytötien puoleiseen osaan. Tällä puolella on muun muassa ruokakauppa ja ravintola.

Kaupunki laittoi hiljattain ajoesteet niin, ettei kaupan ja ravintolan eteen enää pääse ajamaan suoraan. Uudistus liittyi alueelle tehtyyn huoltopysäköintipaikan rakentamiseen sekä kahden bussipysäkin uudistamiseen.

Jotkut eivät kuitenkaan ole sopeutuneet muutokseen, vaan kauppaan on alettu ajaa jalkakäytävän kautta.

”Itselleni on tullut soittoja aiheesta, yksikin asukas kertoi, että ihmistä oli siinä auto töytäissyt. Läheltä piti -tilanteita on ollut paljon”, kertoo Vantaan kaupungin projektisuunnittelija Seija Tulonen.

Hän vastaa Koivutorin uudistamisesta.

Jotkut asiakkaat ajavat jalkakäytävää pitkin aina Hakokujan risteyksestä kaupan eteen asti. Matkaa kertyy näin useita kymmeniä metrejä.

Piittaamattomuus jalankulkijoiden turvallisuudesta on näkynyt myös korkeina ajonopeuksina jalkakäytävällä.

Tulosen mukaan jalkakäytävällä peruuttaminen on erityisen suuri riski jalankulkijoille.

”Äkkitilanteita voi aina tulla. Ihmisiin törmäämisen riski on ollut olemassa.”

Toinen iso ongelma liittyy Koivutorin aukioon.

Toriaukion läpi ajellaan autoilla, ja autoja myös pysäköidään torille, vaikka se on kielletty.

Torialueelle pysäköinti on sallittua ainoastaan ravintoloiden ja liikkeiden huoltoliikenteelle.

Ongelmia kuitenkin aiheuttavat liikkeisiin ajavat asiakkaat, jotka pysäköivät miten sattuu. Välillä torilla on seissyt useita autoja yhtä aikaa.

”Olen itsekin nähnyt siellä seitsemän autoa kerrallaan”, Tulonen sanoo.

Erityisen ikävää torialueella autoilu on hänen mukaansa siksi, että viereiseltä juna-asemalta purkautuu tasaisin väliajoin isot määrät matkustajia, jotka kulkevat torin poikki.

Lue myös: Pahamaineinen ostarin piha yritetään siistiä Vantaalla – Nykytilanne on se, että piristykseksi tuoduille penkeille sammuu ihmisiä

Tulosen mukaan ajonopeudet ovat torilla nousseet korkeiksi.

”Meillä oli asukastilaisuus torin kehittämiseksi, ja asukkailta tuli palautetta, että torilla ajamisen koetaan lisäävän turvattomuutta”, hän kertoo.

Koivutorin ostoskeskuksessa on muutama pitseria, joiden kuljetusautot joutuvat ajamaan torin läpi. Tämä on periaatteessa niille sallittu.

Tulonen kertoo, että tarkoituksena olisi kuitenkin pitää palaveri ravintolan omistajien ja Koivutorin isännöitsijän kanssa.

”Nyt kun paikalle on saatu tuo huoltoautopaikka, niin liikkeet voisivat käyttää myös sitä.”

Tulosen mukaan kaupungilla on rajalliset mahdollisuudet puuttua Koivutorin tilanteeseen. Kaupunki voi yrittää hoitaa asiaa joko liikennesuunnittelulla, olemalla yhteydessä kiinteistön omistajaan tai järjestämällä paikalle liikenteenvalvontaa.

Tulonen kertoo, että Kytötien puoleiselle osalle on ajateltu, että kulku jalkakäytävälle tehtäisiin kapeammaksi niin, etteivät autot pääsisi ajamaan siitä. Myös liikennemerkeillä voisi korostaa, että kyseessä ei ole ajoväylä.

Koivutorin aukiolle ajamista on vaikeampaa estää, sillä väylä torille on niin leveä. Ajoväylä on leveä tarkoituksella, sillä muun muassa pelastusajoneuvojen ja lumiaurojen on mahduttava siitä.

Tulosen mukaan torille pysäköintiä on mahdollista rajoittaa lisäämällä pysäköinninvalvontaa.

Lisäksi yksi vaihtoehto olisi olla poliisiin yhteydessä.

”Poliiseilla on kyllä varmasti tehtävää muutenkin. Että jos siinä kerran käy, niin seuraava päivä onkin sitten taas samanlainen kuin ennen”, Tulonen sanoo.