Tikkurilan jokirannan kunnostus- ja maisemointihankkeen ensimmäiset kohteet ovat valmistuneet. Vernissan viereen on noussut piknik-alue ja Vernissasilta on lähes valmis.

Vielä 1960-luvulla Tikkurilan vernissatehtaan polttouunien piipuista nousi savua, kun niissä poltettiin trasseleita ja muuta vernissatehtaan jätettä. Vernissa on itsesyttyvää öljyä, joten trasselit oli hävitettävä polttamalla. Polttouunien piiput rakennettiin korkeiksi, ilmeisesti ainakin osin siksi, että poltettaessa syntyvät myrkylliset kaasut eivät pöllyäisi suoraan työntekijöiden naamalle.

Vernissan tuotanto lopetettiin 1960-luvulla, ja Tikkurilan Väritehtaiden muu toiminta siirtyi vuonna 1975 joen toiselle puolelle. Vernissatehdas, polttouunit ja niiden piiput jäivät rapistumaan paikoilleen.

Vielä vuoden 1976 ilmakuvassa näkyy kaksi piippua, mutta sitten toinen niistä katoaa.

”Piippu on todennäköisesti purettu, kun vernissatehdas ja piippu siirtyivät Vantaan kaupungin omistukseen vuonna 1981”, kertoo Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Anne Silanto.

Arviota tukee se, että samaisena vuonna purettiin piipun vieressä ollut pellavansiemenvarastona toiminut siilo.

Mutta toinen piipuista säästyi. Jäljelle jäi vuonna 1955 rakennettu piippu.

Vuosia piippu seisoi ruohottuneella joenpenkalla hylätyn näköisenä, mutta nyt se on päässyt parrasvaloihin. Illan hämärässä konservoitua piippua valaistaan kohdevaloilla, ja sen vieressä kulkee laatoitettu rantareitti. Piipun viereen on tuotu piknik-pöytiä ja tuoleja, ja alueella on jopa yleiseen käyttöön tarkoitettu puugrilli.

Tikkurilan väritehtaiden rakennuksia Keravanjoen rannalla. Vasemmalla näkyy vernissatehdas, siitä oikealle paloasema ja sen vieressä myöhemmin purettu siilo. Etualalla näkyy polttouunin piippu. Kuvanottovuosi ei ole tiedossa.­

Piipun kunnostus on osa Tikkurilan jokirannan alueen kunnostus- ja maisemointihanketta. Jokirannasta järjestettiin vuonna 2016 maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaksi valittiin Loci maisema-arkkitehdit oy:n Keidas-niminen ehdotus.

Tällä hetkellä suunnitelmasta on valmiina rannassa oleva Åvikin leikkipuisto ja lähes valmiina Tikkurilankosken ranta-alueet, piipun ympäristön piknik-alue sekä vernissatehtaan eli nykyisen Kulttuuritehdas Vernissan viereen rakennettu silta.

Mutta paljon on vielä tekemättä, alueella riittää töitä ainakin seuraavaksi viideksi vuodeksi, jos kaikki suunnitellut kohteet toteutuvat.

”Kaupungin taloudellinen tilanne vaikuttaa valmistumisaikatauluun”, sanoo jokirantahanketta johtava Rambollin projektipäällikkö Hanna Keskinen.

Uudistunut Vernissaranta iltavalaistuksessa.­

Yleissuunnitelmassa puisto- ja katualueiden rakentamiseen on varattu 12 miljoonaa euroa. Sillä on tarkoitus saada aikaan noin 10 hehtaarin laajuisella alueella monia muutoksia.

Rannassa olevia kulkureittejä on tarkoitus kunnostaa niin, että joenviertä pitkin on helpompi kulkea. Heurekan sillalta Vernissalle johtavan rantareitin valmistumisaikatauluun vaikuttaa lupaprosessi.

”Joudumme täyttämään ranta-aluetta, ja siihen tarvitaan vesilainmukainen lupa. Luvan saaminen voi kestää lähes vuoden.”

Myös kulkureittejä Tikkurilan keskustasta joenrantaan aiotaan parantaa. Veininmyllynsillalta, Åvikin leikkipuiston vierestä rakennetaan suora reitti keskustaan. Tämä helpottaa myös kulkua Tiedekeskus Heurekaan, ja sen piha-alueelle rakennettavalle tapahtuma-alueelle. Rinteeseen on tarkoitus porrastaa katsomo, johon mahtuu noin parisataa ihmistä.

”Siellä voi järjestää vaikka ulkoilmakonsertteja tai muita pienimuotoisia tapahtumia”, kertoo Keskinen.

Jotta vanha Silkkitehtaan rakennus saadaan paremmin esiin, Tikkurilantietä sen edessä aiotaan madaltaa.

”Maata on aikanaan korotettu, ja rakennuksesta on nyt 1,5 metriä hautautuneena maan alle.”

Vanha paloasema korjataan samaan aikaan kuin Kulttuuritehdas Vernissa.­

Yksi kalleimmista projekteista on itse Vernissan korjaus. Sen korjauksen arvellaan maksavan noin seitsemän miljoonaa. Tehtaan korjausta suunnitellaan parhaillaan, ja työt on tarkoitus aloittaa keväällä 2022. Vernissa on kunnostettu vuonna 1990 ja on peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi keittiötilat on uudistettava, jos Vernissan kahvilatoimintaa aiotaan laajentaa suunnitelman mukaan.

”Vernissan yhteyteen, joen rantaan, on tarkoitus tehdä isot ulkoterassit, eikä nykyinen keittiö pysty palvelemaan uusia asiakkaita”, sanoo Keskinen.

Vernissan remontin yhteydessä kunnostetaan myös vieressä oleva vanha paloasema. Paloaseman tuleva käyttötarkoitus ei ole vielä selvillä. Kaupungin toive on, että tuleva toiminta liittyy Vernissaan.

”Kaikenlaisia ajatuksia on esitetty pyöräkorjaamosta, bänditilasta tai kahvilaan liittyvästä toiminnasta. Se, mitä siihen tulee, riippuu siitä, kuinka paljon sen kunnostukseen laitetaan rahaa”, Keskinen sanoo.

Keravanjoen ylittävä Vernissasilta on viime silausta vaille valmis.­

Aiemmissa suunnitelmissa mukana oli hotelli Vantaan laajennus Tikkurilantien ylitse joenrantaan. Kiinteistönomistaja Kevan mukaan tämä hanke on haudattu.

”Hotelli Vantaan osalta ei ole tällä hetkellä vireillä mitään kaavamuutoshakemuksia tai tonttivarauksia eikä laajennussuunnitelmia”, kertoo kiinteistövarallisuuspäällikkö Leeni Andersson.

Alkuvaiheen suunnitelmissa oli myös, että Vantaan kaupunki saattaisi korjata alueella sijaitsevat vanhat rakennukset Villa Söderbon ja Veininmyllyn. Nyt tavoite on myydä suojellut rakennukset yhdessä nipussa pois.

”Taloissa on paljon korjaustarpeita, eikä kaupungilla ole intressiä lähteä niitä korjaamaan”, kertoo Tilakeskuksen toimitilapäällikkö Pasi Salo.

Villa Söderbo on aiemmin ollut taiteilijatalona ja Veininmyllyssä on ollut kesäkahvila. Nämä 1930-luvulla rakennetut talot ovat nyt tyhjillään ja odottavat uusia omistajia. Uusilta omistajilta kaupunki odottaa yritysideoita, jotka sopivat joenrannan virkistyskäyttöön.

”Niissä voisi olla esimerkiksi jotakin matkailuun liittyvää toimintaa”, pohtii Salo.

Rakennukset tulevat myyntiin kevään aikana. Pihapiirin käsittävä määräala on tarkoitus vuokrata.

Veininmylly ja sen takana oleva keltainen Villa Söderbo ovat myynnissä.­

Uudistunut Vernissaranta iltavalaistuksessa.­